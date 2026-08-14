Sport

Cei 7 adversari cu care se bate David Popovici în finala de 200 de metri liber! În acelaşi bazin cu recordmani mondiali şi campioni olimpici

David Popovici este principal favorit în proba de 200 de metri liber, dar românul e în gardă şi anunţă o cursă foarte strânsă. Cine sunt cei şapte adversari.
Marian Popovici
14.08.2026 | 17:30
Cei 7 adversari cu care se bate David Popovici in finala de 200 de metri liber In acelasi bazin cu recordmani mondiali si campioni olimpici
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Cei 7 adversari cu care se bate David Popovici în finala de 200 de metri liber! În acelaşi bazin cu recordmani mondiali şi campion olimpici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a pus ochii pe al doilea aur la Campionatele Europene, în proba de 200 de metri liber. Înotătorul român a stabilit cel mai bun timp în semifinale şi va pleca în cursa programată de la ora 19:36 de pe culoarul preferat, 4.

Ei sunt cei 7 adversari ai lui David Popovici în finala de 200 liber

Chiar dacă e dat mare favorit de către specialişti, românul a declarat că se aşteaptă la o cursă tare, poate chiar la fel de strânsă ca la 100 de metri liber, având adversari redutabili în această probă. Germanul Lukas Martens a anunţat deja că vrea să facă o cursă perfectă şi are încredere în potenţialul său.

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Înotătorii calificaţi în finala de 200 de metri liber

  1. David Popovici (România) – 1:44,56
  2. Lukas Martens (Germania) – 1:44,79
  3. James Guy (Marea Britanie) -1:45,14
  4. Carlos D’Ambrossio (Italia) – 1:45,38
  5. Christian Giefing (Austria) – 1:45,47
  6. Jack McMillan (Marea Britanie) – 1:45,55
  7. Tanas Navikonis (Lituania) – 1:45,63
  8. Lucas Henveaux (Belgia) – 1:45,72

Lukas Martens, recordman mondial la 400 liber! Guy, triplu campion olimpic

Lukas Martens este principalul rival al lui David Popovici în proba de 200 de metri liber. Chiar dacă nu a obţinut nicio performanţă notabilă în această probă, germanul este campion olimpic şi deţinător al recordului mondial în proba de 400 de metri liber. La Jocurile Olimpice de la Paris a condus pe primele trei lungimi de bazin la 200 de metri liber, dar s-a sufocat pe ultima lungime şi a încheiat abia pe locul 5.

James Guy este unul dintre cei mai experimentaţi înotători. Este triplu campion olimpic, performanţă obţinută alături de ştafetele Marii Britanii la JO din 2020 şi 2024. De altfel, Guy este supranumit „regele ştafetelor” graţie acestor performanţe. Este campion mondial în proba de 200 de metri liber, titlu obţinut la Kazan, în 2015.

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Christian Giefing, finalistul venit de „nicăieri”

Carlos D’Ambrosio este este una dintre marile speranţe ale Italiei. În vârstă de 19 ani, D’Ambrosio este primul italian care a coborât sub 1:45:00 la 200 de metri liber. Este campion mondial de juniori în proba de 200 de metri liber, titlu luat în 2025. Este cel mai tânăr italian care a coborât sub 48 de secunde la 100 de metri liber.

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Christian Giefing, în vârstă de 18 ani, este noua senzaţie a înotului din Austria. A uimit pe toată lumea cu timpul din serii, 1:44.96, cu care a spulberat recordul Austriei. În finală s-a calificat abia cu al cincilea timp, dar este luat în calcul pentru lupta la medalii.

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Jack McMillan, campion olimpic, mondial şi european

Jack McMillan este campion olimpic, campion mondial şi campion european în proba de ştafetă 4×200 de metri liber a Marii Britanii. A reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice din 2020, apoi a decis să concureze pentru Marea Britanie, fiind o piesă importantă a ştafetei care domină înotul mondial.

Tanas Navikonis este un lituanian în vârstă de 23 de ani care a luat aurul în ştafeta de 4×200 de metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad. El concurează în circuitul american pentru echipa Ohio State University.

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Lucas Henveaux este un belgian în vârstă de 25 de ani, deţinător al recordurilor naţionale în probele de 200, 400 şi 800 de metri liber. Are două medalii continentale (argint şi bronz la 800 şi 400 de metri liber, respectiv un bronz la Mondiale (200 de metri liber), toate în bazin scurt.

  • 2 titluri europene are David Popovici la 200 de metri liber
  • 21 de ani are campionul român
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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