Cei doi jucători din SuperLiga pe care Mitică Dragomir îi propune lui Gigi Becali la FCSB. Unul are 36 de ani!

În ultima perioadă Gigi Becali a anunțat că își dorește să întărească echipa cu un atacant și un mijlocaș, iar Dumitru Dragomir i-a recomandat la doi jucători din campionatul intern.

Fostul președinte al LPF este de părere că în SuperLiga sunt greu de găsit jucători care să poată face față nivelului de la FCSB și i-a transmis patronului campioanei României că singurii care merită un transfer sunt doi fotbaliști aflați pe final de carieră.

”În țară nu sunt. Hai să zic că atacant poate ăsta de la Constanța, Alibec. E fotbalist. (n.r. – E în vârstă) El are nevoie un an de zile, doi. Mijlocași nu ai în țară. E unul singur la Cluj, bătrân, Nistor, care e de pasă finală.

(n.r. – De ce Nistor nu ar juca un an la FCSB?) În primul rând nu vine. El nu are nevoie de nervi acum la bătrânețe. Bănuiesc că are 35 de ani, dacă nu 36. (n.r. – Cum ar arăta FCSB-ul cu Nistor și cu Alibec?) Ar crește în valoare.

(n.r. – Ar putea să se bată la Champions League sau e greu?) Nu e greu deloc, nu vezi ce parcurs bun a avut el în Europa League. Eu nu credeam, îți spun cinstit. Dacă eram în postura asta îi luam mai de mult pe Nistor și pe Alibec, îi luam de la începutul campionatului. Părerea mea că 30% din U Cluj e Nistor”, a declarat Dragomir, la Profețiile lui Mitică.

După ce FCSB a remizat în deplasare cu Hoffenheim, în Europa League, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că pe se află Nicolae Stanciu, Denis Alibec și Mamadou Thiam.

”Îmi mai trebuie jucători de valoare. Vedem dacă vrea să vină Stanciu. Alibec, să vedem dacă îl lasă Gică. Nu știu dacă vrea jucătorul, nu îl lasă maică-sa, poate vrea el, nu știu. Un mijlocaș și un atacant vor veni.

Asta știu la ora asta. Mi-a plăcut și de Thiam, are forță, l-am întrebat pe Meme (n.r. – Mihai Stoica) despre el. O echipă când câștigă dueluri prinde forță. Nouă ne trebuie jucători care câștigă dueluri”, a spus Becali.

Denis , după ce Farul a scos o remiză în meciul cu FCSB. ”Pe mine nu m-a căutat nimeni, știți cum e domnul Gigi, când joacă împotriva cuiva, mai aruncă o vorbă d-asta. Nu știu, am avut și în vară (n.r. – ofertă de la FCSB), dar am venit aici. Aici este casa mea și voi continua aici”, a afirmat atacantul.

