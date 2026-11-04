Cei doi fotbaliști ”adoptați” de Gică Hagi: ”Am stat la el în casă și am văzut multe chestii”

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Gică Hagi a ”adoptat” la un moment dat doi dintre cei mai renumiți fotbaliști români. Cei care au stat la antrenor în casă sunt Carlo Casap și Florinel Coman. Au trăit alături de selecționer în urmă cu ceva vreme.

Jucătorii care au fost ”adoptați” de selecționerul Gică Hagi

Carlo Casap (27 ani) este unul dintre sportivii români care s-au format la Academia lui Gică Hagi. Mijlocașul central crescut de Viitorul Constanța (Farul în prezent) a trecut printr-o mare dramă, după ce . S-a întâmplat în urmă cu ani buni când nu a obținut nici convocarea la echipa națională a României.

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Tânărul fotbalist a rupt tăcerea despre această situație, dar și legat de problema pe care o are cu Ianis Zicu (43 ani). , însă replica jucătorului nu a întârziat să apară. De curând, a scos la iveală perioada în care a primit sprijin și ajutor de la un alt tehnician, și anume este vorba de Gică Hagi (61 ani).

Selecționerul l-a luat sub aripa sa protectoare, după cum a povestit la Interviurile iAMsport cu Remus Răureanu. Sportivul a dezvăluit că a ajuns în casa fostului fotbalist odată cu plecarea din Constanța. Odată ajuns în Capitală, unde echipa sa evolua pe stadionul din Chiajna, a locuit în locuința afaceristului, împreună cu un alt jucător, Florinel Coman (28 ani).

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„Când s-a mutat echipa la București, să joace pe Chiajna, am primit un telefon de la conducere în vacanța de vară că domnul Hagi vrea să ne promoveze. Voia dintre juniori să ne promoveze pe mine, pe Ianis și pe Florinel Coman la echipa mare. Prima perioadă, am stat la domnul Hagi acasă, eu și Coman eram în camera de oaspeți. Făceam cam totul cu el, îți dai seama! A fost o onoare, pentru că am văzut multe chestii, le-am simțit pe pielea mea. A deschis ușa familiei și am văzut multe lucruri. Am avut multe de învățat, ne duceam la antrenament cu el, ne întorceam de la antrenament cu el, mâncam la masă seara împreună”, a declarat Carlo Casap, conform .

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”A fost o perioadă frumoasă a vieții”

„Ne mai scotea la un restaurant, noi trei mergeam cu el tot timpul, a fost o perioadă frumoasă a vieții. După care, după câteva luni, clubul închiriase în Cosmpolis un bloc, unde stăteau toți jucătorii. Coman a ales să stea cu Boban Nikolov în apartament, se înțelegeau foarte bine, iar eu, având în vedere că mama a stat o perioadă la Constanța cu mine, am stat cu ea, a ales să vină la București”, a completat mijlocașul, mai arată sursa menționată anterior. În aceeași notă, Florinel Coman a fost crescut și format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. În plus, a debutat la seniori sub comanda „Regelui” la echipa FC Viitorul Constanța, devenită apoi Farul.

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Mai mult decât atât, selecționerul are în continuare o influență majoră asupra carierei acestuia. Tehnicianul se bazează pe fostul său elev, care are contract cu Al-Gharafa, în Qatar. Spre exemplu, îl convoacă în lotul echipei naționalei de fotbal a României. La amicalul cu Giorgia, scor 1-1, Florinel Coman a ocupat poziția de atacant central.