Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!

Marius Șumudică nu a avut milă de doi dintre jucătorii Rapidului. Fostul antrenor din Giulești i-a făcut praf după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, în Cupa României
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 20:11
Cu Marius Șumudică pe bancă, Rapid a ajuns sezonul trecut până în semifinalele Cupei României. Acum, echipa din Giulești e aproape să fie eliminată încă din grupe după 1-2 cu FC Argeș. Fostul tehnician al alb-vișiniilor a pus tunurile pe fundașii centrali.

Marius Șumudică a dat de pământ cu Kramer și Bolgado

Marius Șumudică i-a luat în primire pe cei doi fundași centrali folosiți de Costel Gâlcă în FC Argeș – Rapid 2-1, din etapa a 2-a a grupelor Cupei României.

Olandezul a fost arătat cu degetul pentru dezastrul suferit de rapidiști la Mioveni. Kramer a fost ridiculizat de mai multe ori de atacanții piteșteni, iar, în repriza secundă, a provocat eliminarea lui Bolgado.

„Ce a făcut Caio la meciul ăsta, eu nu am văzut în viața mea. Fundașii centrali, cu tot respectul. E inadmisibil să te prezinți așa la Rapid. Două greșeli ale lui Kramer impardonabile. În prima repriză scapă Caio, i-o dă printre picioare. O dată Moldoveanu i-o dă printre picioare, a doua oară Caio. Scapă perpendicular și noroc că anticipează Aioani. Ocazie extraordinar de mare.

În a doua repriză, acea greșeală a lui Kramer… Cum să te duci să ataci mingea cu pieptul din poziția aia, în loc să dai cu capul sau să acoperi cu corpul. Îl dezechilibrează și pe Bolgado, care face acel fault în poziție de ultim apărător. Roșu indiscutabil. Cum să ataci mingea cu pieptul? Sunt lucruri care mie mi-au dat de gândit în momentul de față. Înainte nu se întâmplau.

Pașcanu e o pierdere foarte mare. E mult mai agresiv, pe primii metri mult mai rapid decât cei doi. Foarte lenți cei doi fundași centrali de la Rapid. L-am văzut pe Kramer când n-a fost pus sub presiune 1 contra 1, dar acum mi-am dat seama că 1 contra 1 are mari probleme. E foarte lent”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Lars Kramer (26 de ani) joacă la Rapid din 1 iulie 2025, când a fost transferat din postura de jucător liber după despărțirea de Aalborg. Cotat de transfermarkt.com la 1,3 milioane de euro, batavul a îmbrăcat de 18 ori tricoul alb-vișniu, reușind să înscrie 2 goluri.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
