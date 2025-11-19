Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!”

Marius Șumudică a analizat echipa României și a spus cine sunt cei doi jucători care nu trebuie să lipsească de la baraj.
Mihai Dragomir
19.11.2025 | 12:30
Cei doi jucatori pe care Marius Sumudica ii vrea titulari in barajul Romaniei din martie Centreaza can Anglia
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, clar în privința jucătorilor români care nu au voie să rateze barajul de anul viitor. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Naționala României este, de acum, cu gândul doar la barajul din luna martie a anului viitor. Marius Șumudică a spus numele celor doi jucători care nu trebuie să lipsească din meciurile decisive pentru calificarea la turneul final.

Pe cine a lăudat Marius Șumudică după România – San Marino 7-1

Naționala României a încheiat parcursul din preliminariile CM 2026 pe locul 3 în grupa preliminară H, însă păstrează speranțe de a ajunge la turneul final prin barajul din luna martie 2026.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a urmărit meciul România – San Marino 7-1, disputat marți seară la Ploiești. Antrenorul român i-a lăudat pe Ștefan Baiaram și pe Nicușor Bancu, fotbaliștii cu cele mai mari note la finalul partidei.

„Baiaram are sclipiri. Sunt și momente când dispare din joc, dar are sclipiri. Are calitate, tehnică foarte bună, viteză. Și-a făcut preluarea la gol foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult Bancu, cred că ne-a lipsit ofensiv cu Bosnia, cu tot respectul pentru Chipciu!”, a spus inițial antrenorul român.

ADVERTISEMENT
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de furie...
Digi24.ro
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de furie transmis de către Dmitri Medvedev

Jucătorii pe care Marius Șumudică îi vrea neapărat în primul 11 al României la barajul pentru Cupa Mondială

Ulterior. Marius Șumudică a vorbit despre jucătorii pe care îi consideră indispensabili primului „11” de la echipa națională în perspectiva barajului de la anul. Tehnicianul i-a menționat și lăudat, de asemenea, pe Bancu și Tănase.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"

„Indiferent cu cine joacă, Bancu îți ajunge de cel puțin 2 ori și îți dă niște centrări incredibile. A dat ieri, când a respins portarul la capul lui Dragomir, o centrare ca în Anglia. Plus că intră în interior, știe jocul, are experiență. Acolo, banda stângă, împing foarte mult, ca la Craiova. Are apariții, chiar dacă a fost o echipă modestă. El pune presiune, e acolo. Din punctul meu de vedere, Bancu merită să fie la baraj.

Mie îmi place Tănase foarte mult. Din punctul meu de vedere, Tănase e jucător cerebral, care accelerează pe spații… Poate juca oricând titular la echipa națională. Nu știu ce se va întâmpla până în martie, cine va juca, unde va juca… Totuși, Dragomir joacă în Champions League. Tănase este o soluție totuși, oricând. Mai mult inter îl văd pe Tănase, nu cu spatele la poartă!”, a spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

Varianta pe care Marius Șumudică nu o agreează pentru defensiva României

Marius Șumudică a comentat și pe seama variantelor limitate din defensiva echipei naționale. Acesta nu îl vede ca opțiune principală pe postul de fundaș lateral stânga pe tânărul Andrei Borza, cel care abia așteptă să revină în teren după accidentare.

„Borza, cu tot respectul, eu îl știu… Nu poți juca un meci de calificare cu Borza direct, să îl iei acum în condițiile în care el stă de 2 luni, nu știu când își va reveni”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie

Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu...
Fanatik
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România...
Fanatik
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League: “Arsenal nu vrea să-l mai vadă”
Denis Drăguș, în pericol să rateze barajul din martie?! Ce se întâmplă cu...
Fanatik
Denis Drăguș, în pericol să rateze barajul din martie?! Ce se întâmplă cu atacantul român: “Sper că se potolește”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită...
iamsport.ro
Ion Țiriac a anunțat că și-a cedat colecția de mașini: 'O ofertă ieșită din comun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!