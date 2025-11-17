Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!"

Dănuț Lupu își apără echipa în fața acuzațiilor lui Robert Niță. Cearta lor scoate la iveală verități din fotbalul românesc. De la ce a pornit tot scandalul.
Alex Bodnariu
17.11.2025
Cearta monstruoasa in direct Danut Lupu Robert Nita dupa dezvaluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Militiei Cu regulamentul intro mana si cu Dinamo la suflet
Lupu - Niță, duel pe tema „mitului Dinamo”: „În ce țară ai văzut echipa Ministerului de Interne să nu fie ajutată?” Dialog aprins
O declarație explozivă dintr-un interviu al arbitrului Ștefan Rotărescu, care a recunoscut că a trăit momente grele în perioada comunistă, arbitrând echipa Ministerului de Interne, Dinamo, a reaprins vechile rivalități din fotbalul românesc.

Robert Niță și Dănuț Lupu, ceartă în toată regula. S-a aprins rivalitatea dintre Dinamo și Rapid. De la ce a pornit totul

Afirmația „E greu să arbitrezi cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet” a devenit scânteia unei dispute aprinse în direct între Dănuț Lupu și Robert Niță, doi foști jucători cu perspective complet diferite asupra fotbalului „sistemului”.

Robert Niță a pornit discuția pe un ton ironic, susținând că Dinamo era avantajată constant în perioada comunistă: „Jumătate din echipele din campionat erau ale voastre. Vă odihneați cu jumătate din campionat”, a spus fostul atacant al Rapidului, amintind de poveștile care circulau în anii ’80.

Lupu a reacționat imediat, cu o replică tăioasă: „De aia jucam în primăvara europeană! În ce țară ai văzut tu echipa Ministerului de Interne să nu fie ajutată la un moment dat?”, a spus fostul mijlocaș al lui Dinamo.

Mărturiile incredibile ale unui fost arbitru

Totul a pornit de la o mărturisire a arbitrului Ștefan Rotărescu, publicată într-un interviu din revista Sport Magazin. Fostul central, activ înainte de 1990, a relatat un episod dintr-un meci Universitatea Craiova – Dinamo:

„Am avut un meci foarte greu la Craiova, Universitatea – Dinamo 1-1. Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet a fost un meci greu pentru mine. A fost o fază de penalty pentru gazde și nu l-am dat. 70% trebuia dat, dar, fiind dinamovist, n-am făcut-o. Am ieșit greu de tot de acolo”.

Discuția din platoul FANATIK SUPERLIGA s-a aprins. Contre acide între Robert Niță și Dănuț Lupu

Niță a dus discuția în registrul folcloric al rivalității Rapid – Dinamo:Pe ăștia de la Rapid îi arestați cu 3-4 zile înainte de meci!”, a spus el, râzând.

Lupu a răspuns imediat: „Pe care îi arestam, mă? Când am jucat cu Rapidul în ’88, se rugau de noi să nu le dăm mai mult de trei. Nu am avut nevoie de spate!”.

Când fostul rapidist a insistat că „toți arbitrii delegați erau dinamoviști”, Lupu a izbucnit: „Bă, nebunule, arată-mi un jucător adus forțat la Dinamo de Ministerul de Interne! Steaua m-a chinuit doi ani să mă ia și nu m-am dus. Ce puteau să-mi facă?”.

Finalul discuției dintre Lupu și Niță a fost condimentat cu o ultimă ironie: „Sacoșa cum se plimba? Nu vă ajuta?”, a întrebat Niță, făcând aluzie la celebrul mit al „sacoșei” cu cadouri pentru arbitri. Lupu a închis disputa: „Ce sacoșă, mă? Doar povești știți! Noi eram Dinamo București, nu aveam nevoie de ajutor”.

Poveștile lui Robert Niță nu sunt false! Jucătorii de la Rapid au fost arestați pe nedrept înainte de un meci cu Rapid

Povestea invocată de Robert Niță nu e doar folclor. Ea are bază documentară într-un articol semnat chiar de directorul FANATIK, Horia Ivanovici, publicat în anii ’90, care detaliază un episod real petrecut în 1986. În textul său, jurnalistul scria că, înaintea derby-ului Rapid – Dinamo din returul acelui sezon, „toți fotbaliștii de la Rapid au fost ținuți două zile în arest, sub acuzația de viol”. Printre cei reținuți s-au numărat jucători importanți precum Liță Dumitru, Țîră, Toader sau Goanță. Abia în noaptea dinaintea meciului, giuleștenii au fost eliberați de la Secția 5 Miliție, fiind informați că „a fost o eroare judiciară”. Dinamo a pierdut atunci cu 1-0 în Giulești, prin golul lui Goanță.

Perioada comunistă a fost marcată de o rivalitate instituțională uriașă între Steaua (Armata) și Dinamo (Miliția), ambele susținute de structuri puternice ale statului. În acei ani, orice decizie de arbitru, orice selecție, orice transfer putea fi interpretat politic.

Danut Lupu RUPE TACEREA despre arbitrajele de pe vremea Militiei. CONTRE ACIDE cu Robert Nita

