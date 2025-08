Cei doi jucători pe care i-a remarcat Adi Mutu după Dinamo – FCSB 4-3. „Pe ei trebuie să fie spot-light-ul”

Dinamo a câștigat cu 4-3 derby-ul cu FCSB din etapa a 4-a, iar jucătorii „câinilor” au fost la înălțime. Adrian Mutu a urmărit meciul de sâmbătă seară pe Arena Națională și a dezvăluit numele celor 2 fotbaliști care l-au impresionat.

Adrian Mutu a spus lucrurilor pe nume. Cine sunt cei 2 dinamoviști pe care i-a remarcat după 4-3 cu FCSB

„Câinii” și-au învins marea rivală după 5 ani de rezultate nefaste în jocurile contra acesteia. Dinamo a prestat un fotbal încântător, puțini fiind jucătorii care nu au primit laude în urma victoriei obținute cu FCSB.

Adrian Mutu a văzut partida și a avut doar cuvinte mari la adresa lui Danny Armstrong, , și a lui Alexandru Musi, care

„Musi a făcut un meci bun. Sincer să fiu am crezut tot timpul în talentul lui. L-am remarcat la Petrolul, atunci când m-am dus cu CFR-ul la Ploiești, chiar dacă am câștigat noi acel meci, Musi a făcut un meci foarte bun, punând în dificultate partea noastră stângă în momentul ăla. L-am remarcat și mi-a plăcut forța și puterea lui, cu toate că era mai tânăr ca acum.

Armstrong, lăsând penalty-urile, cred că golul 4 a fost un gol foarte frumos, un gol de fotbalist, ăla a dat din primă. Eu cred că Dinamo a arătat o forță colectivă deosebită. Chiar dacă nici Dinamo nu trecea printr-un moment fericit și ei venind după înfrângere la Galați și după un joc nu foarte strălucit, uite că… au reușit să se mobilizeze mult mai bine la nivel mental decât FCSB-ul. Probabil au simțit și ei pe undeva că asta e șansa lor de a câștiga după 5 ani. Ca să conduci FCSB-ul la un moment dat cu 4-2 și să fii tot timpul, pe tot parcursul meciului la conducere, nu cred că s-a mai întâmplat.

Adrian Mutu, cucerit de calitățile lui Musi și de ale lui Armstrong

Musi, eu cred că joacă la un nivel bun, chiar dacă a fost împrumutat de ceva timp. Da, pot să spun că e cel mai bun under, după părea mea fiind și atacant, cu toate că își place și Băsceanu, la fel de mult. Musi are mai mare experiență, pentru că a fost împrumutat, a jucat, a trecut puțin și prin momentele astea care l-au călit ca jucător.

Are potențial să fie un jucător important, dar asta rămâne de văzut. Nu știu ce s-a întâmplat cu el la FCSB și care a fost problema lui acolo de n-a reușit să se impună. Nu aș da un verdict pe cine prefer (n.r. – Politic și Musi), pentru că sunt doi jucători similari, se aseamănă foarte mult, deci nu pot să spun asta, dar la nivel de ce înseamnă transferul lui (n.r. – Politic) și tot ce a fost în jurul lui în vara asta, arată foarte puțin.

Armstrong, un jucător interesant, să dai 3 goluri, chiar dacă 2 din penalty în derby, e o carte de vizită bună, are un stâng frumos, are un dribling care-mi place. Dinamo trebuie exact ce au arătat și suporterii în coreografia pe care au făcut-o la stadion, ‘level up Dinamo’”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.