Cei doi români care l-au anihilat pe Haaland în România – Norvegia la U17. Unul a fost propus recent la FCSB, celălalt a ajuns în liga a 7-a!

ADVERTISEMENT

Înainte să devină un star de talie mondială, Erling Haaland (25 de ani) s-a duelat alături de naționala Norvegiei cu România la nivel de juniori U17, mai exact în 2017, la „Syrenka Cup”. Atunci, cele două echipe s-au întâlnit în finală, iar nordicii s-au impus la limită, scor 1-0, într-un meci în care vedeta din prezent de la Manchester City a fost „anihilată” de cuplul de fundași centrali format din Darius Țieranu (26 de ani) și Antoniu Manolache (26 de ani), cel din urmă fiind legitimat acum la Corvinul Hunedoara, nou promovată în SuperLiga. , așa cum a anunțat FANATIK, și ar putea fi în centrul unui transfer spectaculos în viitorul apropiat.

Darius Țieranu și Antoniu Manolache, fundașii centrali români care l-au blocat pe Erling Haaland la juniori

Țieranu a explicat că la acea vreme nu se gândea că Haaland va ajunge vreodată la nivelul din prezent. În egală măsură însă, tot el a apreciat și că norvegianul ar avea acum toate atuurile necesare pentru a intra în istoria fotbalului și chiar . „Eram niște copii încă atunci și nici nu îmi imaginam că el poate să ajungă un fotbalist atât de mare. L-am marcat eu și cu Antoniu Manolache și ne-am făcut treaba foarte bine. Țin minte că a fost un meci foarte închis. Atunci nu era ceva ieșit din comun, doar că era înalt. Nu se gândea nimeni că va ajunge la nivelul ăsta. Nu știam absolut nimic despre el. Normal că l-am urmărit și acum la Mondiale și mi-am adus aminte de meciul ăla. Au trecut 9 ani de atunci și uite unde a ajuns.

ADVERTISEMENT

E ceva senzațional și mi se pare de departe cel mai bun atacant. Poate să îi depășească și pe Messi, Ronaldo sau Mbappe pentru că e foarte tânăr și are tot viitorul în față. Mi se pare că e în cel mai bun moment din carieră. E cam la același nivel cu Messi și Mbappe. Mi-aș dori să mai am șansa să joc cu el. E fotbal, nu am nimic de pierdut. Sunt convins că pot să treacă și de Anglia.

Nu neapărat că îi văd favoriți, dar pot fi surpriza Campionatului Mondial. Țin cu ei după ce a fost eliminată Germania. Eu acuma joc în Germania prin liga a șaptea, sunt salarii mai mari ca la Liga 3 la noi. Am avut o accidentare care m-a ținut vreo 5 luni și nu am mai rămas la echipa de liga a cincea la care jucam. Îl salut și pe Antoniu Manolache, coechipierul meu de atunci și îi doresc mult baftă în prima ligă cu Corvinul”, a spus Darius Țiereanu în exclusivitate pentru FANATIK. În prezent, Țiereanu joacă în liga a 7-a germană, la Sport-Union Neckarsulm.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Antoniu Manolache despre Erling Haaland

De asemenea, și Antoniu Manolache și-a adus aminte cu plăcere de acel duel cu Erling Haaland și cu această ocazie a subliniat că la turneul respectiv titlul de cel mai bun jucător i-a fost acordat unui român, respectiv , în prezent în liga a doua din Israel, la Maccabi Bnei Reineh.

ADVERTISEMENT

„Știu că Sefer a luat jucătorul turneului. Ne-au bătut 1-0 în finala Syrenka Cup, dar pe el l-am ținut foarte bine. Eram copii atunci, nu credeam că el poate ajunge la asemenea nivel. M-am gândit mult timp după. Noi care am acolo am jucat la Liga 2 sau prima ligă și el a ajuns să rupă plasele prin toată lumea lumea. Am jucat și cu Foden și Sancho cu naționala Angliei.

ADVERTISEMENT

El nu cred că a făcut ceva mai puțin decât ce face la fiecare meci în Premier League. Acum încep meciurile adevărate și e e acolo cu Messi și Mbappe, au echipă foarte bună: forță, putere, viteză. Mi-ar plăcea cu el să văd diferența. Nu cred că ar fi o diferență extrem de vizibilă. Tot două picioare avem. Depinde și de zi, de ce se întâmplă pe teren și reușitele de moment.

Avea de atunci calitate, putere, dar nu credeam că poate să aibă forța de acum. E posibil să doboare multe recorduri, dar nu cred că se mai naște un Messi sau un Ronaldo. Eu cred că Messi la cum trage echipa cu el la 39 de ani mi se pare ceva nemaiîntâlnit. Mai vorbim și noi în vestiar, ne uităm la meciuri, le-am zis că am jucat cu el. Eu cred că și fotbaliștii români dacă se nășteau în altă țară, cu alte condiții și susținere, poate că nu ajungeam acolo, dar am fi fost niște jucători mult mai bine pregătiți pentru că talent avem. Doar că nu ne ajută foarte mult faptul că suntem din România.

ADVERTISEMENT

Eu cred că echipa pe care am avut-o cu Corvinul am câștigat Cupa și am jucat în Europa, cred că mai bine de jumătate dintre noi eram cumpărați de echipe mult mai mari. Am obținut ceva imposibil și nu o să mai fie așa ceva”, a spus și Antoniu Manolache pentru FANATIK.