Cei mai puternici 3 oameni din România. Topul lui Dumitru Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat la „Profeţiile lui Mitică” ultimele evenimente de pe scena politică din România şi, pe lângă întâmplările momentului, a vorbit şi despre oamenii cei mai importanţi din ţară.

„Nu are nimeni ce să-i facă, chiar dacă vor să o încurce cu fel de fel de tâmpenii”

Referindu-se la războiul dintre cele două tabere din PNL, Mitică Dragomir a criticat atitudinea premierului Ilie Bolojan faţă de colegul său Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov. „Thuma este unul dintre cei mai deștepți și puternici oameni din PNL. Și vor să-l curețe. Aripa tânără ţine partidul. Uite ce rezultate extraordinare are Ilfovul. Şi ce-au făcut? L-au îndepărtat”, a spus Dumitru Dragomir.

Acesta a constatat că o atitudine distantă are şeful guvernului şi faţă primarul general al Capitalei şi a dezvăluit şi cauzele: „Culmea este că Ciucu, care a câștigat primăria, nu este ajutat deloc de Bolojan. De ce? Ca să nu aibă succes. Să nu ia partidul”.

Cu toate că Ilie Bolojan este premier şi preşedinte de partid, printre cei mai puternici oameni din România. Rugat să facă un astfel de top al momentului, Oracolul de la Bălceşti a spus, mai în glumă mai în serios: „Pe locul 1, Nicușor. Pe locul 2, Nicușor Dan. Și pe locul 3, Dan Nicușor”. Totuşi, acesta a revenit cu nominalizări pentru ultimele două poziţii ale podiumului. „Pe locul 2 Lia Savonea, pentru că nu are nimeni ce să-i facă, chiar dacă vor să o încurce cu fel de fel de tâmpenii. Locul 3, şeful SRI-ului”, este .

Dragomir: „Cred că UE şi Trump nu le-au dat voie să pună piciorul pe grumazul justiției”

Tot legat de oamenii puternici, acesta a comentat şi faptul că Marius Voineag nu va mai candida pentru un nou mandat la şefia DNA. „S-a săturat săracul. La ce presiune politică e pe el… Ăsta e un tip deștept că a făcut treaba asta. Ce presiune politică este acum după alegerile alea nenorocite pentru președinția țării. Pentru ce s-a întâmplat în țară din punct de vedere politic până acum. Eu mă așteptam să fie mai să fie mai duri vizavi de arestări”, a punctat fostul şef al LPF.

De altfel, acesta a subliniat că atacul asupra justiției a fost una dintre marile greşeli ale ultimelor luni. „Asta cu judecătorii a fost una din marele greșeli, cum au făcut greșeala cu Gabriela Firea, cu azilele. Trebuiau să facă tot pe blat, fără să arunce judecătorii în gura mulţimii. Au vrut să comande ei hotărârile judecătoreşti. Cred că nici Uniunea Europeană și nici Trump nu le-au dat voie să pună piciorul pe grumazul justiției”, este părerea lui Mitică Dragomir.