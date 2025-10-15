Cei doi jucători români de perspectivă pe care a pus ochii Giovanni Becali: „Se întoarce și joacă titular”

Giovanni Becali monitorizează în permanență fotbaliștii români, mai ales pe cei tineri. Impresarul a ochit doi fotbaliști cu potențial uriaș, iar ambii vin de la o echipă de top din SuperLiga.

Giovanni Becali a lăudat doi tineri fotbaliști români de la o forță din campionatul României. Pe cine a pus ochii impresarul

Tinerii fotbaliști români au început să iasă din ce în ce mai mult în evidență și să fie urmăriți de specialiștii în domeniu. Giovanni Becali a remarcat în acest sezon două „perle” chiar de la Universitatea Craiova, echipa aflată pe val până acum în SuperLiga.

Mai exact, impresarul i-a lăudat pe David Barbu, U19 de la Campionatul European de Tineret din această vară, precum și pe Ștefan Bană,

Ce jucători l-au impresionat pe Giovanni Becali

Universitatea Craiova i-a împrumutat la rivalele din SuperLiga atât pe David Barbu, care a plecat la UTA Arad, cât și pe Ștefan Bană, care îmbracă tricoul celor de la Oțelul Galați.

„(n.r. – Universitatea Craiova stă cel mai bine la jucători under din SuperLiga) Cel mai bine! Pot să bage pe oricine. Acum l-au împrumutat pe Barbu (n.r. – David Barbu). Ar fi trebuit să rămână acolo!

(n.r. – L-au împrumutat pe Bană, la Oțelul) Bană, vă spun eu, dacă joacă cum a jucat până acum, poate să se întoarcă și să joace titular. Mie îmi place!”, a spus Ioan Becali la emisiunea Giovanni Show.

Mutarea interesantă realizată de Oțelul Galați în cazul împrumutului lui Ștefan Bană

Ștefan Bană a fost împrumutat în această vară la Oțelul Galați, unde a impresionat deja în partidele în care a jucat. Atacantul în vârstă de 20 de ani i-a făcut pe cei din conducerea echipei moldave să impună anumite condiții în mutarea sa temporară. Mai exact, Oțelul a păstrat 30% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

„Bană e tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele!”, spunea sezonul trecut și Alexandru Mitriță despre Ștefan Bană, după Universitatea Craiova – Petrolul (scor 2-1, etapa a 2-a din grupele Cupei României).