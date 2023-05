Cei mai falși concurenți de la Survivor România. Albert Oprea face lista neagră a show-ului de la PRO TV

Albert Oprea de la Survivor România 2 a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre competiția care a înnebunit țara! A dat verdictul despre ce crede că se va întâmpla în finala transmisă azi, 24 mai 2023, și a întocmit și lista celor pe care îi consideră cei mai falși participanți din toate sezoanele show-ului.

Albert Oprea prezintă lista celor mai falși concurenți de la Survivor România

Albert Oprea a intrat în istoria Survivor România prin faptul că a fost cel mai salvat concurent, scăpând de eliminare de nu mai puțin de 13 ori! De 15 ori, acesta a fost desemnat favoritul publicului și a fost pe punctul de a câștiga ediția în care învingător a ieșit Zannidache.

ADVERTISEMENT

Albert, cu o sinceritate debordantă, a enumerat care sunt, în opinia sa, cei mai falși concurenți de la Survivor România, din toate sezoanele. Rugat de FANATIK să ne facă o listă cu cei mai reali participanți și cei mai prefăcuți, Albert nu a stat mult pe gânduri, iar nominalizările sale s-ar putea să îi surprindă pe unii.

Emil Rengle, Musty, Mellina și Kamara, în topul concurenților prefăcuți de la Survivor România, în opinia lui Albert Oprea

„Fără falsă modestie, eu consider că am fost printre cei mai reali și, ca să dau și alt nume, Ionuț Popa din sezonul trecut. Mi s-a părut foarte natural. Cei mai fake în fața camerelor sunt vreo două sau trei oameni din sezonul meu.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Aici îi nominalizez pe Mellina, Sorin Pușcașu, Emil Rengle și Musty (n.r.: fratele lui Kamara). Eu ce am văzut la Sorin și la Mellina… Pentru mine erau monumentele falsității. Din anul trecut, Rengle mi s-a părut cel mai fals, iar din sezonul actual Kamara.

Eu nu am trecut peste ce mi-au făcut. Nu am rămas în relații nici cu Mellina, nici cu Sorin. Starlin m-a sunat după ce am ieșit, Mellina a tot încercat să ne împăcăm. Eu nu am trecut peste”, a declarat Albert Oprea, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Albert îi susține pe Krișan și Ursa, dar nu crede că vor câștiga ei

Concurentul care a fost pe punctul de a intra în posesia trofeului, în ediția Survivor România difuzată de Kanal D, ne-a spus cu cine ține anul acesta. Dan Ursa și sunt preferații săi, însă Albert o vede câștigătoare pe . Nu ne-a dat un argument clar, spunând că se bazează pe feeling-ul său, mai mult decât pe orice altceva.

„Din sezonul ăsta de Survivor România am doi preferați. Îi susțin pe Krișan și pe Dan Ursa, dar părerea mea este că va câștiga Carmen. Am văzut emisiunea și înaintea mea, am fost și acolo și sunt niște chestii pe care le înțeleg acum. Așa cred eu că ea va fi câștigătoare.

ADVERTISEMENT

Sunt niște chestii care mă duc cu gândul la ea. Fii atent: pronosticul meu e așa. Finala de doi va fi între Krișan și Carmen și va câștiga Carmen Grebenișan. Sunt chestii care se leagă în capul meu și din partea publicului, și din partea producătorilor”, ne-a mărturisit Albert Oprea.

ADVERTISEMENT

Războinicul a fost preferatul publicului timp de 15 săptămâni, în ediția câștigată de Zanni

Fostul războinic a explicat de ce crede că deține, și azi, recordul la salvări, fiind de 15 ori preferatul publicului în sezonul său. Albert spune că autenticitatea sa și faptul că nu a dorit să pară altcineva decât este în fața camerelor au fost lucrurile pentru care telespectatorii l-au susținut pe tot parcursul emisiunii.

„Autenticitatea mea m-a dus în fața oamenilor, pentru că n-am încercat să joc niciun rol. Eu am fost cum sunt eu, cu bune, cu rele. Când dădeam câte o prostie pe gură, o dădeam. Când ziceam ceva bine, ziceam.

Nu am încercat să dau bine la cameră. Pentru mine, din punctul ăsta de vedere, emisiunea a fost cumva mai ușoară, pentru că toți încercau, în fața camerei, să joace un rol. Eu când eram plictisit, eram plictisit.

„La Survivor România, nu poți duce un rol la nesfârșit, pentru că obosești”

M-au întrebat concurenții, și după ce am fost eu, cum ar fi mai bine să se poarte. Dacă ai observat, cei mai reali oameni au fost cei mai iubiți. Bine, contează și sportivitatea. Foarte mulți merg cu strategii, mai bune sau mai rele. Bineînțeles, nu e ceva rău să ai o strategie. Părerea mea e că am fost votat de atâtea ori fiindcă am fost real.

În ziua de azi când totul e superficial, când cineva se poartă natural e ceva wow, ceea ce ar trebui să fie normal. Asta le-am spus concurenților care au venit după mine: fiți autentici.

Cea mai mare greșeală e să subestimezi inteligența publicului. Sunt mulți oameni inteligenți care se uită la show-ul ăsta. Sunt și oameni foarte smart care se uită. Nu poți duce un rol la nesfârșit, pentru că obosești”, a mai zis , pentru FANATIK.