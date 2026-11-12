Cei 5 tineri fotbaliști care pot salva naționala României! Unul joacă la Real Madrid, iar altul valorează deja 10 milioane de euro

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Federația Română de Fotbal face eforturi pentru a-i convinge pe puștii talentați cu origini românești din diaspora să aleagă naționala României. Cinci nume la care trebuie să-și îndrepte atenția instituția condusă de Răzvan Burleanu.

FRF, în căutarea de noi talente în diaspora

Săptămâna aceasta, , după ce a reprezentat Germania la selecționatele U16 și U17. În urmă cu doi ani, când Federația Română a încercat să-l convingă să evolueze pentru tricolor, David anunțase că a ales Germania, țara unde a emigrat cu familia sa când avea numai 2 ani. Atunci, tatăl său, Teodor Crețea, anunța că decizia i-a aparținut strict fiului său: „Cu sufletul, mi-aș fi dorit să-l văd evoluând pentru România, dar e normal să-i respect propria alegere”, a declarat tatăl lui David Creța, în 2024.

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Până să aleagă România, atacantul legitimat la Hoffenheim a înregistrat 18 selecții și 5 goluri pentru Germania U16 și U17, participând inclusiv la Campionatul European U17 din 2025. Pe lângă David Creța, FRF are în vizor și alți cinci fotbaliști din diaspora care pot fi esențiali pentru naționala României în viitorul apropiat.

Dennis Seimen, portarul de 10 milioane de euro care a debutat în Champions League și a refuzat România

La doar 20 de ani, Dennis Seimen este unul dintre cei mai promițători portari ai generației sale din Germania. Goalkeeperul lui VfB Stuttgart are rădăcini românești de la ambii părinți. Tatăl său, Reinhold, este sas originar din Senereuș, județul Mureș, în timp ce mama sa, Ana, provine din Bratovești, județul Vâlcea. Seimen a crescut în Germania, însă nu a pierdut complet legătura cu România. Vorbește româna, iar în urmă cu doi mărturisea că și-a vizitat recent bunicii.

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A ajuns la academia lui Stuttgart la numai 10 ani, iar prestațiile sale au fost remarcate inclusiv de fostul campion mondial Guido Buchwald, care îl considera un talent uriaș. În sezonul 2025–2026, portarul a acumulat experiență la seniori în tricoul lui Paderborn, în liga secundă germană.

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Ascensiunea sa a continuat în actuala stagiune, când a ajuns să debuteze în Liga Campionilor pentru Stuttgart, pe 20 octombrie 2026, în remiza cu Atletico Madrid, scor 1-1. Cotat la 10 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, Seimen a reprezentat Germania la mai multe categorii de vârstă, ajungând inclusiv la naționala U21. În iunie 2024, tânărul portar nu excludea posibilitatea de a reprezenta România. Întrebat cum ar reacționa dacă ar fi contactat de FRF, acesta declara: „Mă voi gândi. Ar fi ceva fain”, a spus Dennis Seimen pentru .

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Cu toate acestea, situația s-a schimbat radical în toamna anului 2026. Ciprian Marica a dezvăluit că a încercat să faciliteze un contact între FRF și portarul lui Stuttgart, însă răspunsul primit a fost negativ: „Din câte înțeleg, nu îl interesează naționala României. A zis că nu se pune problema”, a declarat fostul internațional român, pentru . Până la o decizie finală, Dennis Seimen are cetățenie română și nu este legat definitiv de naționala de seniori a Germaniei.

Eric Porstner, fotbalistul crescut de Miroslav Klose

, într-o familie cu tată german și mamă româncă. A început fotbalul la SC Eltersdorf, unde a evoluat între 2011 și 2014, după care a trecut la academia lui Greuther Furth. Din 2018 a devenit jucătorul lui FC Nurnberg, club la care a parcurs ultimele etape ale formării sale. A făcut pasul către echipa secundă în 2025, iar ulterior a fost promovat la prima formație, pregătită de Miroslav Klose, campion mondial cu Germania în 2014.

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Cu un fizic atipic pentru un fundaș stânga, 1,87 m înălțime, Porstner a devenit una dintre revelațiile începutului de sezon 2026–2027 din Bundesliga 2. A fost titular în victoria cu Dynamo Dresda, 3-0, partidă după care a fost inclus în echipa etapei. Două etape mai târziu, fundașul cu origini românești a contribuit decisiv la succesul cu Arminia Bielefeld, 4-1, oferind o pasă de gol. Deși are în CV atribuții defensive, și-a trecut în cont 5 goluri în 20 de meciuri pentru echipa secundă a lui Nurnberg, în sezonul trecut.

În plină secetă pe flancul stâng al apărării și Nicușor Bancu ajuns la 34 de ani, Eric Porstner reprezintă o soluție reală pentru care FRF merită să investească toate resursele. Mai ales că, deocamdată, Andrei Borza nu a demonstrat că poate fi o variantă solidă pentru postul de fundaș stânga.

Ares Căpățână, fundașul cu tată român de la Real Madrid care joacă la naționala Spaniei

Ares Căpățână Garcia-Abad s-a născut pe 26 ianuarie 2009, la Alcala de Henares, în apropiere de Madrid. Tatăl său este român, originar din Lugoj, iar mama este spaniolă. A început de mic fotbalul, iar la numai 7 era în curtea lui Real Madrid. Ulterior, a continuat să se dezvolte la Leganes, club pentru care a jucat timp de 7 ani, între 2018 și 2025. Tatăl său a explicat inclusiv povestea prenumelui neobișnuit: „I-am dat acest prenume pentru că sunt pasionat de mitologia greacă”, declara acesta pentru .

Ca fundaș dreapta, a făcut spectacol la Leganes, iar în vara lui 2025, Real Madrid a decis că are nevoie de serviciile sale. Evoluțiile i-au adus convocări și la naționala Spaniei U16, iar tatăl său a motivat că nu a renunțat la România. Ci că este doar o nouă etapă în dezvoltarea personală a lui Ares.

„A fost convocat, a și jucat pentru România, dar au fost niște situații de neacceptat pentru club, niște condiții nefavorabile pentru care Real Madrid nu avea cum să-și dea acordul: de exemplu, o escală de 15 ore pentru Raul într-un aeroport.

El a fost chiar dezamăgit atunci când clubul nu l-a lăsat să vină în România, dar tot dezamăgit a fost și când nu a primit convocarea la naționala Under 16 care a jucat toamna trecută chiar aici, cu Spania (n.r. – dubla amicală din octombrie 2023, 3-0 și 1-0 pentru iberici). Pentru că Raul joacă la categoria superioară de vârstă și la Real Madrid, și la reprezentativa regiunii.

În plus, noi, ca părinți, trebuia să ne descurcăm singuri când mergeam pentru Raul la naționala României. Sigur că nu este o problemă atât de mare, pentru copii facem orice, însă federația din Spania asigură mereu cheltuielile pentru părinți, vorbim de transport, hotel etc. Poate se vor schimba și la noi lucrurile…

Ca să fim bine înțeleși, Raul nu a renunțat la naționala României, acesta este adevărul, luăm convocarea la naționala Spaniei ca pe o experiență nouă, din care va avea cu siguranță multe de învățat”, a declarat tatăl juniorului pentru sursa citată anterior.

David Podar-Știube, portarul inclus de Bayern Munchen în lotul pentru Champions League

David Podar-Știube s-a născut la Munchen, într-o familie de români stabiliți în Germania. Tatăl său, Adrian, este originar din Timișoara, iar mama din Reșița. Povestea sa a început la numai cinci ani, când părinții, sfătuiți de un medic, au decis să îl îndrume către sport pentru a-și consuma energia. A încercat inițial gimnastica, apoi a descoperit fotbalul și a decis imediat că vrea să fie portar. Tatăl său a povestit un episod savuros din copilărie: atunci când echipa sa domina categoric și nu avea intervenții de făcut, David părăsea poarta și mergea să culeagă flori pentru mama lui: „La unele meciuri se întâmpla să nu aibă nimic de apărat, pur și simplu ieșea de pe teren, se ducea în spatele porții și culegea flori, pe care apoi i le dădea mamei. Noi îi strigam: ‘Du-te în poartă, să nu iei gol!’. El culegea în continuare florile în timpul meciului”, a spus tatăl lui David pentru

Lăudat de toată lumea pentru talentul său, a ajuns la academia lui Bayern Munchen la doar 12 ani. Iar la 15 ani a primit ocazia să se pregătească alături de prima echipă, sub comanda lui Vincent Kompany, avându-l printre colegii de antrenament pe legendarul Manuel Neuer, idolul copilăriei sale. Dar, toate astea nu se compară cu momentul în care a fost inclus în lot pentru meciul bavarezilor cu Viking, 3-3, din Champions League.

Până în prezent, Podar-Știube a ales să reprezinte Germania, pentru care a evoluat la U16, inclusiv împotriva României. În dublă confruntare câștigată categoric de nemți, 7-0 și 8-2, portarul a fost rezervă în primul meci și integralist în al doilea.

Elis Ștefan Bishesa e dorit de trei naționale

Pe Elis Ștefan Bishesar, datorită originilor, se bat trei țări: Suedia, România și Iran. S-a născut pe 19 mai 2005, la Stockholm, din mamă româncă și tată iranian. În 2019, Federația Română de Fotbal l-a invitat la o acțiune de selecție la Buftea, unde a petrecut o săptămână alături de alți tineri fotbaliști români crescuți în străinătate. A descris inițiativă venită de la FRF ca pe o mare onoare. Însă, ulterior, a ales să reprezinte Suedia, pentru care a evoluat la categoriile U17, U19 și U21. A participat inclusiv la Campionatul European U17 din 2022, iar până în prezent a acumulat peste 30 de selecții pentru reprezentativele de juniori și tineret ale suedezilor.

Tânărul și-a început cariera la Hässelby SK, înainte de a trece prin academiile lui AIK Stockholm și IF Brommapojkarna. În 2023, a ajuns la IFK Göteborg, unul dintre cluburile de tradiție ale Suediei, iar pe 1 aprilie 2024 a debutat în prima ligă, într-un meci pierdut cu Djurgården, scor 1-4.

Însă, în acest an situația a stat cu totul altfel. Elis Bishesari a suferit o accidentare la un deget, iar după revenire nu a mai reușit să repete evoluțiile din sezonul precedent. În 13 meciuri de campionat, a încasat 29 de goluri, fără să păstreze poarta intactă vreodată. Evoluțiile modeste l-au făcut să piardă postul de titular la IFK Goteborg în favoarea lui Viktor Andersson. I-a fost afectat și statutul de la Suedia U21, unde nu a mai fost titular.