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Cei patru fotbaliști prezenți la Cupa Mondială 2026 care au jucat și la turneul final din Germania 2006. Nume de legendă pe listă

La Cupa Mondială găzduită de Germania în urmă cu două decenii au participat 736 de jucători. Dintre aceștia, doar patru vor fi prezenți la turneul final din SUA, Canada și Mexic.
Adrian Baciu
11.06.2026 | 05:45
Cei patru fotbalisti prezenti la Cupa Mondiala 2026 care au jucat si la turneul final din Germania 2006 Nume de legenda pe lista
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Cine sunt cei patru jucători cu meciuri la Cupa Mondială din Germania care sunt prezenți la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta / X
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În urmă cu 20 de ani, în Germania, Italia devenea campioană mondială după o finală de infarct contra Franței. La acel turneu final au luat parte nu mai puțin de 736 de jucători. Dintre aceștia, doar patru vor juca și la turneul final din SUA, Canada și Mexic care debutează pe 11 iunie 2026. Sunt doar nume de legendă pe această listă scurtă.

Doar 4 din cei 736 de jucători de la Cupa Mondială din Germania 2006 vor juca la turneul final din SUA, Canada și Mexic

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic adună la startul său nu mai puțin de 48 de echipe. Acest lucru reprezintă o premieră absolută. Timp de mai bine de o lună, între 11 iunie și 19 iulie, ”microbiștii” de pe întreaga planetă se vor delecta cu meciuri care se anunță cel puțin interesante. Trebuie spus că ediția din 2026 marchează și revenirea Mondialului în America de Nord după o pauză de 32 de ani.

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Fanii fotbalului care au urmărit și precedentele turnee finale, din 2006 până în prezent, primesc o veste excelentă. Dintre sutele de jucători prezenți în urmă cu două decenii în Germania, 4 adevărate legende, dintre care 3 dețin și Balonul de Aur, vor juca și la Cupa Mondială din această vară. Trebuie spus că 3 dintre acești fotbaliști au împlinit deja 40 de ani.

Jucătorii aflați în această ipostază admirabilă sunt Lionel Messi (38 de ani), eternul său rival Cristiano Ronaldo (41 de ani), fostul coleg al lui CR7 de la Real Madrid, Luka Modric (40 de ani) și Guillermo Ochoa (40 de ani), un portar cu multe meciuri în La Liga. În ciuda faptului că au niște vârste la care majoritatea fotbaliștilor sunt retrași, acești jucători nu vor face simplu act de prezență la Cupa Mondială.

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Argentinianul Leo Messi, portughezul Cristiano Ronaldo și croatul Luka Modric sunt așteptați să fie oameni de bază în naționalele lor. În ceea ce-l privește pe mexicanul Ochoa, acesta va fi pe banca de rezerve. Titularul postului în naționala țării gazdă de la Mondiale este Raul Rangel, 26 de ani, de la Guadalajara.

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Ce recorduri vor stabili Messi și Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din 2026

Fără îndoială, Lionel Messi (Inter Miami) și Cristiano Ronaldo (Al Nassr) vor avea ultima lor reprezentație la un Mondial. Alături de Ochoa, cele două legende ale fotbalului internațional dețin un record greu de egalat. Cei trei au adunat, cu turneul din SUA, Canada și Mexic, câte 6 prezențe la un Mondial. Pentru Modric va fi doar al 5-lea turneu. Croația nu s-a calificat la competiția din 2010, din Africa de Sud.

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Lupta dintre Messi și Ronaldo de la Cupa Mondială 2026 se duce și pe planul celor mai multe partide jucate la un turneul final global. În urmă cu 4 ani, căpitanul Argentinei a jucat, contra Franței (în marea finală), al 26-lea său meci la Cupa Mondială. Sud americanul a depășit astfel recordul all-time deținut până la competiția din Qatar de germanul Lothar Matthaus, 65 de ani.

În ceea ce-l privește pe Cristiano Ronaldo, acesta are 22 de meciuri la Mondiale. Va fi greu spre imposibil să-l egaleze pe Messi, însă poate urca pe podiumul all-time. În acest moment, în fața lusitanului mai sunt: Lothar Matthaus (Germania, 25 de meciuri), Miroslav Klose (Germania, 24 meciuri) și Paolo Maldini (Italia, 23 de meciuri).

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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