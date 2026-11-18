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l-a plasat pe Gheorghe Hagi într-un top care nu-i face cinste. „Regele” a devenit selecționerul cu cele mai slabe rezultate din istorie după 6 meciuri oficiale.

Gică Hagi, cel mai slab selecționer al României după 6 meciuri

România a fost învinsă de Bosnia, 1-2, în etapa a 6-a din Liga Națiunilor. Cu toate că au preluat conducerea jocului, prin , din minutul 6, „tricolorii” s-au văzut egalați chiar cu 1 minut înainte de pauză, după o gafă a lui Andrei Rațiu. Lovitura decisivă avea să vină în minutul 82, când Bajraktarevic a arătat de ce îl ține pe Dennis Man rezervă la PSV. L-a învins pe Otto Hindrich cu un șut imparabil.

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Acest eșec o condamnă pe România la un baraj pentru evitarea retrogradării în Liga C a Ligii Națiunilor, care se va disputa la sfârșitul lunii martie, anul viitor. Adversara va fi stabilită prin tragere la sorți, pe 20 noiembrie, dintre Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia. Totodată, înfrângerea vine și cu cu statistică usturătoare în dreptul lui Gică Hagi. După 6 meciuri oficiale, „Regele” este selecționerul cu cele mai puține puncte adunate, 3, grație victorie cu Polonia, 2-1, de pe Arena Națională. În rest, tehnicianul a înregistrat eșecuri pe linie: Suedia, 1-2 și 0-1, Bosnia 2-4 și 1-2 și Polonia, 0-6.

Selecționer Mandat V E Î Puncte Gică Hagi 2026- 1 0 5 3 Christoph Daum 2016-2017 1 3 2 6 Edi Iordănescu 2022–2024 2 1 3 7 Mirel Rădoi 2020–2021 2 1 3 7 Răzvan Lucescu 2009–2011 2 3 1 9

Christoph Daum, un singur succes și un penalty ratat dramatic de Stanciu

Christoph Daum a fost numit selecționer în vara anului 2016, după participarea României la EURO. Germanul a debutat în preliminariile Campionatului Mondial din 2018 cu o remiză împotriva Muntenegrului, scor 1-1, pe Cluj Arena. Adrian Popa a deschis scorul în minutul 85, însă Stevan Jovetić a egalat două minute mai târziu. România putea câștiga în prelungiri, dar Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+7, trimițând mingea peste poartă.

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A urmat o victorie categorică împotriva Armeniei, scor 5-0, în deplasare, cu goluri marcate de Bogdan Stancu, Adrian Popa, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu. Entuziasmul s-a stins însă repede: România a remizat cu Kazahstan, 0-0, apoi a fost învinsă de Polonia, 0-3, pe Arena Națională. Partida cu polonezii a fost marcată și de incidente în tribune. O petardă a explodat în apropierea lui Robert Lewandowski, iar jocul a fost întrerupt aproximativ patru minute. Atacantul polonez a înscris ulterior de două ori.

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Ultimele două partide din seria analizată au adus o remiză albă cu Danemarca, 0-0, la Cluj-Napoca, și o nouă înfrângere cu Polonia, 1-3, la Varșovia. Robert Lewandowski a reușit un hat-trick în confruntarea din Polonia, iar Bogdan Stancu a marcat golul de onoare al României. Daum a acumulat numai 6 puncte din primele 18 posibile și a părăsit naționala în septembrie 2017, după compromiterea șanselor de calificare la Mondial.

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Edi Iordănescu, de la umilința cu Muntenegru la calificarea la EURO 2024

Edi Iordănescu a fost instalat pe banca naționalei la începutul anului 2022, iar primele două meciuri oficiale s-au încheiat cu înfrângeri: 0-2 cu Muntenegru, la Podgorica, și 0-1 cu Bosnia și Herțegovina, la Zenica. România a avut dificultăți în ofensivă și nu a înscris niciun gol în primele două etape ale Ligii Națiunilor.

Prima victorie a venit împotriva Finlandei, scor 1-0, pe stadionul Giulești. Nicușor Bancu a înscris unicul gol în minutul 30, cu o lovitură de cap, după o centrare a lui George Pușcaș. Atacantul ratase anterior un penalty, în minutul 16. Succesul nu a fost urmat de o confirmare: România a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată cu 0-3, la București. Stefan Mugosa a marcat toate cele trei goluri ale oaspeților, în minutele 42, 56 și 63.

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În ultimele două partide din grupă, România a remizat cu Finlanda, scor 1-1, la Helsinki, și a învins Bosnia și Herțegovina cu 4-1, pe Giulești. Dennis Man, George Pușcaș, cu o „dublă”, și Andrei Rațiu au marcat împotriva bosniacilor, în timp ce Edin Dzeko a punctat pentru oaspeți. Deși a încheiat grupa cu 7 puncte și a retrogradat în Liga C, Edward Iordănescu a reușit ulterior să redreseze echipa, calificând România la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns în optimile de finală.

Mirel Rădoi, egalat de Irlanda de Nord în superioritate numerică

Mirel Rădoi a debutat oficial pe banca naționalei în septembrie 2020, cu o remiză împotriva Irlandei de Nord, scor 1-1, pe Arena Națională. George Pușcaș a deschis scorul în minutul 25, iar oaspeții au rămas în zece oameni după eliminarea lui Josh Magennis, în minutul 38. Deși România a evoluat în superioritate numerică mai bine de o repriză, Gavin Whyte a egalat în minutul 86, iar totul s-a transformat într-o mare dezamăgire chiar la debut.

A urmat o victorie spectaculoasă cu Austria, scor 3-2, în deplasare, grație golurilor marcate de Denis Alibec, Dragoș Grigore și Alexandru Maxim. România a ratat însă calificarea la EURO după înfrângerea cu Islanda, scor 1-2, în semifinalele barajului. Gylfi Sigurdsson a înscris ambele goluri ale islandezilor, în timp ce Alexandru Maxim a redus diferența din penalty. Naționala a continuat seria negativă cu două eșecuri în Liga Națiunilor: 0-4 cu Norvegia, la Oslo, și 0-1 cu Austria, la Ploiești.

Al șaselea rezultat oficial a fost victoria cu Norvegia, scor 3-0 la masa verde. Nordicii nu au putut face deplasarea la București din cauza restricțiilor sanitare din perioada pandemiei de COVID-19, iar UEFA a omologat partida în favoarea României. Astfel, Rădoi a acumulat 7 puncte din primele 6 meciuri oficiale, deși numai 4 au fost obținute pe teren. Mandatul său s-a încheiat în 2021, după ratarea calificării în barajul pentru Campionatul Mondial din 2022, când și-a dat demisia, în ciuda faptului că FRF și jucătorii au insistat să continue.

Răzvan Lucescu, de la remiza cu Franța la dezastrul din Serbia

Răzvan Lucescu a preluat echipa națională în primăvara anului 2009, într-un moment în care România avea șanse reduse de calificare la Campionatul Mondial din 2010. Debutul său oficial a fost pozitiv, cu o victorie împotriva Lituaniei, scor 1-0, în deplasare. A urmat o remiză importantă cu Franța, scor 1-1, la Saint-Denis, într-un meci în care România a obținut un punct împotriva unei reprezentative care îi avea în lot pe Thierry Henry și Franck Ribery.

Următoarea partidă s-a încheiat tot la egalitate, 1-1 cu Austria, la București. Apoi a venit una dintre cele mai severe înfrângeri ale naționalei din acea perioadă: 0-5 cu Serbia, la Belgrad, pe 10 octombrie 2009. Eșecul avea să fie condimentat de escapada lui Adrian Mutu, care a plecat din cantonament fără permisiune pentru a participa la o petrecere privată organizată de Ratko Buturovic, patronul Vojvodinei.

Naționala a câștigat ultimul meci din preliminariile CM 2010, scor 3-1 cu Insulele Feroe, dar a început următoarea campanie, pentru EURO 2012, cu o remiză dezamăgitoare împotriva Albaniei, 1-1, la Piatra Neamț. Bogdan Stancu a deschis scorul în minutul 80, însă Gjergj Muzaka a egalat în minutul 87. Răzvan Lucescu a strâns 9 puncte în primele 6 meciuri oficiale, iar mandatul său s-a încheiat în vara anului 2011.