Cei doi jucători ceruți urgent la națională după înfrângerile din Nations League: „Acum s-a lovit Gică Hagi de realitate”

ADVERTISEMENT

Campania dezastruoasă a României din Nations League a continuat și în etapa a 4-a din Grupa B4, când „tricolorii” au fost învinși de Suedia pe Arena Națională, scor 0-1. A fost a patra înfrângere la rând pentru elevii lui Hagi. Nicolae Dică, fost secund la prima reprezentativă în mandatul lui Rădoi, crede că „Regele” va face revoluție în lot după această acțiune.

Ianis Stoica și Andrei Mărginean, ceruți de urgență în naționala lui Gică Hagi

scor 1-2, la Stockholm, și 0-1, la București. Pe Arena Națională în minutul 13. Eșecul a venit după ce naționala lui Hagi a fost învinsă și de Bosnia (2-4) și Polonia (0-6). După această acțiune, Nicolae Dică e convins că „Regele” trebuie să facă niște schimbări în lot și să îi convoace neapărat pe Ianis Stoica, de la Estrela Amadora. Totodată, prezent în direct în platoul emisiunii de la Digi Sport, Florin Prunea l-a amintit pe Andrei Mărginean, de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

„L-au păcălit cele două meciuri amicale și a evaluat prea sus jucătorii. În momentul în care a ajuns să-i antreneze acum, el, fiind un om pozitiv, nu putea să spună că nu are jucători. Acum s-a lovit de realitate. Și acum și-a dat seama și cred că unii nu vor mai veni la echipa națională.

Nu pot să dau nume! Să facă un nucleu de 15-16 jucători, restul să fie tineri pe care să-i integrăm. Avem un Ianis Stoica, de exemplu, care e în Portugalia, are 23 de ani, joacă… Mai sunt și alții.

ADVERTISEMENT

Cred că nu l-a convocat acum pentru că joacă acest sistem cu 4-3-1-2. Ianis Stoica joacă mijlocaș stânga la echipa de club și s-a gândit că nu poate să-l ajute în acest sistem. Așa cred eu. Dar el putea să joace unul dintre cei doi atacanți, cum au făcut-o Man și Mihăilă”, a transmis Nicolae Dică, potrivit

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică l-a antrenat pe Ianis Stoica la FCSB

Atât Ianis Stoica, cât și Andrei Mărginean s-au aflat pe lista lărgită pentru primele patru meciuri din Nations League, dar nu au prins lotul final. Nicolae Dică îl cunoaște foarte bine pe Ianis Stoica. Antrenorul în vârstă de 46 de ani l-a antrenat pe , la FCSB, în anul 2022. În plus, Dică se cunoaște la fel de bine și cu Gheorghe Hagi. Fostul internațional român a fost elevul „Regelui” la Steaua și la Viitorul Constanța.