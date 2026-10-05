Cei mai scumpi adolescenți din fotbal. Cât valorează puștii care n-au împlinit 20 de ani

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Fotbalul mondial are deja o nouă generație de puști pentru care sumele anunțate pe piața transferurilor au ajuns la niveluri impresionante. Unii dintre ei au devenit titulari la marile cluburi europene înainte să împlinească 20 de ani, alții au făcut deja pasul către echipe uriașe, iar valorile lor de piață au crescut spectaculos. FANATIK a analizat cele mai recente evaluări disponibile pe Transfermarkt și a întocmit un top al fotbaliștilor care nu au împlinit încă 20 de ani. Lamine Yamal conduce detașat clasamentul, în timp ce în spatele său se află jucători care au ajuns deja la valori de 80 și 90 de milioane de euro.

Lamine Yamal este lider detașat! Puștiul Barcelonei valorează 200 de milioane de euro

La doar 19 ani, Lamine Yamal este de departe . Fotbalistul Barcelonei este evaluat la 200 de milioane de euro de Transfermarkt, iar distanța față de ceilalți jucători eligibili pentru acest top este uriașă. Născut pe 13 iulie 2007, Yamal a devenit încă de la o vârstă foarte fragedă o piesă importantă pentru Barcelona și pentru naționala Spaniei.

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Ascensiunea sa a fost una extrem de rapidă. Barcelona a notat de curând faptul că Yamal a debutat pentru prima echipă în aprilie 2023, la numai 15 ani, 9 luni și 16 zile, devenind cel mai tânăr jucător care a evoluat pentru club. În sezonul 2024/2025 a avut 55 de apariții, 18 goluri și 21 de pase decisive, iar în ediția 2025/2026 a fost desemnat jucătorul sezonului în La Liga, asta după ce a înscris 16 goluri și a oferit 11 assist-uri în campionat. Yamal are deja, la doar 19 ani, un CV care îl separă clar de majoritatea fotbaliștilor aflați la aceeași vârstă.

Lamine Yamal nu este doar cel mai valoros adolescent din fotbalul mondial. La doar 19 ani, . Spaniolul este pe lista oficială a celor 30 de nominalizați pentru prestigiosul trofeu, iar ceremonia de decernare va avea loc pe 26 octombrie, la Londra.

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Yan Diomande, 90 de milioane de euro și transfer la Real Madrid

Pe locul secund se află Yan Diomande, fotbalist născut în Coasta de Fildeș pe 14 noiembrie 2006. Are 19 ani și este evaluat la 90 de milioane de euro. Transfermarkt indică această valoare în actualizarea din 27 mai 2026. Diomande a avut un sezon 2025/2026 excelent la RB Leipzig. În Bundesliga a înscris 12 goluri și a oferit 8 pase decisive în 33 de meciuri, iar la finalul stagiunii a fost desemnat „Rookie of the Season“ în campionatul Germaniei. În toate competițiile, bilanțul său a ajuns la 13 goluri și 10 assisturi în 36 de apariții. El are, de asemenea, 14 prezențe în naționala Coastei de Fildeș.

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Performanțele sale au atras imediat atenția marilor cluburi, iar în august 2026 Real Madrid a oficializat transferul. Diomande a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2033, iar clubul madrilen l-a inclus deja în lotul pentru meciurile din noul sezon.

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Estêvão și Pau Cubarsí, câte 80 de milioane de euro

Următoarele două poziții sunt ocupate de doi fotbaliști evaluați la aceeași sumă: 80 de milioane de euro. Este vorba despre brazilianul Estêvão și spaniolul Pau Cubarsí. Ambii au 19 ani.

Estêvão Willian s-a născut pe 24 aprilie 2007, iar în prezent este jucătorul lui Chelsea. Transfermarkt îl evaluează la 80 de milioane de euro. Brazilianul a avut un prim sezon promițător la Londra. Conform statisticilor prezentate de Chelsea, în 2025/2026 a disputat 36 de meciuri, dintre care 20 ca titular și a marcat 8 goluri, oferind și 3 pase decisive. În acel sezon a devenit cel mai tânăr marcator al clubului în Premier League și a înscris în trei meciuri consecutive din Champions League.

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Pau Cubarsí reprezintă o apariție aparte în acest top, fiind fundaș central într-o listă dominată de jucători ofensivi. Născut pe 22 ianuarie 2007, spaniolul este cotat la 80 de milioane de euro. Cubarsí a debutat pentru prima echipă a Barcelonei în sezonul 2023/2024, la doar 16 ani, iar apoi a devenit o prezență constantă în formula de start. În sezonul 2025/2026 a bifat 48 de meciuri pentru Barcelona, dintre care 45 ca titular și a înscris un gol. În plus, a făcut parte din naționala Spaniei care a câștigat Cupa Mondială din 2026 și a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al turneului.

Trei fotbaliști împart locul 5! Valorează 60 de milioane de euro

Ultima poziție din top este împărțită de trei fotbaliști care au aceeași valoare de piață: Lennart Karl, Rayan și Luka Vušković, toți evaluați la 60 de milioane de euro în ultimele valori Transfermarkt disponibile pentru ei.

Lennart Karl este cel mai tânăr dintre cei aflați la această valoare. Germanul s-a născut pe 22 februarie 2008 și are 18 ani. Este mijlocaș ofensiv la Bayern Munchen, iar Transfermarkt îl evaluează la 60 de milioane de euro. Karl a făcut pasul către prima echipă a lui Bayern foarte devreme. A debutat la seniori în 2025, iar în octombrie 2025 a devenit cel mai tânăr marcator al lui Bayern în Champions League, la 17 ani și 242 de zile. În martie 2026 a debutat și pentru naționala mare a Germaniei, la 18 ani și 33 de zile.

Brazilianul Rayan, pe numele complet Rayan Vitor Simplício Rocha, este născut pe 3 august 2006 și are 19 ani. Atacantul evoluează la Bournemouth și este cotat la 60 de milioane de euro. Rayan a ajuns în Europa în ianuarie 2026, când Bournemouth l-a transferat de la Vasco da Gama. Fotbalistul brazilian este internațional al țării sale și a făcut parte din lotul Braziliei la Cupa Mondială din 2026.

Luka Vušković este al treilea fotbalist care împarte această poziție. Croatul s-a născut pe 24 februarie 2007, are 19 ani și este cotat la 60 de milioane de euro. Fundașul central este jucătorul lui Tottenham, iar în prezent evoluează împrumutat la Brighton. Vušković a atras atenția încă de la juniori și a debutat în fotbalul profesionist pentru Hajduk Split la numai 16 ani. În 2026 a fost convocat de Croația la Cupa Mondială, iar Tottenham îl prezintă drept unul dintre cei mai promițători fundași ai generației sale.

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