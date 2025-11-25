Cei doi jucători pe care CFR Cluj îi va vinde în această iarnă. Iuliu Mureșan: „Au fost la meci scouteri din America și i-au remarcat pe amândoi”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a învins liderul Rapid cu 3-0, iar la meci au fost prezenți și scouteri din SUA, care au venit să îl vadă la lucru pe Louis Munteanu. Însă Iuliu Mureșan a precizat că americanii au mai remarcat încă un fotbalist.

Pe cine au pus ochii americanii. Iuliu Mureșan: „A fost chiar antrenorul și are ochi”

CFR Cluj – Rapid s-a jucat în prezența unor scouteri din MLS, campionatul de fotbal din SUA, a povestit Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA. Americanii au venit pentru Louis Munteanu, dar au plecat cu o impresie plăcută despre un alt fotbalist.

„Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Și au remarcat doi jucători. Pe Louis Munteanu, care a jucat foarte bine, a avut două pase de gol, a avut șuturi pe care i le-a scos foarte bine Aioani. Și, bineînțeles, pe Emerllahu. A fost chiar antrenorul, care are ochi… Nu mai știu ce echipă, dar, oricum, e din Statele Unite”, a precizat Iuliu Mureșan.

Louis Munteanu și Emerllahu, doriți și de Gigi Becali la FCSB

Cei doi fotbaliști care au impresionat trimișii din MLS, , care i-ar vrea la pachet. Iar Iuliu Mureșan nu este deloc surprins că FCSB a pus ochii pe fotbaliștii de la CFR Cluj.

„E foarte ușor să ai ochi. Acum, nu vreau să le scad meritele, că au echipă bună cei de la FCSB. N-am ce comenta negativ… Avea Răzvan Zamfir o vorbă „pe jucătorul bun și mama îl vede!” . Deci nu e greu să-i vezi pe Emerllahu și pe Munteanu”.

Se transferă Louis Munteanu și Lindon Emerllahu în MLS?

Chiar dacă au venit până în România pentru a-i monitoriza pe cei de la CFR Cluj, americanii nu au înaintat, încă, o ofertă concretă, după cum a dezvăluit președintele clujenilor.

„Americanii au fost mulțumiți de ce au văzut, pentru că au jucat foarte bine amândoi. Nu știu dacă se va face transfer sau nu, dar deocamdată e bine. Și mai sunt echipe care se interesează de amândoi…”

Care este suma de transfer corectă pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost subiectul unei adevărate telenovele pe marginea unui transfer în perioada de mercato din vară. Patronul clubului a înaintat atunci sume fabuloase, între 15 și 18 milioane. Iar Horia Ivanovici l-a rugat pe Iuliu Mureșan să nu meargă pe același drum.

„Sunt convins că dacă luați 6-7 milioane pe Louis Munteanu e o afacere foarte bună”, a punctat moderatorul.

Iar președintele lui CFR Cluj a fost de acord. „Și eu tot așa consider. Să vedem dacă și Neluțu Varga e de aceeași părere”.

Problemele financiare de la CFR Cluj forțează vânzarea de jucători

CFR Cluj trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și

„Oricum noi, clar, suntem obligați să vindem un jucător la o sumă de milioane, ca să nu avem probleme cu terminarea campionatului. Și principala sursă de venit acum este vânzarea jucătorilor.

Și nu doar Louis Munteanu și Emerllahu. Mai găsim jucători. La mijloc, avem 8 jucători foarte buni: Muhar, Emerllahu, Korenica, Perianu, Păun, Fică, Djokovic și Keita. Toți sunt jucători buni și chiar dacă pleacă unul, nu aducem altul, pentru că avem. La mijloc nu se simte…”, a recunoscut Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Iuliu Mureșan a decis: „Trebuie să facem rezultate și bani!”

O eventuală ofertă de 7 milioane de euro pentru Louis Munteanu, dublată cu una de 1,5 milioane pentru Emerllahu, ar fi aur curat în Gruia.

„Orice club s-ar bucura să intre banii aceștia. Asta și va trebui să facem. Este soluția corectă, realistă, normală. Nu putem sta ca păsările mici, să ne pună cineva mâncare în cioc. Trebuie să facem bani. Rezultate și bani!”, a încheiat președintele lui CFR Cluj.