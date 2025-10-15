Cei doi jucători români de perspectivă pe care a pus ochii Giovanni Becali: „Se întoarce și joacă titular”

Giovanni Becali monitorizează în permanență fotbaliștii români, mai ales pe cei tineri. Impresarul a ochit doi fotbaliști cu potențial uriaș, iar ambii vin de la o echipă de top din SuperLiga.
Tinerii fotbaliști români au început să iasă din ce în ce mai mult în evidență și să fie urmăriți de specialiștii în domeniu. Giovanni Becali a remarcat în acest sezon două „perle” chiar de la Universitatea Craiova, echipa aflată pe val până acum în SuperLiga.
Mai exact, impresarul i-a lăudat pe David Barbu, eroul României U19 în victoria cu Muntenegru U19 de la Campionatul European de Tineret din această vară, precum și pe Ștefan Bană, împrumutat de olteni la Oțelul în această fereastră de mercato.
Universitatea Craiova i-a împrumutat la rivalele din SuperLiga atât pe David Barbu, care a plecat la UTA Arad, cât și pe Ștefan Bană, care îmbracă tricoul celor de la Oțelul Galați.
„(n.r. – Universitatea Craiova stă cel mai bine la jucători under din SuperLiga) Cel mai bine! Pot să bage pe oricine. Acum l-au împrumutat pe Barbu (n.r. – David Barbu). Ar fi trebuit să rămână acolo!
(n.r. – L-au împrumutat pe Bană, la Oțelul) Bană, vă spun eu, dacă joacă cum a jucat până acum, poate să se întoarcă și să joace titular. Mie îmi place!”, a spus Ioan Becali la emisiunea Giovanni Show.
Ștefan Bană a fost împrumutat în această vară la Oțelul Galați, unde a impresionat deja în partidele în care a jucat. Atacantul în vârstă de 20 de ani i-a făcut pe cei din conducerea echipei moldave să impună anumite condiții în mutarea sa temporară. Mai exact, Oțelul a păstrat 30% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.
„Bană e tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele!”, spunea sezonul trecut și Alexandru Mitriță despre Ștefan Bană, după Universitatea Craiova – Petrolul (scor 2-1, etapa a 2-a din grupele Cupei României).