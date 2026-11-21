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Deși rugby-ul este o arie sporitvă cu un bazin de fani mult mai redus față de alte arii sportive ce au acaparat lumea media, reușește să ofere salarii de top pentru sportivii care pot fi decisivi pentru marile echipe. Salariile cele mai mari sunt oferite în țările în care rugby-ul are o audiență ridicată, precum , Anglia sau țările din Emisfera Sudică.

Cei mai bine plătiți jucători de rugby din lume sunt francezi

La începutul acestui sezon, publicația specialzată , a făcut topul celor mai mari salarii din lume în . Astfel, conform statisticilor, cel mai bine plătit jucător din lume este fenomenul naționalei Franței. Este vorba despre mijlocașul la grămadă Antoine Dupont (30 de ani). Jucătorul celor de la Stade Toulousain, cea mai titrată echipă de rugby din Hexagon și campioana en-titre din TOP 14, încasează nu mai puțin de 1.455.000 de euro per sezon.

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Stade Toulousain rămâne un etalon pentru salariile în sportul cu balonul oval și datorită sumei pe care o încasează uvertura echipei, Romain Ntamack. Sportivul este al doilea cel mai bine plătit din rugby, cu un salariu anual de 1.213.000 de euro. Podiumul este completat de uvertura echipei engleze Bath, Finn Russel. Scoțianul încasează 1.212.000 de euro pentru fiecare an de contract.

Sub cei trei, toți ceilalți rugbyști din lume încasează mai puțin de un milion de euro per an. În continuarea topului, realizat de , se află nume uriașe ale balonului oval, precum linia a doua de la Saracens, Maro Itoje, centrul Africii de Sud, Damian De Allende, jucătorul de linia a doua de la Springboks, Eben Etzebeth. Acesta este topul complet al celor mai bine plătiți 10 jucători de rugby din lume:

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Antoine Dupont (Franța – Stade Toulousain) – 1.455.000 de euro per sezon Romain Ntamack (Franța – Stade Toulousain) – 1.213.000 de euro per sezon Finn Russel (Scoția – Bath) – 1.212.000 de euro per sezon Malcolm Marx (Africa de Sud – Kubota Spears) – 970.336 euro per sezon Maro Itoje (Anglia – Saracens) – 970.336 euro per sezon Damian de Allende (Africa de Sud – Saitama Wild Knights) – 970.336 euro per sezon Eben Etzebeth (Africa de Sud – Hollywoodbets Sharks) – 940.013 euro per sezon Pieter-Steph du Toit (Africa de Sud – Toyota Verblitz) – 909.690 de euro per sezon Jesse Kriel (Africa de Sud – Canon Eagles) – 849.044 euro per sezon Handre Pollard (Africa de Sud – Vodacom Bulls) – 788.398,06 euro per sezon

Sonny Bill Williams deține recordul pentru cel mai bănos contract din rugby

Fostul centru care a câștigat Cupa Mondială alături de Noua Zeelandă în două rânduri, a fost cel mai bine plătit jucător de rugby din lume și deține recordul absolut. Totul s-a întâmplat în 2019, când rugbystul a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de echipa din Super Rugby, Blues. Sonny Bill Williams a fost contactat de echipa canadiană Tornoto Wolfpacks, care i-a oferit 6.381.690 de euro pentru numai un sezon.

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De menționat este că centrul Noii Zeelande nu a jucat numai rugby de-a lungul carierei. Acesta a jubilat de o carieră de lungă durată și în lumea boxului. ”SBW” a debutat în lumea luptelor în 2009, când l-a învins pe Garry Gurr, prin KO. Între 2009 și 2015, a rămas neînvins, acumulând 7 victorii consecutive și a câștigat titlul de campion al Noii Zeelande.