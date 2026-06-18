Cehia – Africa de Sud, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Pierzătoarele primei runde în grupa A, Cehia și Africa de Sud, se întâlnesc în etapa 2, la Atlanta, în căutarea primelor puncte la CM 2026. Africanii au doi jucători suspendați, după ce au încasat cartonașe roșii în meciul inaugural al CM 2026 contra Mexicului.

Cehia – Africa de Sud LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Cehia 2026-06-18T16:00:00Z Africa de Sud

Clasament Grupa A

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ▼ Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3 2 ▲ Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▲ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ▼ Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 ▲ Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 ▼ Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 ▲ RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▲ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 ▲ Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ▲ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 ▼ Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Cehia – Africa de Sud

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cehia – Africa de Sud LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Meciurile de debut din la CM 2026 au fost de tristă amintire atât pentru Cehia, cât și pentru Africa de Sud. Europenii au deschis scorul în fața Coreei de Sud prin Krejci în minutul 59, dar s-au văzut rapid egalați de In-Beom Hwang (67). Hyeon-Gyu Oh a fost cel care, în minutul 80, a stabilit scorul final:

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Africa de Sud a jucat contra gazdelor din Mexic, care s-au impus cu 2-0. Quinones (9) și Raul Jimenez (67) au fost cei doi marcatori. A fost o partidă a premierelor. Pentru prima dată în istorie, s-au arătat trei cartonașe roșii într-un meci de deschidere. De asemenea, primul meci de la un turneu final s-a jucat pentru a doua oară între aceleași două naționale. La CM 2010, Africa de Sud a fost gazdă și a jucat împotriva Mexicului.

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La ce oră se joacă Cehia – Africa de Sud și cine transmite la TV

Cehia – Africa de Sud se joacă joi, 18 iunie, de la ora 19:00. Partida va fi găzduită de stadionul din Atlanta, SUA. La fel ca toate meciurile de la acest Mondial, Cehia – Africa de Sud se vede la Antena 1, deținătoarea exclusivă a drepturilor de televizare.

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Cote pariuri Cehia – Africa de Sud

Cehia și Africa de Sud sunt amândouă în căutarea primelor puncte la acest turneu final. Însă favorită să învingă este naționala din Europa, care are cotă 1,78 la SUPERBET. Africanii au primit 4,65, iar remiza 3,75. Ambele echipe au primit câte două goluri în prima etapă, dar cehii au și marcat. Bookmakerii sunt de părere că nu vor fi prea multe goluri în acest meci. „Sub 2,5 goluri” are cotă 1,74.