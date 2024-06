Discuția despre ceasul de 300.000 de euro purtat de Jose Mourinho a apărut după o reacție a unui jurnalist cu care Giovanni Becali nu rezonează deloc.

Ceasul de 300.000 de euro pe care l-a purtat Jose Mourinho la București! Dezvăluirea lui Giovanni Becali!

lui Radu Naum, jurnalist la Digi Sport, după ce acesta l-a taxat pe Jose Mourinho legat de modul în care a fost îmbrăcat la dineul de după meciul Generației de Aur.

Antrenorul portughez nu a venit îmbrăcat în costum, dar a avut o ținută simplă accesorizată de un ceas în valoare de 300.000 de euro. Pe baza reacției lui Naum, Becali l-a taxat la rândul său pe jurnalist.

“A fost la superlativ. Meciul, gala, invitații, lumea din tribuna, a fost o zi extraordinară pentru toată țara. Au fost până și oameni politici la meci, o bucurie pentru toată țara.

Toată lumea mulțumită în afară de Radu Naum. Nu i-a convenit cum a fost îmbrăcat la gală Mourinho. A fost îmbrăcat ca un om simplu.

Nu a fost îmbrăcat ca la Oscar sau la Cannes. A fost un om simplu care s-a ridicat și s-a așezat la masă de o mie de ori. Pe durata galei a semnat și a făcut fotografii cu orice fel de oameni. Lui Radu Naum nu i-a plăcut cum era îmbrăcat.

Trebuia să vină îmbrăcat într-un costum de gală de la Giorgio Armani, pentru că Naum așa se îmbracă. Apare la televizor cu aceeași cămașă de 24 de ani.

Ca să vezi tu răutatea de la o sărbătoare, când au venit atâtea Baloane de Aur, el a fost singurul nefericit pentru că nu a venit Mourinho în costum de gală.

Bine, nu era îmbrăcat foarte bine Mourinho, dar Naum nu a văzut ce are la mână? Era un ceas de peste 300.000 de euro, un Richard Mille. El nu a văzut asta? Pe Naum l-a deranjat că Mourinho nu a dat interviuri pentru Digi Sport”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Jose Mourinho, asaltat cu oferte din Est

printre care două foarte mari, din punct de vedere financiar, din Turcia și Arabia Saudită.

Fenerbahce îi oferă un contract din care poate câștiga 15 milioane de euro, iar nou-promovata Al-Qadsiah FC i-ar oferi 150 de milioane de euro pe trei ani. Portughezul analizează ofertele, însă are condiții importante pentru următoarele cluburi la care va antrena.

“E în dubii. Are o ofertă de la Fenerbahce, nu prea mult, vreo 14-15 milioane de euro pe an. Mai are o ofertă de la arabi. Ei îl vor începând cu anul acesta. El le-a spus să își facă stadion și el va căuta jucători.

Va merge de la anul pe un contract de trei ani. Vrea să facă o echipă bună acolo și să câștige campionatul în Arabia Saudită. Vor să îi dea vreo 150 de milioane pe trei ani”, a mai spus impresarul Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

