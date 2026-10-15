Sport

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura la Bacău! Ce vor construi pe terenul fostei fabrici a lui Sechelariu

Flaviu Popa
15.10.2026 | 07:07
Cei mai bogati patroni din fotbalul romanesc dau lovitura la Bacau Ce vor construi pe terenul fostei fabrici a lui Sechelariu
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Frații Pavăl pregătesc o nouă investiție
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc vor construi un campus educațional pe un teren cumpărat cu 3,1 milioane de euro în Bacău, unde se afla o fabrică ce i-a aparținut lui Dumitru Sechelariu.
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Frații Adrian și Dragoș Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, vor să construiască un campus educațional în Bacăul natal. Cândva, acolo era o fabrică deținută de Dumitru Sechelariu, cel care a fost primar în Bacău și patron al echipei de fotbal din oraș. Conform Profit.ro, terenul a fost cumpărat pentru 3,1 milioane de euro.

Frații Pavăl vor construi un campus educațional de milioane de euro pe terenul unei foste fabrici din Bacău

Cu o avere estimată la patru miliarde de dolari, frații Pavăl sunt considerați „patronii” echipei FC Bacău din liga secundă. Cu toate acestea, investițiile în fotbal nu sunt tocmai spectaculoase, în condițiile în care formația din Bacău ocupă a 8-a poziție în clasament cu 15 puncte acumulate în nouă etape, conform Prosport.ro.

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Chiar și așa, miliardarii vor să investească masiv în comunitate și au în plan să revoluționeze terenul unde s-a aflat fabrica Letea. Fondată în 1878, fabrica Letea era cel mai mare furnizor de hârtie de ziar și produse de papetărie din România, iar în 2003 a fost privatizată și cumpărată de Dumitru Sechelariu.

În condițiile în care fabrica a falimentat, iar Dumitru Sechelariu nu mai este printre noi, frații Pavăl vor să construiască aici o școală cu două etaje, un internat de șase etaje, o sală și un teren de sport, teren de joacă, precum și spații verzi și pietonale. Potrivit sursei citate, compania Dedeman a depus actele necesare pentru a obține acordul de mediu pe 13 octombrie 2026.

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Miliardarii de la Dedeman sunt puși pe fapte mari și investesc masiv într-o fabrică din Buftea

„În vederea desfășurării optime a fluxului tehnologic sunt necesare modifcări locale la fațadele existente în vederea optimizării suprafețelor vitrate necesare zonelor de birouri administrative și accesului pietonal în cladire; modificări interioare în vederea fluidizării fluxului tehnologic, realizarea de etaje parțiale în zona de producție necesare pentru birouri producție; modificări interioare pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu; realizarea de fundații la nivelul pardoselii în zona de producție în vederea montării echipamentelor de producție”, se arată în documentele publicate de profit.ro.

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Totodată, au fost făcute demersuri pentru un proiect de amenajare de drumuri, trotuare, piste de bicicletă și spații verzi. Investițiile fraților Pavăl nu se vor opri, însă, aici. Cei doi miliardari vor reface complet o fabrică din Buftea, printre cele mai cunoscute din țară când vine vorba despre producția de ambalaje biodegradabile și compostabile.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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