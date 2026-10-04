Cei mai bătrâni sportivi din lume care încă participă la competiții. Ce performanțe incredibile au realizat

ADVERTISEMENT

Lumea sportului are cazuri cu adevărat extraordinare și care trebuie neapărat relatate. Iată cine sunt cei mai bătrâni sportivi din lume. Au decis să participe la competiții la vârste la care foarte mulți își găsesc alte pasiuni și ocupații, cum ar fi grădinăritul, croșetatul sau brodatul.

Ei sunt cei mai vârstnici sportivi de pe glob

Vârsta este doar un număr. La acest aspect s-au gândit cel mai probabil cei mai vârstnici sportivi de pe glob. Majoritatea dintre aceștia au început să fie activi la ani la care alții aleg să se retragă. Sunt văzuți ca niște situații ieșite din comun, reușind să atingă performanțe remarcabile. Chiar au atins recorduri uriașe!

ADVERTISEMENT

din lume are 105 ani. E un american pe nume Courtesy E. Gerald Meyer, care și-a descoperit pasiunea pentru alergat când ocupa funcția de decan al Colegiului de Arte și Științe de la Universitatea din Wyoming. Întâmplător a avut sarcina de a proiecta un proiect uriaș, fiind responsabil cu strângerea fondurilor.

Stresul uriaș l-a făcut să caute o modalitate de relaxare. A început să facă mișcare pe terenul de golf situat aproape de casa sa. În 1997 a decis să concureze la Jocurile Naționale pentru Seniori (NSG) din Tucson, Arizona. Avea 78 de ani, dar a alergat la cursele de 5 km și 10 km. În 2019, când avea 100 de ani, a stabilit recordul pentru 100 de metri la categoria lui de vârstă la aceleași Jocuri.

ADVERTISEMENT

A avut un timp de 36,93, cu peste cinci secunde mai rapid decât recordul anterior. „Încă dețin locul unu în acea probă. Eram încrezător în capacitatea mea de a alerga și m-am simțit minunat să trec linia de sosire. De asemenea, am câștigat 400 de metri, 200 de metri și 50 de metri în acel an.

ADVERTISEMENT

Toate acestea au rămas și acum în primele trei cele mai rapide timpuri pentru cei de 100 de ani și peste. În zilele noastre îmi petrec cea mai mare parte a timpului mergând și antrenându-mă cu greutăți pentru a-mi îmbunătăți echilibrul”, a explicat atletul, conform .

ADVERTISEMENT

Are peste 100 de ani și victorii notabile

În topul celor mai bătrâni sportivi din lume se află și un bărbat din Australia. În prezent, are 102 ani și spune că nu a renunțat la activitate chiar dacă a avut mai multe probleme medicale. Henry Young a făcut în timpul școlii rugby, iar în marină a fost pilot de vânătoare. După ce a împlinit 70 de ani și s-a pensionat a remarcat tenisul.

Mișcarea a devenit rapid o parte importantă din viața sa. A început să ia lecții și mai târziu și-a înființat propriul clubul de tenis, intitulat Inglewood. Ulterior, i-a impresionat pe recrutorii de la Memorial Drive, demonstrând că este o persoană extrem de competitivă. A intrat în istorie în 2023, fiind primul jucător de 100 de ani care a participat la Campionatele Mondiale Individuale Masters.

ADVERTISEMENT

„Abia recent au început să-mi ușureze puțin lucrurile. Înainte trebuia să joc mai puțin la categoria de vârstă de 80 de ani. Dar apoi au ajuns la 85 de ani, acum au ajuns la 90, iar unele țări merg chiar și la 95. Fac și eu puțin pentru a-i convinge pe oameni să continue să încerce pentru că cu toții trăim mai mult în zilele noastre.

Sunt un monument pentru medicină pentru că am avut atât de multe accidentări și pur și simplu perseverez, iar apoi tenisul te vindecă. Doi genunchi noi, un șold nou, un stimulator cardiac pentru inimă, aparate auditive într-o ureche și un implant cohlear în cealaltă și două nasuri rupte”, spunea la momentul respectiv jucătorul de tenis, scrie .

Medalii de aur pentru un chinez de 92 de ani

Lyu Mingpu nu a fost un sportiv profesionist în tinerețe. A lucrat pentru o companie minieră și a început să practice sportul de performanță abia după pensionare, la vârsta de 71 de ani. E o adevărată sursă de inspirație la nivel mondial după performanțele sale extraordinare de la Campionatele Mondiale de Atletism Masters 2026, organizate în Daegu, Coreea de Sud.

La acea vreme a fost cel mai în vârstă membru al delegației chineze. Acum, la 92 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de pe pământ. Practică înotul pe timp de iarnă în ape înghețate și joacă badminton în mod regulat de peste 30 de ani. Cu toate acestea, a scris istorie în altă activitate. În atletism a reușit să cucerească mai multe medalii, inclusiv de aur.

Deține medalia de aur la săritura în lungime (categoria M90), cu o performanță remarcabilă de 2,05 metri. În palmares mai are și medalia de aur la ștafeta de 4×100 metri (categoria M85+), unde a alergat ultimul schimb. A ales că concureze la o categorie de vârstă mult mai mică decât cea pe care o avea. În plus, deține medalia de argint la triplusalt. Are și o medalie de bronz în proba de alergare pe distanța de 200 de metri.

”Suntem în vârstă, dar pasiunea noastră pentru sport nu dispare niciodată”

„Sportul nu este rezervat doar tinerilor. Suntem în vârstă, dar pasiunea noastră pentru sport nu dispare niciodată. Sper ca toată lumea să găsească un sport care îi place și să continue să-l practice. La început nu eram foarte încrezător, așa că m-am înscris la mai multe probe pentru a simți atmosfera competiției.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, poate ne antrenăm ceva mai puțin, dar nu trebuie să renunțăm niciodată cu ușurință. Corpul mă doare în timpul antrenamentelor, dar o încălzire adecvată ajută la atenuarea disconfortului, dacă reușesc să continui. Medaliile reflectă forma mea obișnuită de antrenament.

Însă, în acea cursă de 200 m dacă nu aș fi luptat să termin pe locul al patrulea nu aș fi avut niciodată șansa de a câștiga acel bronz. Această surpriză are o semnificație aparte”, a explicat sportivul chinez, conform . El și-a stabilit deja ca obiectiv participarea la următoarea ediție a Campionatelor Mondiale de Atletism pentru Veterani. Competiția va avea loc la Breda, în Olanda, în 2028.