Cei 7 suporteri ai PAOK Salonic morți în România, înmormântați în Grecia. Ce se întâmplă cu supraviețuitorul operat la Timișoara

În timp ce Grecia plânge pierderea celor 7 suporteri PAOK Salonic, care și-au găsit sfârșitul tragic în România, supraviețuitorul lor se luptă pentru viață după operația efectuată la Timișoara.

Durere fără margini în Grecia. Suporterii lui PAOK Salonic, conduși pe ultimul drum

Comunitatea suporterilor lui PAOK trăiește zile de doliu profund, după accidentul rutier devastator care a curmat viețile mai multor fani ai formației din Salonic. Familii întregi, prieteni, apropiați și membri ai galeriei își iau rămas-bun, rând pe rând, de tinerii dispăruți mult prea devreme.

Astăzi, 30 ianuarie, în jurul orei 12:00, la Biserica Sfinții Părinți Ioachim și Ana din Efkarpia, are loc înmormântarea lui Christos Zezios. Îndurerați, membrii familiei, prietenii și cei care l-au cunoscut îl conduc pe ultimul drum pe unul dintre suporterii devotați ai lui PAOK, în aplauze și lacrimi, .

Tot astăzi, într-o altă localitate lovită de aceeași tragedie, la Sfânta Biserică a Prorocului Ilie din Aronas, Pieria, rudele și prietenii își iau rămas bun de la Vasilis (Vachos) Moldovanov, alt fan al echipei antrenate de Răzvan Lucescu, care și-au pierdut viața în accidentul mortal.

Zi neagră pentru comunitatea PAOK. Înmormântări în lanț

Ziua de sâmbătă, 31 ianuarie, va aduce un nou val de suferință. Alexandria, din Imathia, este cufundată în doliu, după ce familia se pregătește să-i conducă pe ultimul drum pe Vasilis Palos, Kostas Markopoulos și Dimitris Maronitis. La ora 11:00 dimineața, trupurile neînsuflețite ale celor trei tineri suporteri vor fi depuse la Biserica Adormirea Maicii Domnului, unde familiile, prietenii și colegii își vor lua rămas-bun. Slujba de înmormântare este programată pentru ora 13:00.

În aceeași zi, la ora 12:00, la Biserica Agia Irini Chrysovalantou din Efkarpia, vor avea loc și înmormântările lui Thanasis Gouzouris și Giorgos Kesanidis, alți doi membri ai comunității PAOK care și-au pierdut viața în tragicul accident.

Durerea este greu de cuprins în cuvinte, iar . Suporterii, fanii, tinerii plecați să-și urmeze echipa inimii nu se vor mai întoarce niciodată acasă, lăsând în urmă lacrimi, întrebări și un gol imposibil de umplut.

Vești de ultimă oră despre tânărul suporter operat la Timișoara după accidentul din Lugojel

Apar informații de ultimă oră despre starea de sănătate a celor trei suporteri greci răniți în gravul accident rutier produs în apropiere de Timișoara, accident soldat cu moartea a șapte fani ai echipei PAOK Salonic.

Cel mai grav dintre cei trei răniți rămâne internat într-un spital din Timișoara, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, după ce medicii au constatat un edem semnificativ la nivelul coloanei cervicale. , iar pacientul a fost extubat, fiind în prezent internat la Secția de Terapie Intensivă.

Potrivit surselor medicale românești, suporterul respiră singur, este atent monitorizat, iar prognosticul este unul favorabil. Cu toate acestea, transportul aerian către Grecia va fi posibil doar după stabilizarea completă a stării sale, atunci când medicii vor considera că nu mai există niciun risc pentru sănătatea lui.

Doi răniți, transferați la Salonic. Anunțul ministrului sănătății

Între timp, ceilalți doi suporteri răniți au fost repatriați în Grecia încă de ieri, 29 ianuarie, fiind transportați cu o aeronavă medicală a EKAB Air Transport din Timișoara până la aeroportul „Macedonia” din Salonic. De acolo, și transportați la Spitalul Papageorgiou, unde continuă investigațiile și tratamentul.

Potrivit unei actualizări oferite de ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, ambii pacienți sunt într-o stare clinică bună și se află sub supraveghere medicală. Cei doi au 20, respectiv 28 de ani, iar evaluările medicale sunt în desfășurare.

Tânărul de 20 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral și este tratat în cadrul Clinicii de Neurochirurgie. În cazul celui de-al doilea suporter, în vârstă de 28 de ani, rănile sunt considerate ușoare. Acesta a solicitat externarea pentru a putea participa la înmormântările fanilor PAOK decedați în accident, însă medicii nu i-au permis plecarea, din motive de siguranță. El rămâne internat, ca măsură de precauție, la Clinica Chirurgicală.

Minut de reculegere la Lyon, victorie PAOK pentru fanii dispăruți

Joi seară, 29 ianuarie, pe stadionul din Lyon, un și PAOK Salonic, în memoria celor șapte suporteri ai clubului grec care și-au pierdut viața în timp ce se îndreptau spre Franța pentru a-și susține echipa.

Jucătorii ambelor formații au stat în liniște, cu capetele plecate, iar imaginile au fost deosebit de puternice, într-un moment în care durerea a unit tribunele și gazonul. A fost un gest de respect profund pentru fanii care au trăit pentru PAOK: „Durerea nu are culori, odihniți-vă în pace!”.

Pe teren, echipa antrenată de Răzvan Lucescu a încercat să transforme emoția în forță, însă PAOK a cedat în fața lui Olympique Lyon, scor 2-4, într-un meci disputat din Europa League, jucat cu sufletul și dedicat suporterilor dispăruți. Partida a fost una intensă, cu momente de echilibru, dar decisă pe final în favoarea gazdelor.

„Adio” celor 7 fani PAOK din Toumba le-a frânt inimile

În paralel cu seara europeană de la Lyon, Salonic trăia propriul moment de reculegere. Trupurile celor șapte fani au fost repatriate cu un avion militar C130, care a decolat special spre Timișoara. Aeronava a aterizat pe aeroportul „Macedonia” în jurul orei 18:00, unde aproximativ 200 de suporteri PAOK s-au adunat pentru a-i întâmpina și a-i conduce într-o procesiune motorizată până la stadionul Toumba.

Cortegiul funerar a traversat mai multe artere importante ale orașului, iar la sosirea la stadion, scenele au fost copleșitoare. Dricurile au înconjurat arena și s-au oprit în fața Porții 4, locul simbolic al galeriei. Fanii au aprins torțe și lumânări, au sunat din coarne și au scandat mesaje precum „Fraților, trăiți, voi ne conduceți”, transformând noaptea într-un omagiu luminos pentru tinerii dispăruți.