Cei mai buni portari din Polonia sunt români! Fostul campion cu FCSB a renăscut

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România are doi portari care traversează o perioadă excelentă în campionatul Poloniei. Valentin Cojocaru și Otto Hindrich se numără printre cei mai eficienți goalkeeperi din Ekstraklasa, potrivit statisticilor furnizate de platforma Wyscout. Internaționalii români ocupă primele două locuri în clasamentul celor mai multe goluri prevenite.

Hagi are doi portari de milioane! Românii care fac senzație în Polonia și conduc un clasament extrem de important

Valentin Cojocaru și Otto Hindrich traversează o perioadă foarte bună în Polonia. Cei doi români au devenit oameni de bază la Pogoń Szczecin, respectiv Legia Varșovia, iar evoluțiile lor sunt confirmate și de cifre. Ambii se remarcă la unul dintre cei mai importanți indicatori folosiți pentru evaluarea portarilor.

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Este vorba despre prevented goals, o statistică prin care se poate observa cât de mult contribuie un portar la evitarea golurilor. Indicatorul compară numărul golurilor pe care ar fi fost de așteptat să le primească, în funcție de dificultatea șuturilor pe poartă, cu numărul celor încasate efectiv. Concret, sunt măsurate intervențiile salvatoare, nu doar simplele parade la mingi ușoare.

Cifrele celor doi români sunt impresionante. Valentin Cojocaru este liderul campionatului polonez, cu 4,85 goluri prevenite, în timp ce Otto Hindrich ocupă poziția secundă, cu 2,46. Pe locul al treilea se află František Plach, de la Piast Gliwice, cu 2,08. Cu alte cuvinte, portarii români au primit mai puține goluri decât ar fi indicat calitatea ocaziilor adversarilor.

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Valentin Cojocaru, lider autoritar în Polonia! Portarul trecut pe la FCSB și Feyenoord și-a găsit liniștea la Pogoń Szczecin

Portarul român este un om de bază la Pogoń Szczecin și conduce clasamentul golurilor prevenite din Ekstraklasa. Are un indicator de +4,85, aproape dublu față de următorul clasat. Mai mult, Cojocaru este primul și în ierarhia raportată la 90 de minute, cu o medie de 0,55. Românul a adunat 35 de parade, fiind depășit la acest capitol doar de doi portari din campionatul polonez. Prestațiile sale nu au trecut neobservate nici la București. Gheorghe Hagi l-a convocat pentru meciurile României din Nations League, chiar dacă nu i-a oferit minute în cele patru partide.

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Crescut la FCSB, goalkeeperul a câștigat trei titluri de campion al României, dar nu a reușit să se impună între buturile formației bucureștene. A încercat apoi experiența fotbalului italian, la Crotone și Frosinone, și a trecut prin Cipru, Ucraina, Belgia și Olanda. A făcut parte inclusiv din lotul celor de la Feyenoord Rotterdam. În România, a mai evoluat pentru Viitorul Constanța și FC Voluntari, iar alături de formația lui Gheorghe Hagi a cucerit Cupa și Supercupa României. Din 2023 joacă la Pogoń Szczecin.

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Otto Hindrich, de la CFR Cluj la Legia Varșovia! Românul de 24 de ani a intrat pe radarul cluburilor din Bundesliga

Otto Hindrich reprezintă una dintre marile speranțe ale României pentru postul de portar. La numai 24 de ani, fostul goalkeeper al CFR-ului s-a impus la Legia Varșovia și ocupă locul secund în clasamentul golurilor prevenite din Polonia. Are un indicator de +2,46, iar media sa de 0,25 goluri prevenite la fiecare 90 de minute îl plasează pe poziția a treia în Ekstraklasa.

Hindrich a început fotbalul la Cluj-Napoca. A ajuns la academia CFR-ului la numai șase ani și a crescut în curtea formației din Gruia. A trecut prin împrumuturi la Poli Timișoara și Kisvárda, în Ungaria, înainte să revină la CFR Cluj. A strâns 78 de apariții pentru ardeleni și a contribuit la câștigarea a două titluri de campion. În ianuarie 2026, Legia Varșovia a decis să îl transfere definitiv, iar românul nu a avut nevoie de mult timp pentru a confirma.

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și i-a oferit șansa să apere inclusiv în confruntările cu Polonia și Suedia. Evoluțiile sale au atras și atenția cluburilor din campionatele importante ale Europei. Presa poloneză a scris despre interesul celor de la FC Köln, care ar fi fost dispuși să ofere opt milioane de euro pentru transferul românului. Legia Varșovia ar fi solicitat însă zece milioane, motiv pentru care negocierile nu s-au concretizat. Pe lista formațiilor interesate au mai apărut Udinese și Monza. Un eventual transfer ar reprezenta o afacere importantă și pentru CFR Cluj, care a păstrat un procent de 10% dintr-o viitoare vânzare.