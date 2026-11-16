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După succesul în fața Poloniei, Meme Stoica (61 de ani) a remarcat trei jucători din reprezentativa României, Lisav Eissat, Andrei Coubiș și Marius Corbu. Fostul oficial de la FCSB a precizat la emisiunea ”MM la FANATIK” și faptul că pe toți aceștia doar Gică Hagi i-a văzut că pot face față cerințelor unui asemenea nivel.

Meme Stoica a nominalizat jucătorii naționalei României care l-au impresionat

Meme Stoica s-a arătat încântat de pe postul de fundaș stânga, deși el provine din fundaș central. El a fost impresionat în mod special de aportul ofensiv pe care acesta l-a avut în partida cu Polonia.

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”Foarte bun. Surprinzător. Am spus-o și după cele patru meciuri pe care le-am pierdut că este practic singura revelație. În primul rând, cred că noi trebuie să-i mulțumim lui Gică Hagi, pentru că noi n-am știut, eu unul n-am știut, că Eissat este fundaș stânga. Eu am crezut că este un fundaș central fără talie, pentru că ok, nu e Puyol sau Mirel Rădoi să fie sub 1,80 metri, dar nu are.

Când te gândești la un fundaș central, te gândești la Van Dijk. Când te gândești la un fundaș central mare, te gândești la un Radu Drăgușin, chiar dacă poate cel mai mare fundaș central din toate timpurile sau cel puțin ce am prins noi, că noi pe Beckenbauer nu prea l-am prins și oricum fotbalul era puțin altfel, a fost Franco Baresi, care n-avea talie.

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Eissat este un fundaș stânga neașteptat de bun, neașteptat de bun ofensiv. Te aștepți de la un fundaș central să joace în margine foarte bine defensiv și o să-ți dau un exemplu colosal. Germania a câștigat titlul mondial după ce Schmelzer de la Dortmund s-a accidentat și a jucat pe poziția aia Howedes, care nu jucase niciodată în viața lui fundaș stânga, ci jucase fundaș central și sporadic fundaș dreapta. Și cu Howedes acolo Germania a ieșit campioană mondială.

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Dar Eissat face progresia asta foarte bună cu mingea la picior. Pe finalul meciului, când sufeream, a ieșit cu mingea la picior, a strecurat mingea printre picioarele unui adversar și și-a continuat acțiunea. Adică sunt niște chestii pe care chiar nu te aștepți să le aibă un fundaș central. Faptul că joacă în Championship și joacă titular, faptul că are încrederea din partea selecționerului l-a ajutat, dar mai mult l-au ajutat calitățile pe care le are. Este 2005. Pare mult mai matur, dar e 2005”, a declarat Stoica, la ”MM la FANATIK”.

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Coubiș a arătat că merită să fie titular la națională

Un alt jucător care i-a sărit în ochi fostului conducător de la FCSB a fost fundașul central Andrei Coubiș. Mai mult, a remarcat că alături de Eissat și Radu Drăgușin sunt trei fundași de mare viitor pentru naționala României.

”Dar la meciul ăsta e un alt jucător care mi s-a părut că a făcut în sfârșit saltul care să îl recomande pentru a fi titularizat la echipa națională. Ceea ce Hagi a văzut mai devreme, eu am văzut abia la meciul ăsta. Este vorba de Andrei Coubiș.

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Andrei Coubiș meciul ăsta a fost foarte bun și joacă și el într-un campionat complicat. Chiar astăzi mi-a venit o informație foarte tare. Cei de la Lincoln l-au numit sau l-au votat Player of the Month, deci cel mai bun jucător al lunii octombrie. Deci copilul e 2003.

Sunt două asset-uri extrem de importante pentru echipa națională și dacă îl punem și pe Radu Drăgușin, care e 2002, vedem că avem trei jucători defensivi de 24, 23 și 21 de ani, ceea ce demult n-am mai avut așa ceva”, a spus el.

Cum l-a caracterizat pe Marius Corbu

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”MM la FANATIK”, dacă i-a plăcut Marius Corbu la debutul sub tricolor, Meme Stoica a recunoscut că a fost plăcut impresionat și a anunțat ce se va întâmpla pe viitor cu Marius și Răzvan Marin.

”Foarte bun, foarte bun, foarte dezinvolt. Și mai mult m-a cucerit când am văzut . Așa un vibe pozitiv, fenomenal. Eu asta am vrut mereu la echipa națională. Eu n-am avut niciun fel de problemă cu Marius Marin, dar un jucător pe care eu l-am considerat limitat. Poate am greșit și n-aș vrea băiatul să aibă o… Eu spuneam exact ce vedeam.

Nu mi se părea un jucător de echipă națională. Răzvan Marin da. Stanciu nu mai vorbesc. Cu Răzvan nu s-a terminat niciodată. Răzvan, în opinia mea, a fost cel mai bun jucător român în 2026. Tu nu vezi că sunt meciuri multe? Se joacă la trei zile. Nu poți să joci cu aceeași echipă. E complicat. Vlad Dragomir a fost mai tăcut.

După ce Corbu a ajuns la Ferencvaros, chiar abia așteptam să văd un meci, să-l văd. L-am văzut cu Milan. Nu l-am remarcat. Am remarcat alți jucători și am remarcat jocul colectiv pe care îl are Ferencvaros, că nu întâmplător are 12 puncte din 12 posibile în Europa League și este extrem de complicat să faci punctele astea. Dar joacă titular meci de meci la Ferencvaros, care e echipă bună”, a afirmat Stoica.

Care este marele avantaj al lui Corbu

Chiar dacă a mărturisit cu sinceritate că nu l-a remarcat pe Marius Corbu în perioada cât a jucat la reprezentativa U21, fostul oficial de la FCSB este de părere că acesta se pliază foarte bine în sistemul folosit de Gică Hagi.

”Problema este că eu l-am mai văzut pe Corbu jucând la echipa națională de tineret și aici mi se confirmă și am spus de foarte multe ori: încetați să mai luați performanțele echipei de tineret și să le prezentați ca un mare câștig. Nu contează. Contează ce jucători fac pasul.

Corbu n-a fost un jucător important la naționala de tineret. A fost pe la și alții, pentru că el este generația lui Grameni, vorbind ca ani de fabricație, Ianis Stoica, Octavian Popescu, Baiaram, Louis Munteanu. Ei, când i-am spus ultimii patru, vorbești de ultimii patru, vorbești mai puțin de Corbu și de Grameni. Sau vorbeai mai puțin. S-ar putea să vorbești mai mult de Grameni.

Bine, mai era și Drăgușin în generația lor, dar Drăgușin deja făcuse pasul direct la echipa mare. Atenție, e posibil ca Corbu să fie un jucător care să funcționeze în anumite sisteme. Dar în sistemul ăsta pe care îl joacă Gică Hagi acum, un 4-4-2 ăsta, 4-3-1-2, cred că i se potrivește foarte bine, pentru că are o disponibilitate la efort extraordinară.

E un jucător tehnic și parcă are o viteză în plus. Este un jucător mobil, dar la echipa națională e greu. Sunt jucători care au funcționat excepțional la echipele de club și care la echipa națională n-au dat același randament”, a precizat Stoica, la ”MM la FANATIK”.