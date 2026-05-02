Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al României. Investiție spectaculoasă a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman

Frații Pavăl, de departe cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, dau lovitura într-un mare oraș al României. Surpriză uriașă pregătită de proprietarii Dedeman.
Adrian Baciu
02.05.2026 | 18:45
Cei mai bogati patroni din fotbalul romanesc dau lovitura intrun mare oras al Romaniei Investitie spectaculoasa a fratilor Paval proprietarii Dedeman
Lovitură de proporții într-un mare oraș din România pregătită de frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
Aproape periodic, indiferent de domeniul de activitate către care își îndreaptă atenția, frații Dragoș și Adrian Pavăl, de departe cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, dau lovitură după lovitură. Fondatorii și proprietarii Dedeman, cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din România, pregătesc o surpriză uriașă într-un mare oraș al României.

Surpriza uriașă pregătită de cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Orașul mare din România unde investesc aceștia

Deși nu dețin un club mare din prima ligă, frații Pavăl sunt considerați cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aceștia investesc la FC Bacău. Mai degrabă, aici e vorba de un proiect axat pe academie, infrastructură și dezvoltarea jucătorilor tineri. Echipa a promovat în urmă cu un sezon în Liga 2 și se spune că, pe viitor, are ambiții mari de ascensiune.

Acum, într-o perioadă în care fotbalul se pregătește să intre într-o pauză, miliardarii români continuă să puncteze la capitolul afaceri. Firma lor, Pavăl Holding, vehiculul investițional în mai multe domenii cheie, a cumpărat, încă din 2024, dreptul de utilizare al terenului pe care funcționa hypermarketul Cora în municipiul Cluj-Napoca.

În primă fază, ideea inițială includea în zonă ridicarea unui zgârie-nori de 40 de etaje. După intrarea în scenă a fraților Pavăl, noua direcție merge către un concept diferit. Acesta este centrat pe un ”Entertainment mall”, gândit ca punct principal al investiției. Planul curent, care vizează o suprafață totală de peste 76.000 de metri pătrați, pune accent pe spații dedicate petrecerii timpului liber.

Cât de ambițios este proiectul fraților Pavăl în Cluj-Napoca

Presa din Cluj-Napoca scrie că prima etapă a planului este deja în consultare publică. Afaceriștii propun o schimbare majoră pentru întreaga zonă. Conceptul cu care au venit ei include zone comerciale, dar și facilități culturale, sportive și de relaxare, care să atragă un număr mare de vizitatori din Cluj și împrejurimi.

De notat că proiectul despre care se discută la Cluj nu se limitează doar la interior. Se va pune accente pe activitățile în aer liber, în zona dintre viitoarele clădiri și râul Someșul Mic. Asta înseamnă o dezvoltare mult mai mare, nu doar un centru comercial clasic. De asemenea, vor mai fi create legături cu transportul public, dar și infrastructură pentru pietoni și bicicliști. În documentație mai apare o idee ambițioasă: realizarea unei conexiuni între Cluj-Napoca și Florești.

Ulterior, după acest prim pas, urmează etapa a doua a proiectului. Aceasta ar urma să aducă și alte funcțiuni. E vorba de spații de birouri, hoteluri sau servicii medicale. Toate acestea vor fi stabilite ulterior, printr-o nouă documentație urbanistică, notează ClujCapitala.

Frații Pavăl vor suporta toate costurile proiectului

Din proiect nu sunt excluse locurile de parcare necesare viitoarelor funcțiuni conform normelor în vigoare. Tot în etapa a doua a dezvoltării proiectului se va stabili ce funcțiuni imobiliare din cele propuse vor fi menținute: birouri, hotel, clinici medicale și de beauty, parkinguri, etc.

E important de notat că absolut toate costurile vor fi suportate de investitorii privați. Până pe 30 aprilie 2026 publicul este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea acestui PUZ.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
