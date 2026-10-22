Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau o nouă lovitură! Investiție de milioane de euro în București

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Averile lor sunt estimate la miliarde de euro, după cum arată topurile Forbes. Sunt considerați cei mai bogați patroni din fotbalul românesc și au business-uri de succes. Cei doi frați Pavăl pregătesc un nou proiect de amploare, de această dată în București, în care vor investi milioane de euro.

O nouă investiție pentru frații Pavăl

Proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman iau în calcul o . Vor să modifice numele celor 478 de locații care se află pe teritoriul țării noastre. Tranzacția cotată la suma de 823 milioane de euro, aproximativ 4,1 miliarde lei, nu este singura pe care cei doi frați o au în vedere.

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Dragoș și Adrian Pavăl au anunțat anterior că . Proiectul imobiliar ar urma să se ridice pe teren cumpărat în urmă cu 2 ani. În prezent, aici se află un hipermarket Cora. Investițiile de milioane făcute de cei mai bogați patroni din fotbalul românesc nu se opresc aici.

Potrivit , aceștia vor să cumpere o parte din fosta platformă industrială a producătorului de cazane de încălzit ICMA. Aceasta se găsește chiar lângă magazinul Dedeman Pantelimon din sectorul 3, București. Anunțul vine la 2 ani după ce au devenit proprietarii unui teren destul de mare din fosta platformă industrială Andami, care este alăturată.

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În momentul în care vor prelua terenul își vor consolida perimetrul imobiliar din zona respectivă. Frații Pavăl vor să cumpere cinci parcele din teren, contractul vizând o suprafață totală de 11.437 de metri pătrați. Pământul situat pe strada Industriilor 3-5 ar urma să intre în posesia afaceriștilor români abia în anul 2027. Semnarea actelor oficiale pentru vânzare-cumpărare este programată pentru trimestrul al doilea. Directorul general și acționarul majoritar al ICMA, Mircea Popa, trebuie să aprobe transferul. În plus, ca parte a înțelegerii cu frații Pavăl, ICMA urmează să renunțe și la decizia Judecătoriei Bacău prin care Dedeman a fost obligat să mute un post trafo de pe proprietatea fostei platforme.

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Ce ar urma să se construiască pe teren

Terenul pe care cei mai bogați patroni din fotbalul românesc îl iau în calcul face parte dintr-un ansamblu de 3,6 hectare. Întreprinderea ICMA, fondată în anul 1948, a început să fie demolată în 2019. Decizia a fost luată după ce compania și-a diminuat activitatea, după ce de-a lungul anilor a produs, în principal, echipamente de încălzire și agregate de ventilație, care se găsesc la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Clădirile au fost distruse imediat ce a fost inaugurat magazinul Dedeman Pantelimon, care este învecinat fostei platforme industriale. Odată cu finalizarea tranzacției, frații Pavăl vor deține un lot compact de peste 3,1 hectare, care include și fosta platformă industrială Andami (circa 2 hectare), preluată în 2024.

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Cei doi afaceriști români susțin că acest perimetru este ideal pentru un proiect imobiliar de amploare. Momentan, nu se știe ce planuri au patronii de la Dedeman, dar se vehiculează că ar fi vorba de un complex care ar însuma aproximativ 700 de apartamente. În plus, este posibilă și ridicarea unui retail park. Reprezentanții miliardarilor nu au comunicat încă destinația finală a terenurilor.

Investițiile făcute de frații Pavăl

Cu siguranță, Dragoș și Adrian Pavăl vor investi milioane de euro, așa cum s-a întâmplat și cu alte idei pe care le-au dezvoltat de-a lungul timpului. Acest lucru demonstrează că investițiile în zona industrială Republica fac parte dintr-o strategie mai largă a grupului Pavăl Holding, care a direcționat aproximativ un miliard de euro din profiturile Dedeman către sectorul de real estate.

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În prezent, portofoliul celor mai bogați patroni din fotbalul românesc include idei mărețe. Una din ele este preluarea portofoliului CA Immo (377 milioane euro). De asemenea, afaceriștii mai dețin complexul The Bridge (circa 200 milioane euro) și proiectul The Office din Cluj-Napoca (peste 120 milioane euro). De asemenea, au 11 proiecte de birouri cu o suprafață închiriabilă de 350.000 de metri pătrați.