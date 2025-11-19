Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!”

ADVERTISEMENT

Naționala României este, de acum, cu gândul doar la barajul din luna martie a anului viitor. Marius Șumudică a spus numele celor doi jucători care nu trebuie să lipsească din meciurile decisive pentru calificarea la turneul final.

Pe cine a lăudat Marius Șumudică după România – San Marino 7-1

Naționala României a încheiat parcursul din preliminariile CM 2026 pe locul 3 în grupa preliminară H, însă păstrează speranțe de a ajunge la turneul final prin barajul din luna martie 2026.

Marius Șumudică a urmărit meciul România – San Marino 7-1, disputat marți seară la Ploiești. Antrenorul român i-a lăudat pe Ștefan Baiaram și pe Nicușor Bancu,

„Baiaram are sclipiri. Sunt și momente când dispare din joc, dar are sclipiri. Are calitate, tehnică foarte bună, viteză. Și-a făcut preluarea la gol foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult Bancu, cred că ne-a lipsit ofensiv cu Bosnia, cu tot respectul pentru Chipciu!”, a spus inițial antrenorul român.

Jucătorii pe care Marius Șumudică îi vrea neapărat în primul 11 al României la barajul pentru Cupa Mondială

Ulterior. Marius Șumudică a vorbit despre jucătorii pe care îi consideră indispensabili primului „11” de la echipa națională în perspectiva barajului de la anul. Tehnicianul i-a menționat și lăudat, de asemenea, pe Bancu și Tănase.

„Indiferent cu cine joacă, Bancu îți ajunge de cel puțin 2 ori și îți dă niște centrări incredibile. A dat ieri, când a respins portarul la capul lui Dragomir, o centrare ca în Anglia. Plus că intră în interior, știe jocul, are experiență. Acolo, banda stângă, împing foarte mult, ca la Craiova. Are apariții, chiar dacă a fost o echipă modestă. El pune presiune, e acolo. Din punctul meu de vedere, Bancu merită să fie la baraj.

Mie îmi place Tănase foarte mult. Din punctul meu de vedere, Tănase e jucător cerebral, care accelerează pe spații… Poate juca oricând titular la echipa națională. Nu știu ce se va întâmpla până în martie, cine va juca, unde va juca… Totuși, Dragomir joacă în Champions League. Tănase este o soluție totuși, oricând. Mai mult inter îl văd pe Tănase, nu cu spatele la poartă!”, a spus Șumudică.

Varianta pe care Marius Șumudică nu o agreează pentru defensiva României

Marius Șumudică a comentat și pe seama variantelor limitate din defensiva echipei naționale. Acesta nu îl vede ca opțiune principală pe postul de fundaș lateral stânga pe tânărul Andrei Borza,

„Borza, cu tot respectul, eu îl știu… Nu poți juca un meci de calificare cu Borza direct, să îl iei acum în condițiile în care el stă de 2 luni, nu știu când își va reveni”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.