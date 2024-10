Cei trei frați din Hunedoara și tatăl lor, în custodia poliției din Serbia. Copiii și Adrian Marțian apăruseră într-o nouă filmare

Cei trei frați dispăruți din Hunedoara au fost găsiți împreună cu tatăl lor în Serbia, anunță Poliția Română. În prezent, cei patru se află în custodia polițiștilor din localitatea Nis.

Cei trei frați din Hunedoara și tatăl lor, Adrian Marțian, în custodia poliției din Serbia

La câteva ore după , Poliția Română a anunțat că cei patru au fost depistați în Serbia. Ei sunt în prezent în custodia autorităților locale. Copiii sunt în afara oricărui pericol.

ADVERTISEMENT

IGPR a anunțat, joi seara, că au fost finalizate operațiunile de localizare și depistare a cetățeanului român Marțian Adrian și a celor trei minori (Marțian Rania Adriana, Marțian Antonio Adrian și Marțian Raisa Antonia), în Serbia, pe baza cooperării polițienești internaționale. Cele patru persoane se află în custodia autorităților polițienești din Serbia, localitatea Nis.

“Poliţia Română este în măsură să informeze opinia publică privind finalizarea operaţiunilor de localizare şi depistare a cetăţeanului român Adrian Marţian şi a celor trei minori – Adriana, Antonia şi Adrian Marţian.

ADVERTISEMENT

Pe baza precizărilor făcute de către ministrul sârb de interne ministrului român al Afacerilor Interne, (…) cei trei minori sunt în afara oricărui pericol“, informează Poliția Română.

Un nou clip cu cei trei frați dați dispăruți din Hunedoara. Copiii, alături de tatăl lor: ”Ne-au plimbat dintr-un loc în altul și vorbeau o altă limbă”

căpătase la orele prânzului o nouă turnură. În spațiul public apăruse informația că minorii sunt alături de tatăl lor, Adrian Marţian. Nu se știa însă locul.

ADVERTISEMENT

Această informație a fost confirmată de poliţişti în urma unei discuţii telefonice avute cu tatăl în noaptea de miercuri spre joi. Oamenii legii nu știu dacă minorii se mai află în România sau au fost scoși. Au apărut informații că milionarul i-ar fi dus în Serbia, de unde încearcă să ajungă în Rusia.

”Poliţiştii au reintrat în contact cu tatăl copiilor şi au obţinut informaţii conform cărora cei trei fraţi se află împreună cu el. În acest moment, poliţiştii desfăşoară cercetări pentru a stabili locaţia exactă în care aceştia se află şi pentru a lua măsurile legale care se impun”, a transmis joi dimineaţă Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Tot joi, cei trei frați au apărut într-o nouă filmare. De această dată tatăl lor era cu ei. În clipul video prezent în online, copiii spun că au fost plimbați dintr-un loc în altul de persoane care vorbeau ”altă limbă”. Mai spun și că au ajuns ”la o mare”.

”Am ajuns la tati, după atâta timp. Ne-au tot plimbat dintr-un loc, în loc. Atâta ştim, că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos cu noi, erau disperaţi, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am așteptat pe tine (n.r. pe tatăl lor), am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, au spus copiii, în acest clip video.