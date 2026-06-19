Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc se implică într-o nouă mega-afacere. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat

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Frații Dragoș și Adrian Pavăl nu se mai opresc din lovituri date în zona de business din România. De departe cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, proprietarii lanțului de magazine de bricolaj Dedeman se implică într-o nouă mega-afacere. Cei doi miliardari în euro au intrat oficial în afacerile cu stații de încărcare a mașinilor electrice.

Surpriză pentru zeci de mii de cetățeni pregătită de frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce se întâmplă la Dedeman

Deși nu sunt extrem de vizibili în fenomen, frații Pavăl sunt considerați cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aceștia investesc la clubul FC Bacău, care activează în liga secundă. În schimb, pe planul afacerilor, proprietarii Dedeman apar aproape constant în lumina reflectoarelor, cu fel și fel de investiții.

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este oarecum legată de energia verde. Conform datelor , grupul Dedeman și PPC Blue România, parte a grupului PPC în România, au semnat un parteneriat. În urma acestuia, liderul național al pieței de bricolaj va instala și va opera stații de încărcare pentru vehicule electrice în rețeaua națională de magazine Dedeman, atât existente cât și viitoare.

În viitorul apropiat, peste 60 de vor găzdui stații de încărcare PPC Blue. ”Încărcarea mașinii electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește. Tocmai de aceea parteneriatul cu Dedeman contează atât de mult pentru noi.

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Împreună ajungem în locuri unde oamenii vin oricum, fie că locuiesc într-un oraș mare sau într-o localitate mai mică. Le oferim încărcarea acolo unde ei merg. Asta înseamnă pentru noi mobilitate electrică accesibilă: ceva concret, disponibil azi, în parcarea aproape de casă”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General al PPC Blue România, pentru sursa citată.

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Dragoș Pavăl, președinte Dedeman, confirmă mutarea pe piața afacerilor

La ora actuală, pe șoselele din România circulă aproximativ 70.000 – 75.000 de mașini electrice. Dragoș Pavăl, președinte Dedeman, a confirmat înțelegerea cu PPC Blue. A spus despre ea că ”reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante”. ”La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților noștri. Extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică, prin colaborarea cu PPC Blue, reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante.

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Ne dorim ca fiecare vizită în magazinele noastre să ofere nu doar acces la produse și servicii de calitate, ci și facilități care simplifică viața de zi cu zi. Investim constant în proiecte cu impact pe termen lung, orientate către confortul oamenilor, dezvoltarea comunităților și protejarea mediului”, a declarat unul dintre fondatorii Dedeman.

3,6 miliarde de dolari ar fi averea fraților Pavăl, conform

Orașele din țară unde vor apărea primele stații de încărcare a mașinilor electrice în cadrul Dedeman

În urma acestei înțelegeri, cei de la PPC blue primesc sarcina să instaleze stații de încărcare în peste 60 de magazine Dedeman și în 2 depozite logistice. În acestea din urmă vor fi amplasate stații dedicate camioanelor electrice. Rețeaua va depăși 600 de puncte de încărcare, cu o putere totală instalată de peste 30 MW.

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Sursa citată mai notează că primele stații vor fi instalate în orașele Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești. Procesul va debuta în luna decembrie. Planul este ca, până la finalul anului în curs, instalarea să fie finalizată în 21 de magazine.