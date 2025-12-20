Cei mai bogați investitori din fotbalul românesc dau o nouă lovitură de proporții. Sunt aproape să preia magazinele celebre unde sute de mii de români își fac cumpărăturile zi de zi

ADVERTISEMENT

”Stadiul este foarte avansat” în ceea ce privește o nouă lovitură de proporții în zona de business din România. Cei mai bogați investitori din fotbalul intern sunt la câteva detalii distanță de a-și trece în portofoliu magazinele celebre unde sute de mii de români își fac cumpărăturile zi de zi.

Lovitură de proporții în zona afacerilor din România: cei mai bogați investitori din fotbalul românesc, aproape de a prelua un lanț uriaș de magazine

Finalul de an 2025 sau cel mai târziu debutul lui 2026 ar putea aduce o mișcare spectaculoasă pe piața de retail din România. Cei mai bogați investitori din fotbalul românesc, frații Dragoş şi Adrian Pavăl, fondatorii lanțului de bricolaj Dedeman, pregătesc o nouă lovitură de proporții.

Specialiștii din zona financiară notează că cei doi afaceriști ar fi depus deja oferte pentru cumpărarea lanțului de magazine Carrefour din România. Negocierile între români și grupul francez se află în stadii avansate. , care citează o sursă familiară cu aceste discuții, scrie că ”stadiul (n.r. preluării Carrefour de către frații Dragoș şi Adrian Pavăl) este foarte avansat, planul era să închidă până de Sărbători”.

Alte voci din această zonă a business-ului spun că ținta părților e să ajungă la un acord până la final de 2025, dar dacă nu reușesc, ”atunci va fi la început de 2026, foarte la început”. E important de subliniat că tranzacția încă nu s-a realizat oficial. Unele publicații interne au scris că acordul a fost deja parafat.

În realitate, nu s-a ajuns la semnarea propriu-zisă, deşi momentul nu e îndepărtat. De altfel, reprezentanții juridici ai fraților Pavăl neagă şi ei că ar fi semnat deja acordul. ”Informațiile apărute în spațiul public nu sunt adevărate și se bazează pe speculații, publicate fără a fi verificate în prealabil”, se arată în reacția afaceriștilor.

458 de magazine operează Carrefour în România la ora actuală, în 113 orașe din țară, potrivit datelor oficiale

2001 este anul în care Carrefour a intrat în România

14,6 miliarde lei suma raportată pentru anul trecut din vânzări de Carrefour în România

Frații Pavăl derulează afaceri totale estimate la 3,6 miliarde de euro

Cei doi cunoscuți investitori români au un ”obicei” în a cumpăra afaceri de prim-rang. Chiar în vară, , într-o tranzacție de 120 – 130 de milioane de euro, potrivit .

Datele oficiale spun că frații Pavăl derulează la ora actuală afaceri totale estimate la circa 3,6 miliarde de euro. Numai în 2024, aceștia au înregistrat un profit net de 1,65 miliarde lei (330 milioane euro), asta doar prin holdingul de investiții.

. Business-ul se extinde de la bricolaj (Dedeman, Praktiker) la imobiliare (clădiri de birouri în marile orașe) până la turism (hoteluri în Italia și Elveția). Frații Pavăl mai derulează afaceri și în zona de energie (ALRO, Electrica, Transelectrica etc).

Clubul de fotbal din România unde investesc frații Pavăl

Originari din Suceava, Dragoş şi Adrian Pavăl sunt în prezent cei mai importanți oameni de afaceri din România. Ei au o avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde de dolari.

Cei doi importanți oameni de afaceri continuă să investească și la clubul FC Bacău, echipa de fotbal pe care au preluat-o anii trecuți. Există voci care spun că aceștia au planuri de viitor. Mai exact, vor să pună pe picioare în estul țării o structură după ideea gândită de Gică Hagi, mai exact după proiectul Viitorul Constanța.

În urmă cu un an, Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a comentat implicarea fraților Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, în dezvoltarea FC Bacău. ”Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din Liga C. Ei sunt moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească echipa. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, a spus Becali, conform publicației locale .