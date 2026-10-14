Sport

Cei mai valoroși fotbaliști din SuperLiga sunt ai Craiovei! Cifrele pe care FCSB, Dinamo și Rapid nu le pot contesta

Flaviu Popa
14.10.2026 | 10:36
Cei mai valorosi fotbalisti din SuperLiga sunt ai Craiovei Cifrele pe care FCSB Dinamo si Rapid nu le pot contesta
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova se laudă cu cei mai valoroși jucători din SuperLiga: Ștefan Baiaram și David Matei. Foto: sport.pictures.eu.
Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai valoroasă echipă din Superliga. Lăudată de toată lumea, singura reprezentantă a României în Conference League domină fotbalul românesc.
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Campioana României, Universitatea Craiova, nu este momentan pe primul loc în clasament, în condițiile în care oltenii au avut de atacat mai multe fronturi (Cupă, campionat, cupe europene). Chiar și așa, echipa patronată de Mihai Rotaru se remarcă la un capitol care nu poate fi contestat de nimeni: valoarea lotului.

David Matei, puștiul Craiovei, este considerat cel mai valoros jucător din Superliga de CIES Football Observatory

Mai mult, specialiștii de la CIES Football Observatory tocmai i-au stabilit puștiului minune David Matei o cotă de piață de aproape 7 milioane de euro, practic cel mai valoros jucător din campionat. Surprinzător, tânărul Craiovei este cotat la doar 1,7 milioane de euro de Transfermarkt, însă cele două mari site-uri au moduri diferite de a pune preț pe un jucător, după cum se va vedea mai jos.

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Așadar, CIES Football Observatory este un centru de cercetare elvețian specializat în analiza statistică a fotbalului, în timp ce Transfermarkt este o platformă germană de informații despre fotbaliști, transferuri și valori de piață. Spre deosebire de Transfermarkt, care estimează valoarea de piață a fotbaliștilor pe baza evaluărilor editoriale, a experților și a comunității, CIES Football Observatory utilizează modele statistice și algoritmi pentru a estima valoarea de transfer a jucătorilor.

De necontestat rămân cifrele, care sunt mai toate în favoarea Universității Craiova. Așadar, conform Transfermarkt, loturile echipelor din Superliga valorează 228,74 milioane euro, însă doar cinci echipe ies în evidență cu adevărat.

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Cele mai valoroase cinci loturi din Superliga României (milioane euro):

  • 1. Universitatea Craiova36,85 milioane / 27 jucători în lot / medie de 1,36 mil pe jucător
  • 2. Rapid București29,53 milioane / 33 jucători în lot / medie de 895.000 pe jucător
  • 3. FCSB 24,4 milioane / 29 jucători în lot / medie de 841.000 pe jucător
  • 4. Dinamo București20,83 milioane / 26 jucători / medie de 801.000 pe jucător
  • 5. Universitatea Cluj16,6 milioane / 29 jucători / medie de 527.000 pe jucător

Mai trebuie menționat că cei de la Transfermarkt văd puțin diferit lucrurile față de experții CIES Football Observatory, însă din nou Craiova este „regină”.

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Cei mai valoroși cinci jucători de la top 5 cluburi din Superliga:

  • 1. Ștefan Baiaram5 milioane euro – Universitatea Craiova
  • 2. Alexandru Dobre 3 milioane euro – Rapid București
  • 3. Meriton Korenica2,5 milioane euro – FCSB
  • 4. Cătălin Cîrjan 3,5 milioane euro – Dinamo București
  • 5. Jovo Lukic 2,2 milioane euro – Universitatea Cluj

Într-un top separat al celor mai valoroși 5 jucători din Superligă, indiferent de echipă, își fac loc Andrei Cordea sau Vladimir Screciu.

Top 5 jucători după valoare, conform Transfermarkt:

  • 1. Ștefan Baiaram 5 milioane euro – Universitatea Craiova
  • 2. Cătălin Cîrjan3,5 milioane euro – Dinamo București
  • 3. Alexandru Dobre 3 milioane euro – Rapid București
  • 4. Andrei Cordea3 milioane euro – CFR Cluj
  • 5. Vladimir Screciu2,5 milioane euro – Universitatea Craiova

De remarcat că există mai mulți jucători cu valori similare în Superliga, iar clasamentul ar putea fi extins inclusiv la jucători ca Denis Drăguș (2 milioane euro valoare), însă doar aceștia sunt menționați drept cei mai buni cinci fotbaliști ai campionatului, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Lucrurile se schimbă dramatic dacă ignorăm cifrele Transfermarkt și alcătuim topul doar bazându-ne pe cifrele CIES. Aici îl avem, așa cum era menționat, pe primul loc pe tânărul David Matei, cotat la 7,5 milioane de euro (valoare maximă).

Cei mai valoroși cinci jucători din Superliga conform CIES:

  • 1. David Matei – între 6,5 și 7,5 milioane euro – Universitatea Craiova
  • 2. Nikita Stoyanov – între 4,4 și 5,1 milioane euro – Dinamo București
  • 3. Lorenzo Biliboc – între 4,2 – 4,9 milioane euro – CFR Cluj
  • 4. Alexandru Stoian – între 3,8 – 4 milioane euro – FCSB
  • 5. Constantin Grameni – între 1,8 – 2,1 milioane euro – Rapid București

Așadar, fie că luăm în considerare Transfermarkt, fie luăm CIES, Craiova dă ora exactă în fotbal. Mai mult, parcursul spectaculos al lui David Matei (20 ani) nu poate fi ignorat. De la un jucător transferat pe 75.000 de euro de la FCSB la o certitudine care are toate șansele să plece în viitor pe multe milioane de euro din Bănie.

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David Matei impresionează prin prestațiile sale și are toate șansele să ajungă la o echipă mare din Europa

Cota puștiului minune al Craiovei a explicat și după primele trei prezențe la prima reprezentativă, astfel că impresarul său Rareș Pop se așteaptă la lucruri mărețe din partea tânărului mijlocaș. „Planul este destul de clar. Este bine structurat și stabilit. Ne așteptam și la momentul acesta. Într-adevăr, a jucat mai puțin în cupele europene, dar eu nu cred că o să rămână așa. O să demonstreze și acolo, am mare încredere în el.

Planul este să joace fiecare meci cât mai bine, să avem un progres în ceea ce privește partea sportivă și sigur, automat îi va crește și cota când va fi cazul. Dacă va veni o ofertă care să mulțumească atât partea clubului cât și jucătorul, cu siguranță ne vom gândi la momentul respectiv, dar suntem 100% focusați pe Universitatea Craiova și pe obiectivele curente”, declara agentul de jucători la Digi Sport. În acest sezon, Matei a bifat 16 meciuri pentru Craiova, devenind o certitudine în mandatul lui Coelho. Rămâne de văzut ce îi va rezerva viitorul, însă Universitatea Craiova pare încă de pe acum că se pregătește să dea un mare tun financiar în anii ce vor urma.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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