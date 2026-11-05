Povestea cutremurătoare a superstarului ce joacă împotriva României: „Am rupt toate pozele în care apăream copil”

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Franţa – România se joacă pe 5 noiembrie, de la ora 21:00, în startul preliminariilor pentru Campionatul European de handbal feminin din 2028. şi vine pentru prima dată ca adversar al Franţei. FANATIK vă prezintă povestea fostului căpitan al echipei naţionale, aflat la începutul carierei de antrenor.

Povestea cutremurătoare a lui Cedric Sorhaindo: „Am rupt toate fotografiile în care apăream copil”

Cedric Sorhaindo a făcut parte din celebra echipă „Les Experts”, care a cucerit tot ce se putea în handbal: campion european, mondial şi olimpic. A evoluat în echipa naţională între 2005 şi 2020, fiind unul dintre cei mai valoroşi pivoţi din toate timpurile.

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Într-un interviu acordat pentru , Cedric Sorhaindo şi-a spus povestea cutremurătoare a vieţii. Fostul handbalist a dezvăluit că a avut o copilărie traumatizantă, spunând că şi-a rupt toate fotografiile în care apărea copil:

„Nu mă plăceam când eram copil. Mai ales din cauza corpului meu, care se dezvolta în toate direcțiile, numai cum trebuia nu. La trei ani am suferit prima intervenție chirurgicală, pentru a-mi corecta ambii genunchi. A fost o lovitură uriașă chiar de la începutul vieții. Chiar dacă chirurgii au făcut o treabă excelentă, asta nu m-a ajutat să-mi accept corpul. Dimpotrivă, îl detestam.

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Copilăria mea a fost, în cea mai mare parte, o traumă uriașă. Nu-mi amintesc aproape nimic despre mine înainte de vârsta de zece ani. Mama mi-a povestit că, într-o zi, când eram adolescent, am rupt toate fotografiile în care apăream copil. Așa vă puteți da seama cât de traumatizantă a fost copilăria mea. Cuvintele celorlalți copii, privirile lor, toate mă străpungeau până în adâncul sufletului”, a mărturisit Sorhaindo.

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I-au fracturat tibia ca să poată să îşi continue cariera

Doctorii i-au transmis că trebuie să îi fractureze tibia ca să poată să crească dreaptă. El a acceptat această variantă, în condiţiile în care ar fi fost singura şansă ca el să poată să mai joace handbal. Patru ani mai târziu, juca în naţionala Franţei:

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„La trei luni după ce am ajuns la Angers, un oraș mic aflat la aproximativ 300 de kilometri de Paris, am mers la medic. Mă durea piciorul tot timpul și știam că ceva nu era în regulă. Medicul mi-a spus adevărul. Nimic altceva decât adevărul: ‘Tibia trebuie fracturată, pentru a putea crește din nou dreaptă. Îți promit că vei putea merge din nou.

Dar nu-ți pot promite că vei mai putea juca vreodată handbal. Aveam două opțiuni: să accept operația și să sper că mă voi întoarce mai puternic sau să renunț la tot. Pentru o clipă, mi-am imaginat cum mă întorc acasă, cum o privesc pe mama în ochi și îi spun că am eșuat. Dar patru ani mai târziu, jucam primul meu meci pentru naționala Franței. Cred că am făcut alegerea potrivită”, a spus francezul.

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A obţinut toate titlurile majore în handbal: „Fiecare medalie, fiecare premiu a fost o răzbunare pe viață”

A avut o carieră strălucitoare, fiind campion mondial, european şi olimpic cu naţionala Franţei. A câştigat Liga Campionilor cu Barcelona şi a spus că toate medaliile pe care le-a obţinut au fost o răzbunare pe viaţă. Cel mai împlinit a fost când i s-a născut al doilea copil:

„Fiecare medalie, fiecare premiu a fost, într-un fel, o răzbunare pe viață și o modalitate de a-mi scoate traumele afară. Un mod de a le arăta degetul mijlociu celor care m-au criticat în trecut.

Nu accept complimentele. Este una dintre traumele rămase din copilărie. Dar nu m-am simțit niciodată atât de împlinit ca de la nașterea celui de-al doilea copil al meu. Când sunt cu ei, toate handicapările mele, toate cicatricile, toată durerea, dispar. Este vorba despre a uita lucrurile care mi-au distrus copilăria și care rămân îngropate în mine”, a declarat Sorhaindo.

„Handbalul n-ar fi avut cum să mă iubească pe mine. Dar l-am obligat să mă iubească”

Spre finalul carierei, Sorhaindo a evoluat la Dinamo, între 2021 şi 2023. , acolo unde ocupă postul de team manager. Fostul mare handbalist francez nu ştie dacă cei doi copii îi vor călca pe urme:

„Vor iubi ei handbalul? Îi va iubi handbalul pe ei? Nu-mi pasă. Handbalul n-ar fi avut cum să mă iubească pe mine. Dar l-am obligat să mă iubească. În cele din urmă”, a dezvăluit francezul.