Ceață totală în tabăra FCSB-ului după 1-1 cu Csikszereda: „Nu găsim cauza. Sunt multe care nu merg!”

FCSB a plecat cu doar un singur punct de la Csikszereda, Jucătorii campioanei României nu își pot explica ce se întâmplă cu echipa lor și cum au ajuns la situația drastică în care se află acum în clasamentul SuperLigii.

Jucătorii de la FCSB, fără explicații după 1-1 cu Csikszereda

FCSB a prestat un fotbal modest la Miercurea Ciuc, nereușind să marcheze în prima repriză. Malcom Edjouma, intrat după pauză,

În minutul 81, gazdele au executat un corner care s-a concretizat într-un autogol. Mai exact, Pantea a fost cel care a trimis mingea în proprie poartă, iar scorul s-a menținut astfel până la fluierul final. Malcom Edjouma a reacționat primul.

„Trebuie să jucăm cu mai multă încredere”

„Am avut oportunități, dar trebuia să fim mai eficienți. Trecem printr-o perioadă proastă. Trebuie să jucăm cu mai multă încredere ca să fim ok. Nu spun că încrederea este o problemă, ci doar trebuie să jucăm cu mai multă încredere.

Trebuie să continuăm să muncim și să aflăm ce se întâmplă. Nu îmi place cum arată clasamentul, nu am început deloc bine sezonul. Nu avem ce să facem, trebuie să continuăm să muncim și să încercăm să câștigăm la Botoșani!”, a spus Malcom Edjouma, autorul golului FCSB-ului, la flash-interviu.

„E o imagine grea când ne uităm pe clasament. Sunt multe care nu merg”

Mihai Lixandru, cel care a ieșit cu o contuzie la piciorul drept în urma acestui meci, a reacționat la rândul său. Mijlocașul nu își explică ce nu funcționează la echipa sa, deși situația arată cu mult mai bine la antrenamente.

„Nu ne-a ieșit nici în seara asta ce ne doream. Nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să găsim putere să mergem mai departe. Nu știm exact cauza, la antrenamente arătăm foarte bine. La meci nu mai avem aceeași față. Trebuie constanță, e cel mai greu. Am avut foarte multe meciuri bune, dar și multe proaste. Ne trebuie constanță și puțin noroc. Și în seara asta, cu un joc mai prost, puteam câștiga cu 1-0. Nu arătăm bine, iar fotbalul nu te iartă.

Și în anii trecuți am avut meciuri în care nu am arătat așa bine, câștigam cu 1-0. Sunt meciuri în care trebuie să suferi. În seara asta nici nu am arătat bine, nici nu am luat cele 3 puncte. E o imagine grea când ne uităm pe clasament, dar trebuie să fim bărbați. Noi am dus-o aici, noi trebuie să o scoatem. Nu pot eu să spun ce trebuie reglat, sunt multe care nu merg. Avem nevoie de câteva victorii consecutive să se schimbe moralul și norocul echipei. Ne antrenăm bine, avem aceeași foame, dar pur și simplu lucrurile nu merg bine”, a spus și Mihai Lixandru.