Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!

ADVERTISEMENT

FCSB vine după două sezoane în care a strălucit și pe plan intern, dar și pe plan extern. Deși actuala stagiune a început prin câștigarea Supercupei României, bucureștenii au părăsit cupele europene, pentru ca apoi să rateze în premieră play-off-ul. Mihai Stoica a dezvăluit cu ce vor fi totuși recompensați jucătorii și membrii din staff, chiar dacă echipa se află acum în play-out.

Lotul FCSB-ului, recompensat cu ceasuri de lux

După ce , Mihai Stoica a dezvăluit că jucătorii și staff-ul echipei vor fi recompensați. Chiar dacă echipa joacă acum în play-out, fiecare component al lotului și al staff-ului vor primi câte un ceas Tudor, gravat cu numele acestora.

ADVERTISEMENT

„Elias Charalambous oricum trebuia săptămâna viitoare să vină aici. Avem o acțiune. Un prieten face un gest fenomenal. Ceasuri pentru toți componenții echipei și pentru toți membrii staff-ului. Niște ceasuri scumpe. E firma Tudor, din câte știu. Și urma ca ele să se fie primite în cadrul unei ceremonii, festivități săptămâna viitoare. Elias trebuia să vină. Eu sper ăla să fie un semn, să vină și să rămână”, a spus inițial Mihai Stoica.

De ce primesc jucătorii și staff-ul de la FCSB ceasuri de lux, deși echipa joacă în play-out

Nu este primul episod când jucătorii de la FCSB primesc cadouri scumpe, Mihai Stoica a explicat acum motivul pentru care toți cei de la FCSB vor intra în posesia unui ceas de la firma Tudor. Performanțele din ultimii doi ani nu au fost date uitării, chiar dacă contextul actual este dezamăgitor.

ADVERTISEMENT

„Pentru parcursul european fenomenal și cei doi ani… Un ceas pentru fiecare om de echipă, jucător, un ceas gravat cu numele fiecăruia. E un magazin de lux la Meriot, din câte știu eu”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Tudor, „sora mai mică” a brandului Rolex. Cât costă ceasurile oferite

Tudor este o marcă de ceasuri elvețiene, foarte bine cotată în domeniu. Considerată chiar „sora mai mică” a brandului Rolex, compania a fost fondată în 1926 de către Hans Wilsdorf (același fondator al Rolexului). Prețurile variază în funcție de model, materialul carcasei (oțel, titan, argint sau aur) și tipul de brățară (metal, piele sau cauciuc).

ADVERTISEMENT

Astfel, valoarea ceasurilor poate pleca de la intervalul 1.800€ – 3.200€, pentru cele din colecția „1926”, și pot ajunge până la intervalul 5.300€ – 8.000€, pentru cele din colecția „Black Bay Chrono”. Cele mai scumpe modele sunt cele din aur masiv de 18K, al căror preț depășește suma de 35.000€.