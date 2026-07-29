Cei trei fotbaliști pe care Cristiano Ronaldo i-ar fi invitat la nunta cu Georgina Rodriguez. Nimeni nu se aștepta la asta

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O publicație de știri sportive din Mexic a dezvăluit care sunt cei trei fotbaliști pe care Cristiano Ronaldo i-ar fi invitat la nunta cu Georgina Rodriguez. Absolut nicio persoană nu se aștepta la această decizie radicală din partea atacantului.

Sportivii prezenți la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo (41 ani) a luat o și retragerea de la echipa națională a Portugaliei. În ultima perioadă s-a aflat că ultimul meci va avea loc în luna septembrie. Acum a ieșit la suprafață o altă informație notabilă, însă de această dată în ceea ce privește planul sentimental.

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Renumitul fotbalist este la un pas de a face cununia cu iubita sa, Georgina Rodriguez (32 ani). Frumoasa brunetă cu care apare frecvent în , urmează să ajungă la altar, într-o ceremonie care este ținută secretă. Ultimele vești arată că nunta este programată pentru prima zi din luna august, începând cu ora 17:00.

Momentan, niciunul dintre parteneri nu a confirmat acest aspect. În schimb, portalul de știri și analize din domeniul sportiv a aflat cum va arăta lista pe invitați. Potrivit jurnaliștilor acestei publicații, căpitanul echipei Al-Nassr ar fi chemat la petrecere doar trei fotbaliști activi. Toți sunt de la Real Madrid.

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Concret, este vorba de Kylian Mbappe, Vinicius și Rodrygo Silva de Goes, cunoscut sub numele de Rodrygo. Portughezul are o relație extraordinar de bună cu aceștia, cu toate că nu a jucat cu niciunul în perioada în care evolua în Spania. Cristiano Ronaldo a avut contract cu Real Madrid între anii 2009 și 2018.

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În această perioadă atacantul a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 450 de goluri. De asemenea, a câștigat de 4 ori Liga Campionilor. Iubitul influenceriței Georgina Rodriguez ar urma să invite la nunta care se va desfășura în Portugalia și alți sportivi de renume, însă care sunt retrași din activitate.

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Cine mai este pe lista de invitați

Cristiano Ronaldo ar urma să petreacă la nunta cu Georgina Rodriguez și alături de alți sportivi. Unul dintre numele răspândite în spațiul public este fostul fotbalist Rio Ferdinand cu care portughezul a fost coleg la Manchester United. Mai mult decât atât, celebrul atacant va avea în compania sa și numeroase vedete.

Maestrul în lupte libere Khabib Nurmagomedov și cântărețele Jennifer Lopez și Rihanna nu lipsesc de pe lista de invitați. De asemenea, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Piers Morgan și influencerul IShowSpeed se vor distra alături de celebrulul cuplu. Ceremonia fabuloasă urmează să aibă loc în orașul Sintra din Portugalia.

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Notabilul eveniment se va desfășura la palatul Quinta da Regaleira, construit în secolul al XIX-lea. Clădirea impunătoare este situată pe drumul care leagă Palatul Regal de Palatul Seteais, la marginea centrului istoric. António Carvalho Monteiro, un om de afaceri și filantrop brazilian, a făcut din această proprietate un loc de poveste, între anii 1898 și 1912.