Cei doi copii din Iași nu ar fi fost uciși de struguri. Anchetatorii au o nouă ipoteză

Răsturnare de situație în cazul celor doi copii din Iași, morți după ce ar fi mâncat struguri nespălați.

Cei doi frați, de 1 an jumătate și 3 ani, ar fi murit după ce au mâncat struguri nespălați, mama lor fiind cea care a chemat disperată ambulanța.

Micuții au fost transportați la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, din Iași, urmând ca Institutul de Medicină Legală din Iași să stabilească exact cauza morții, care inițial părea a fi toxiinfecție cu struguri.

UPDATE / Directorul IML Iași, prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, a oferit mai multe detalii „Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit.

După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”. Cum a mai fost precizat, o concluzie clară va fi trasă peste câteva zile.

Cei doi copii morți la Iași nu ar fi murit din cauza strugurilor stropiți cu pesticide

„Din primele informații se presupune a fi o intoxicație cu organofosforice. Mama a declarat că le-a dat struguri”, anunțasâmbătă medicul Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași.

Cu toate acestea, BZI.ro susține că cei doi micuți ar fi murit otrăviți cu o substanță toxică necunoscută. Specialiștii vor stabili, cel mai probabil, care este aceasta.

Specialiștii ar fi făcut mai multe „verificări”, au discutat cu familia celor mici și au aflat că strugurii pe care familia îi avea în curte nu au fost stropiți cu nicio substanță niciodată.

Mama micuților a crezut că strugurii sunt de vină pentru deces, pentru că cei doi copii nu au mâncat în acea zi nimic ieșit din comun decât strugurii din ogradă.

Strugurii ar fi fost mâncați la ora 17:00, în data de 21 august, iar după 24 de ore a fost chemată ambulanța pentru că cei mici se simțeau extrem de rău. Medicii nu au mai putut să-i salveze, din păcate.

Experții din domeniu exclud posibilitatea ca cei doi copii să fi murit din cauza strugurilor stropiți cu substanțe instecticide.

„Insecticidele pot fi toxice, dacă stropești azi și mănânci mâine, poți avea reacții adverse, dar nu să mori. E dubioasă situația celor doi copii. Pentru a se ajunge la deces ar trebui să fie otravă. Poate s-au folosit substanțe pentru eliminarea gândacului de Colorado, care sunt mai periculoase, s-au s-a dat cu o substanță de care a auzit de la cineva, după ureche”, a declarat expertul Ilie Ciomaga.

Surse din cadrul anchetei cred că cei doi frați s-ar fi intoxicat cu otravă pentru șoareci sau o altă soluție chimică folosită în gospodărie. Specialiștii de la Institutul de Medicină Legală nu au găsit în sânge alcool metilic sau etilic, însă o concluzie clară va fi trasă într-o săptămână.