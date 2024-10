Cei mai bogați bancheri. Averile fabuloase ale șefilor celei mai noi bănci de stat

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), înființată la finalul lunii noiembrie a anului trecut după zece ani de negocieri în cel puțin șase guverne, este condusă de către un Consiliul de Supraveghere, format din șapte membri și care numește un Directorat, format la rândul său din trei membri ce asigură conducerea executivă a băncii. Cei zece directori sunt, în marea majoritate, finanțiști cu o mare experiență în domeniul bancar. Prin trecerea în conducerea băncii de stat aceștia devin și unii dintre cei mai bine plătiți bugetari.

Directorul băncii, penthouse de 400 mp și pădure de 10 hectare

Directorul general al BID este Dănuț-Leonard Sandu, care și-a început cariera în 1995 la BNR, ca șef al Serviciului de administrare a rezervelor internaționale. A fost în conducerea a șase bănci comerciale, ultima dintre acestea, Intesa Sanpaolo Bank, între anii 2018 și 2023, unde a fost director general și președinte al comitetului de management.

ADVERTISEMENT

Mandatul său la Banca de Investiții și Dezvoltare a început din data de 23 noiembrie 2023, iar indemnizația primită până la finalul anului s-a ridicat la suma de 126.909 lei.

Potrivit declarației de avere, depuse la începutul lunii iunie, acesta deține 13 terenuri, marea majoritate intravilane, dintre care unul forestier, în județul Dolj, cu o suprafață de 100.000 metri pătrați. Printre cele mai valoroase terenuri se numără două, cu o suprafață totală de 30.000 mp, din localitatea Moara Vlăsiei. În București deține un teren intravilan de 567 mp, achiziționat în anul 2003.

ADVERTISEMENT

În același an a achiziționat și un penthouse în Capitală, apartament cu o suprafață de 435 mp. În București mai deține un alt apartament (97 mp) și o casă de locuit (110 mp), ambele moștenite în anul 2012.

În ceea ce privește conturile curente, depozitele de economii sau fondurile de investiții, acesta are circa 450.000 euro și 900.000 lei. Principalele sale investiții sunt în acțiuni la banca pe care a condus-o, Intesa Sanpaolo, estimate la 283.000 euro, și titlurile de stat, unde a investit 490.000 lei, 100.000 euro și 158.000 dolari americani. Alți 150.000 lei au fost împrumutați firmei la care este acționar majoritar.

ADVERTISEMENT

Salariul de la Intesa este anonimizat, însă acesta a mai câștigat 567.000 lei din activități independente (PFA) și 2,7 milioane lei din vânzarea unei cote părți dintr-un teren sau firmă.

Potrivit CV-ului său, între 2015 și 2018 a fost senior partner la firma DS Quest, firmă cu activitate în domeniul financiar. Dănuț-Leonard Sandu deține 80% din capitalul social al firmei care anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 125.000 lei și un profit de doar 4.200 lei. Totuși, între 2015 și 2018, anii în care acesta a fost la conducerea firmei, DS Quest a trecut de la o cifră de afaceri de 55.000 lei la peste 3 milioane lei, și un profit de 1,3 milioane.

ADVERTISEMENT

Cine sunt directorii adjuncți ai BID

Raluca Ana-Maria Nicolescu, directorul adjunct al BID, și-a început cariera în 1995 la Ministerul Comerțului/ Centrul pentru Comerț Exterior, de unde a trecut la Bancorex. Din anul 2001 a lucrat în cadrul Raiffaisen, unde a ajuns până la funcția de director executiv pe segmentul IMM, cel de care se va ocupa și noua bancă de stat.

Declarația de avere a acesteia nu este la fel de impresionantă ca a directorului băncii. Raluca Nicolescu declarând un apartament de 69 mp în Capitală, cumpărat în 2018, un automobil pe care l-a vândut anul trecut pentru suma de 78.000 lei, iar în conturile de economii nu are declarați decât 4.500 lei. În ceea ce privește depozitele bancare și fondurile de investiții, acesta are circa 20.000 euro, 70.000 dolari și 300.000 lei.

Indemnizația câștigată în cele cinci săptămâni din 2023 la BID a fost de 57.000 lei.

Cel de-al doilea vicepreședinte al BID este Simina Bossennec. În această funcția a fost numit inițial Florian Kubinschi, cel care din anul 2016 este vicepreședintele Eximbank – , care a demisionat din noua funcție în luna martie a acestui an. Ultima declarație de avere publică a lui Kubinschi este din 2023, atunci când declara nu salariu de 673.000 lei. Presa financiară a pus demisia sa din conducerea BID pe seama dorinței de a se retrage din activitate.

În ceea ce o privește pe Simina Bossennec, aceasta și-a început cariera în domeniul bancar la Paris, în anul 2005, și a activat cel mai lungă perioadă de timp la băncile de pe Coasta de Azur (Nisa și Monaco). Între 2016 și 2018 a condus departamentul Operațiuni în domeniul criminalității financiare a HSBC din Monaco, iar în România a revenit în 2020, și a lucrat la Unicredit.

Deține, împreună cu șotul francez, un teren intravilan de 2.500 mp în localitatea Alpii Maritimi, Franța, acolo unde are și o casă de locuit de 230 mp. A declarat două autoturisme, bunuri și bijuterii în valoare de peste 150.000 euro, iar în conturi are 45.000 lei și 4.000 euro. La bănci are un credit de 140.000 euro, iar salariul de la Unicredit, dar și al soțului care oferă servicii de consultanță, este anonimizat.

Șefii BID, plătiți regește pentru primele 5 săptămâni de muncă

Cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere al BID au primit mandate de doi ani, fără posibilitatea prelungirii acestora. Indemnizația lor este fixă, și nu pot beneficia de vreo altă indemnizație variabilă, spre deosebire de conducerea executivă a băncii. Astfel, fiecare dintre cei șapte membri a declarat o indemnizație de 53.000 lei primită pentru perioada de mandat din 2023.

Potrivit documentelor publice ale băncii, în prima săptămână de mandat indemnizațiile celor zece directori au ajuns la suma de 200.000 lei, iar pe luna decembrie, suma totală a acestora a fost de 800.000 lei. Astfel, în primele 5 săptămâni de activitate, cei trei directori și cei șapte administratori au primit indemnizații totale de peste un milion de lei brut.

În luna septembrie, Banca de Investiții și Dezvoltare a dat anunț pentru închirierea unui spațiu de 2.000 de mp într-o clădire de birouri, care să găzduiască circa 150 de angajați.

Președintele Consiliului de Supraveghere, director în Ministerul de Finanțe

Președintele Consiliului de Supraveghere este Ștefan Nanu, director în Ministerul de Finanțe, dar cu experiență și în piața privată. Acesta și-a început cariera la MFP în 1998, iar în anul 2004 ajungea la Cancelaria primului-ministru ca expert în piețe de capital. Din 2022 conduce Direcția de Trezorerie și Datorie Publică a MFP, funcție pe care a mai avut-o în perioadele 2007-2009 și 2013-2018. Înainte să revină la Ministerul Finanțelor, Ștefan Nanu a lucrat la Banca Internațională de Investiții, unde, potrivit presei economice, avea un salariu anual de 150.000 de euro.

Omul care se ocupă de emiterea titlurilor de stat deține un teren în Breaza, acolo unde are și o casă de locuit, ambele moștenite, și un apartament de 68 mp în Capitală, cumpărat în anul 2014. Conduce un BMW Seria 5 iar în bănci are circa 50.000 euro și 60.000 lei, alți 120.000 lei în fonduri de investiții și 240.000 lei, fonduri de pensii.

Este un investitor la bursa din București având acțiuni la principalele companii din țară. Cea mai importantă investiție a fost în acțiunile Hidroelectrica, aproape 100.000 lei. În titlurile de stat a investit puțin peste 15.000 euro.

Mioara Popescu, membră în CS al Băncii de Investiții și Dezvoltare, a fost CEO-ul Idea Bank și președinte al Consiliului de Administrație. A lucrat la această bancă din anul 2002, unde a venit de la CEC SA, unde a lucrat inițial ca informatician. De altfel, înainte de 1989 a lucrat ca analist programator la Ministerul Industriilor, iar după 1990 la Ministerul Apărării.

După o carieră de peste 40 de ani, potrivit declarației de avere, aceasta deține o casă de locuit în Snagov, un apartament în Sinaia și alte 3 în Capitală, depozite bancare cu peste două milioane de lei și 150.000 euro, plus investiții în acțiuni și titluri de stat de peste 400.000 lei și 80.000 de euro.

Indemnizația de administrator în CA-ul Salt Bank SA a fost de 264.000 lei.

Al treilea membru în CS al BID este Ioana Tănase, fost director de investiții la BCR între 2014 și 2021. După acest an a fost administrator a firmei de consultanță Estoria Management din Cluj-Napoca, de unde anul trecut a încasat un salariu de 600.000 lei. Are depozite bancare de peste 400.000 lei și 80.000 de dolari și investiții în acțiuni Hidroelectrica de 150.000 lei, plus titluri de stat de circa 100.000 euro.

Ciobănașu George, cel de-al patrulea membru în CS-ul băncii de stat, este și el un bancher cu o experiență de peste 20 de ani, ocupând din 2014 funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Române de Credite si Investiții. Potrivit ultimei declarații de avere, acesta deține nu mai puțin de 39 de terenuri (agricole, intravilane, luciu de apă), șase case și două apartamente. Are peste 250.000 de euro investiți în titluri de stat și alți 400.000 de lei investiți în propria afacere, Ferma Trestiană SRL din Dorohoi.

Gheorghe Marinel este și el un bancher cu o vastă experiență în domeniu, director în cadrul BRD începând cu anul 2001. Are acțiuni la Banca Transilvania în valoare de 160.000 lei, iar ca investiții s-a orientat în totalitate către titlurile de stat, acesta cumpărând titluri Fidelis în valoare de 1, 36 milioane de dolari americani. Anul trecut, titlurile de stat i-au adus un câștig de 89.000 dolari.

Iliescu Daniela, fost director general al Patria Bank (PBK), cel de-al șaselea membru în Consiliul de Supraveghere al BDI, deține zece terenuri, patru apartamente în București și Voluntari, și alte două case în Corbeanca. Deține acțiuni și titluri de stat în valoare de peste 100.000 de euro.

În final, cel de-al șaptelea membru al CS-ului Băncii de Dezvoltare și Investiții este Dorin-Alexandru Badea. Acesta a fost timp de opt ani, până în 2022, trezorierul Eximbank. Din 2022 conduce biroul din București al companiei britanice Amber Infrastructure, unde are un salariu de aproape 800.000 lei. Face parte și din Consiliul de Administrație al companiei de transport Transport Trade Services, de unde primește o indemnizație de peste 200.000 lei. În trecut a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, de unde a fost concediat abuziv în 2021, .

În București deține un apartament de 386 metri pătrați, cu un teren adiacent de 113 mp, iar în depozitele bancare are peste 1,7 milioane lei. Are peste un milion de lei investiți în acțiuni și alți 131000 euro în titluri de stat.