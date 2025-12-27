Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță și Marian Aliuță au povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, o întâmplare amuzantă petrecută în cantonamentul Stelei București. Printre protagoniști s-au numărat și fostul selecționer Edi Iordănescu și Alin Stoica.

Cine erau cei trei jucători ai Stelei, care jucau poker în cantonament

La momentul respectiv, Stoichiță era secundul „militarilor”. contra fiilor lui Tudorel Stoica și Anghel Iordănescu. Fostul mijlocaș ofensiv a povestit, cu zâmbetul pe buze, că a ieșit cel mai „șifonat” .

„Eram copii, eram în cantonament și eram cu echipa mare. Eram în Catania. Jucam poker în cameră eu cu Alin Stoica și Edi Iordănescu. Era ora opt după masa de seară. A intrat Mihai Stoichiță și ne-a prins la masa de poker. A intrat și ne-a întrebat: ‘Nenorociților, ce faceți aici?’ Se uita la maldărul de dolari. Aveam diurnă.

Jucam eu singur și Alin cu Edi. Eu jucam mai bine decât ei. La șmecherii nu mă prindeau. Și le ziceam că ei doi sunt mână în mână. Și făceam eu cărțile în așa fel încât câștigam numai eu. Și m-a prins nea’ Mihai. De aici poate să spună nea’ Mihai cum a făcut când l-a văzut pe Edi. Cum a fost nea Mihai?”, a început să povestească Marian Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Marian Aliuță, „pălmuit” mai tare de Stoichiță

„Pe Edi și pe Alin i-am luat un pic mai ieftin așa”, a recunoscut Stoichiță, după care a continuat Aliuță: „S-a uitat un pic și a zis: ’Alin e al lui Stoica, nu pot să îi fac nimic, a fost căpitanul Stelei’. Se uită când să dea în Edi: ’Ăsta e al lui Iordănescu!’. M-a luat pe mine: ’Ăsta e al nimănui’. Pac, pac, m-a spart numai pe mine. Nu, că mă iubea!”

„Alin a zis: ’Bate-mă, omoară-mă, dar nu mă spune lui tata!’ Lor le-am dat așa niște palme mai pe spate. Lui Aliuță i-am dat direct pe ceafă. Când am văzut că sunt al lui Tudorel Stoica și al lui Puiu Iordănescu m-am gândit dacă mai ajung eu pe la Federație”, a adăugat directorul tehnic al FRF, stârnind râsul în studio.

Stoichiță a continuat după aceea povestea: „L-am luat pe Aliuță. Nu mă gândeam că o să ajungă el mare constructor. Mai era și Radu Cozma. Taică-su era antrenor la Mecanică Fină. Fusese coleg cu mine. Fusesem și eu antrenor la Mecanică Fină în Divizia B”.

