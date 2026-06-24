Sport

Cehia – Mexic, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Cehia - Mexic, etapa 3, grupa A de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
24.06.2026 | 23:30
Cehia Mexic LIVE VIDEO in grupa A de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Cehia - Mexic, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Naționala țării gazdă Mexic și-a asigurat deja primul loc în grupa A de la Cupa Mondială după victoriile obținute până acum, iar în ultima etapă va da piept cu reprezentativa Cehiei pe Estadio Azteca, în Ciudad de Mexico. Pentru europeni, meciul are o miză deosebită, deoarece aceștia au nevoie de un succes pentru a mai spera la calificare.

Cehia – Mexic LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Cehia
Mexic

Clasament Grupa A

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
10 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Cehia – Mexic

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cehia – Mexic LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Naționala Mexicului a avut un parcurs perfect până acum la Cupa Mondială. Reprezentativa țării gazdă a învins Africa de Sud cu 2-0 în meciul de deschidere al turneului final, după reușitele semnate de Julian Quinones și Raul Jimenez, experimentatul atacant fiind extrem de emoționat după ce a înscris. Apoi, nord-americanii au reușit să învingă și Coreea de Sud, cu 1-0, Luis Romo profitând de o eroare a portarului advers. Așadar, mexicanii sunt deja calificați în optimi de pe primul loc, iar duelul cu Cehia nu mai are vreo miză pentru echipa pregătită de Javier Aguirre.

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De cealaltă parte, Cehia a debutat la Cupa Mondială cu un eșec, 1-2 cu Coreea de Sud, asiaticii reușind să întoarcă rezultatul după golul marcat de Ladislav Krejci. Apoi, formația care s-a calificat la turneul final prin intermediul barajului a deschis scorul și contra Africii de Sud, prin Michal Sadilek, însă scorul final, 1-1, a fost stabilit de Teboho Mokoena, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Așadar, pentru a mai spera la o calificare în faza eliminatorie, Cehia are doar varianta victoriei în duelul cu Mexic.

La ce oră se joacă Cehia – Mexic și cine transmite la TV

Partida dintre Cehia și Mexic va fi dificil de urmărit pentru fanii din România. Duelul de pe Estadio Azteca se va disputa pe 25 iunie, de la ora 04:00, în paralel cu cealaltă partidă din ultima etapă a grupei A, Africa de Sud – Coreea de Sud. Meciul va putea fi urmărit la TV pe Antena 1 și în mediul online pe platforma AntenaPlay.

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Cote pariuri Cehia – Mexic

Mexicanii sunt favoriți la câștigarea acestui duel, cota oferită de SUPERBET pentru un succes al nord-americanilor fiind 1.95. O victorie a Cehiei este cotată cu 3.80, iar o remiză cu 3.75. Varianta „Ambele echipe marchează (GG)” are cota 1.95.

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  • 1.72 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Pauză sau final: egalitate” în partida Cehia – Mexic

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