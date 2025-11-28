Cei de la Csikszereda s-au simțit ca acasă în Giulești la meciul cu Rapid! Cu ce mesaj în limba maghiară au fost întâmpinați

ADVERTISEMENT

Giuleștenii încearcă sub patronatul lui Dan Șucu să respecte anumite reguli care există la multe cluburi profesioniste din Europa, iar la au arătat că-și respectă adversarii.

Cum i-au așteptat cei de la Rapid pe oaspeții de la Miercurea Ciuc

Oficialii de la Miercurea Ciuc au fost primiți cu mai multe preparate tradiționale românești, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Nu a lipsit pâinea, cârnații și slănina din meniul pe care au putut să-l servească ciucanii la lojă. De asemenea, au fost colorate în drapelul României inclusiv șervețelele. Un alt detaliu interesant este reprezentat de mesajul de primire, care a fost atât în română, cât și în maghiară.

„Bună ziua și bine ați venit la stadionul nostru. Este o plăcere să vă primim astăzi, în loja noastră, reprezentanții clubului FK Csíkszereda. Fotbalul este spațiul în care competiția autentică se împletește cu respectul reciproc. Meciurile devin cu adevărate valoroase atunci când împărtășim aceleași principii: fair-play, sportivitate și apreciere pentru efortul celuilalt.

Astăzi întâmpinăm nu doar o echipă oaspete, ci parteneri într-o competiție în care spiritul corect și deschis este mai important decât rezultatul. Ne dorim să vă simțiți bine primiți, respectați și apreciați, iar experiența în stadionul nostru să reflecte angajamentul nostru pentru includere și fair-play. Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, eu și echipa noastră suntem pentru a vă sprijini. Vă dorim un meci frumos, disputat cu pasiune și respect, în spiritul fotbalului care unește”, a fost mesajul celor de la Rapid, notează .

Miercurea Ciuc, probleme în sezonul de debut în SuperLiga

, aflați la primul an în SuperLiga, au fost acuzați că promovează mesaje separatiste și au un comportament abuziv cu ultrașii echipelor care fac deplasarea la Ciuc. Chiar runda inaugurală a campionatului, în care au jucat cu Dinamo, din postura de echipă gazdă, a pornit un scandal uriaș, în urma căruia suporterii formației bucureștene au părăsit stadionul în prima repriză.

Aceștia au acuzat forțele de ordine și pe organizatorii meciului că i-au ținut în afara arenei până la startul partidei, iar din această cauză au degenerat lucrurile și au fost confruntări fizice cu Jandarmeria. Clubul Dinamo chiar a ieșit public cu un comunicat prin care acuza echipa din Miercurea Ciuc de rea intenție și provocări la adresa suporterilor.