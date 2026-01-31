Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, lovitură de milioane de euro. Ce arenă au cumpărat în Europa

ADVERTISEMENT

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitură după lovitură în zona afacerilor. Aceștia au cumpărat recent o arenă din Europa. Investiția este una de peste 4 milioane de euro. Care sunt planurile conaționalilor noștri.

Ce lovitură de milioane de euro au dat cei mai bogați patroni din fotbalul românesc

Fotbalul românesc a avut și încă are patroni extrem de potenți din punct de vedere financiar. De departe însă, frații Pavăl, Dragoș și Adrian, fondatorii și proprietarii Dedeman, sunt cei mai bogați. De ceva vreme deja, cei doi sunt implicați la clubul FC Bacău.

În ultimii ani, ei au susținut puternic proiectul, inclusiv la nivel de juniori, școală de fotbal, de infrastructură. De altfel, clubul a promovat sezonul anterior în Liga 2. Există zvonuri, deocamdată la nivel de presă, că în această parte a țării s-ar pune bazele unui proiect ambițios care ar putea duce echipa rapid în elită.

Între timp, miliardarii români continuă să puncteze la capitolul afaceri. Firma lor, Pavăl Holding, în colaborare cu Apex Alliance, a cumpărat o arenă de curling din localitate elvețiană Films. În trecut, cei doi români au mai cumpărat aici și hotelul Waldhaus Flims Wellness Resort & Spa.

De ce au cumpărat o arenă sportivă frații Pavăl

Mulți ar fi tentați să creadă că cei doi români ar fi interesați de un proiect sportiv în Elveția. Nu e vorba de așa ceva însă. Potrivit , la ora actuală, complexul hotelier cumpărat în toamna lui 2024 este închis și se află în proces de renovare. Vor ajunge aici clienți abia în următorul sezon de iarnă.

Ce rol are însă cumpărarea arenei sportive? Ei bine, achiziția acestui spațiu este esențială pentru profitabilitatea hotelului. Companiile românilor au în plan demolarea acesteia și construcția de noi spații de cazare, se arată în decizia municipalității, consultată de site-ul de specialitate citat.

3,5 miliarde de euro – averea cumulată a fraților Pavăl

Cât a costat arena sportivă cumpărată de oamenii de afaceri din România

această arenă de la municipalitate contra sumei de 4 milioane de franci elvețieni, undeva la 4,3 milioane de euro. Construcția poate fi demolată după 2027, potrivit contractului de vânzare-cumpărare.

În acest interval, municipalitatea din Flims s-a angajat să mute activitatea de curling din arenă într-un alt spațiu. La ora actuală, costurile sunt prea mari aici. Explicația este aceea că arena de curling ar avea nevoie și de un acoperiș nou, care costă 2 milioane de franci elvețieni.

Waldhaus Arena, așa cum se numește imobilul cumpărat de frații Pavăl, este folosită ca arenă de curling pentru membri și vizitatori pe timp de iarnă. Se desfășoară aici turnee locale și regionale de curling.