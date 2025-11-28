Cei trei jucători de la FCSB care vin direct de la București la Constanța pentru „finala” cu Farul. Unul va fi titular. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat cu 0-1 la Belgrad în partida cu Steaua Roșie, deși a evoluat timp de peste 60 de minute cu un om în plus. Jucătorii campioanei vor fi nevoiți să treacă rapid peste acest eșec, deoarece duminică, gruparea „roș-albastră” va disputa un meci extrem de important în Superliga, pe terenul Farului. Mihai Stoica a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre acest duel, dar și despre juniorii Alexandru Stoian, Mihai Toma și Andrei Dăncuș, care nu au evoluat în meciul de la Belgrad.

Mihai Stoica a anunțat obiectivul FCSB-ului după eșecul dur cu Steaua Roșie Belgrad

Mihai Stoica a confirmat faptul că jucătorii de la FCSB sunt extrem de afectați de eșecul suferit în partida cu Steaua Roșie, însă aceștia nu vor avea prea mult timp pentru a se gândi la disputa din Serbia. Duminică, de la ora 20:30, campioana va juca pe terenul Farului, o contracandidată la calificarea în play-off. „Nu am vorbit cu jucătorii, nu au ce să spună ce să nu știm noi, am văzut meciul, am fost pe stadion. Bineînțeles că sunt cu privirea în jos, toți.

ADVERTISEMENT

E o dezamăgire cruntă, dar nu avem voie să fim dezamăgiți prea mult. Suntem la Belgrad, diseară (n.r. vineri seară) vom fi la Constanța, avem un meci extrem de important la Ovidiu, mult mai important decât cel de aseară. Chiar dacă aseară s-a jucat într-o competiție europeană, pe un stadion unde s-a scris istorie. Am terminat acest meci în genunchi, trebuie să ne ridicăm cât mai repede, altfel începem să ne îndepărtăm de primul nostru obiectiv.

Prioritatea numărul 1 este accederea în play-off, chiar dacă și câștigarea play-out-ului poate să fie o șansă de a juca în Europa. Noi putem salva acest sezon doar calificându-ne încă o dată în preliminariile competițiilor europene. E și Cupa, dar trebuie să ne gândim la meciul de duminică. (n.r. seamănă cu o finală pentru play-off) Așa este”, a afirmat oficialul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA, moderată de Horia Ivanovici. .

ADVERTISEMENT

Ce jucători de la FCSB vor face deplasarea direct de la București pentru meciul cu Farul

Trei jucători de la FCSB nu au făcut deplasarea alături de echipă în Serbia, însă vor fi în lot pentru partida de campionat cu Farul. Este vorba despre juniorii Alexandru Stoian, Mihai Toma și Andrei Dăncuș, care au evoluat miercuri în . Unul dintre ei va evolua din postura de titular contra echipei pregătite de Ianis Zicu. „O să vedem cum vom fi (n.r. la meciul cu Farul), în seara asta (n.r. vineri) vor face joncțiunea cu echipa la Constanța și Toma, Stoian și Dăncuș, unul dintre ei va începe meciul cu Farul.

ADVERTISEMENT

Am citit cu stupoare o știre, nu înțeleg sub nicio formă de ce oamenii trebuie să inventeze. Este o minciună mare de tot că Stoian a părăsit terenul în meciul de Youth League din cauza unor probleme musculare. A solicitat schimbare pentru că făcuse un efort foarte mare, chiar dacă se juca miercuri, noi trebuia să gândim și meciul de duminică. De la început discutasem ca Stoian și Toma să nu termine în teren, dar, până la urmă, Toma s-a simțit bine, a terminat meciul în teren, iar Stoian a ieșit în ultimele 15 minute”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate pentru FANATIK. .