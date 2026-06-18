Cehia – Africa de Sud, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Pierzătoarele primei runde în grupa A, Cehia și Africa de Sud, se întâlnesc în etapa 2, la Atlanta, în căutarea primelor puncte la CM 2026. Africanii au doi jucători suspendați, după ce au încasat cartonașe roșii în meciul inaugural al CM 2026 contra Mexicului.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Coreea de Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Africa de Sud
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosnia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Scoția
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2▼
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2▲
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Egipt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Arabia Saudită
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2▲
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4▼
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▲
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▲
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2▲
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3▲
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.
Nu există comentarii disponibile.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Meciurile de debut din grupa A la CM 2026 au fost de tristă amintire atât pentru Cehia, cât și pentru Africa de Sud. Europenii au deschis scorul în fața Coreei de Sud prin Krejci în minutul 59, dar s-au văzut rapid egalați de In-Beom Hwang (67). Hyeon-Gyu Oh a fost cel care, în minutul 80, a stabilit scorul final: Coreea de Sud – Cehia 2-1.
Africa de Sud a jucat meciul de deschidere al Mondialului contra gazdelor din Mexic, care s-au impus cu 2-0. Quinones (9) și Raul Jimenez (67) au fost cei doi marcatori. A fost o partidă a premierelor. Pentru prima dată în istorie, s-au arătat trei cartonașe roșii într-un meci de deschidere. De asemenea, primul meci de la un turneu final s-a jucat pentru a doua oară între aceleași două naționale. La CM 2010, Africa de Sud a fost gazdă și a jucat împotriva Mexicului.
Cehia – Africa de Sud se joacă joi, 18 iunie, de la ora 19:00. Partida va fi găzduită de stadionul din Atlanta, SUA. La fel ca toate meciurile de la acest Mondial, Cehia – Africa de Sud se vede la Antena 1, deținătoarea exclusivă a drepturilor de televizare.
Cehia și Africa de Sud sunt amândouă în căutarea primelor puncte la acest turneu final. Însă favorită să învingă este naționala din Europa, care are cotă 1,78 la SUPERBET. Africanii au primit 4,65, iar remiza 3,75. Ambele echipe au primit câte două goluri în prima etapă, dar cehii au și marcat. Bookmakerii sunt de părere că nu vor fi prea multe goluri în acest meci. „Sub 2,5 goluri” are cotă 1,74.