Cehii, blocați în Craiova?! Avionul jucătorilor de la Sparta Praga nu a putut să aterizeze și a fost redirecționat. Exclusiv

Veniți în România pentru duelul cu Universitatea Craiova, din grupa principală a Conference League, cehii de la Sparta Praga au avut mari probleme la care nu se așteptau.
Tibi Cocora
11.12.2025 | 20:33
Cehii de la Sparta Praga, dificultăți mari în România
Confruntarea care a avut loc în Bănie, între Universitatea Craiova și Sparta Praga, le-a produs dureri de cap mari celor din Cehia, provocate de condițiile meteo.

Sparta Praga nu poate pleca din Craiova din cauza condițiilor meteo

Inițial, a existat temerea că partida ar putea să fie amânată, însă în cele din urmă arbitrul a dat drumul la joc și a avertizat ambele formații că dacă ceața va fi și mai densă, atunci există riscul ca meciul să fie întrerupt. Totuși, vizibilitatea a fost suficient de bună la ora de start și nu a afectat nici transmisiunea TV foarte tare, așa cum se părea cu o oră înainte de meci.

Problemele au fost mai mari însă pentru avionul cu care jucătorii și staff-ul echipei Sparta Praga ar fi trebuit să plece din România după meci. Aeronava nu a aterizat la Craiova, din cauza ceții foarte dense care a afectat vizibilitatea, și a fost redirecționat către București, acolo unde a sosit pe Aeroportul din Otopeni joi seară, iar acum se speră că vremea va fi mai bună în următoarele ore.

Varianta de rezervă pentru Sparta Praga

Avionul care urma să-i ducă în Cehia pe o parte dintre suporterii lui Sparta Praga a reușit să aterizeze în Craiova, cu mai multe ore în urmă, însă în prezent șansele ca decolarea să se facă după meci, la ora programată, sunt inexistente. Dacă ceața nu dispare, atunci suporterii din Cehia vor fi nevoiți să mai stea o noapte în România.

ADVERTISEMENT
Sparta Praga joacă pe teren propriu în doar 3 zile

Timpul pentru cei de la Sparta Praga este foarte prețios, mai ales că au un program foarte aglomerat. Aceștia vor evolua în campionat, pe teren propriu, duminică, contra celor de la Slovan Liberec. Partida este programată de la ora 19:30, iar o zi de întârziere pentru staff și jucători ar putea să dea total peste cap programul pe care cei de la Sparta îl aveau deja.

O soluție pentru cei de la Sparta Praga, în cazul în care nu pleacă totuși din România în noaptea de joi spre vineri, ar fi să-și amâne meciul din campionat. Rămâne însă de văzut dacă oficialii echipei vor încerca această variantă și dacă șefii Ligii de Fotbal din Cehia vor accepta propunerea venită, având în vedere că nu sunt foarte multe date disponibile pentru echipele care joacă în cupele europene.

