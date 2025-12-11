News

Cei patru politicieni care se vor lupta pentru funcția de președinte al României. Surpriza vine de la PSD: „E sclipitor!”

La doar câteva zile după alegerea noului primar al Capitalei, Mitică Dragomir lansează deja scenarii pentru 2030, indicând patru nume care, în opinia sa, vor transforma cursa prezidenţială într-una foarte strânsă.
Daniel Spătaru
11.12.2025 | 20:10
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a anticipat încă din primăvara lui 2024 că Nicuşor Dan va fi preşedintele României Foto: colaj Fanatik
Nici nu s-au stins bine ecourile legate de alegerea noului primar al Capitalei, că Mitică Dragomir a făcut deja predicţii legate de viitorul scrutin prezidenţial, din 2030. Oracolul de la Bălceşti, care a prezis încă din 2024 că Nicuşor Dan va fi preşedintele României, a spus la „Profeţiile lui Mitică” care sunt candidaţii care crede că se vor înscrie în viitoarea cursă pentru Cotroceni.

„Chiar dacă a pierdut Băluţă, PSD-ul se schimbă”

Primăria Capitalei a fost trambulină electorală pentru doi dintre ultimii trei preşedinţi ai României, Traian Băsescu şi Nicuşor Dan, şi chiar Klaus Iohannis a ajuns în fotoliul prezidenţial tot din scaun de primar, cel al Sibiului.

Întrebarea legitimă care se pune este dacă succesul de la alegerile din 7 noiembrie îi deschide lui Ciprian Ciucu ambiţii politice mai mari. Dumitru Dragomir a avansat numele a patru politicieni despre care spune că vor lupta pentru funcţia supremă în stat.

„Acum fac o previziune pentru viitorii ani. Unul dintre cei doi, Ciucu sau Băluţă, va fi noul preşedinte al României”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”„Chiar dacă a pierdut Băluţă, PSD-ul se schimbă. Vin alţii noi. Vine tare Manda de la Craiova, cu Olguţa. Ciolacu iar a intrat în pâine bine de tot. Vine doamna Firea pe turnantă puternic, din nou”, a mai afirmat fostul parlamentar şi om de fotbal.

„A fost olimpic, e tare de tot”

Dragomir a numit şi cei patru politicieni care vor candida la următoarele alegeri. „Pentru preşedinţia ţării vor concura Claudiu Manda, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan”.

Între aceştia, el îl remarcă pe europarlamentarul PSD Claudiu Manda. „Ciucu zice că nu candidează, dar o să vedeţi că o să se înscrie sigur. Manda vine pe turnantă cel mai puternic dintre toţi! A fost olimpic şi ăsta, e tare de tot. la 20 şi ceva de ani era preşedintele Comisiei SRI din Camera Deputaţilor. E sclipitor! Ăsta e politician adevărat!”, a mai spus Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
