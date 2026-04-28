Cei trei jucători indispensabili de la Universitatea Craiova. Președintele oltenilor i-a enumerat în direct

Universitatea Craiova este pe primul loc în Superliga României și s-a calificat în finala Cupei. Președintele clubului din Bănie, Pavel Badea, a enumerat cei trei jucători indispensabili pentru olteni. Unul dintre ei poate pleca liber în vară.

Universitatea Craiova, tot mai aproape de un event istoric

Oltenii au câștigat luni seară cu 1-0 la Mioveni, în fața celor de la FC Argeș, și sunt pe primul loc în Superliga după primele șase etape, la trei puncte distanță față de contracandidata la titlu U Cluj. Mai mult, oltenii vor da piept .

Universitatea Craiova are un lot extrem de echilibrat. Antrenorul Filipe Coelho se poate bucura de o bancă de rezerve de calitate. În aproape fiecare partidă operează modificări în echipa de start, iar adesea jucătorii introduși pe parcursul jocurilor dau randament.

Ei sunt cei trei jucători indispensabili la Universitatea Craiova. Unul din ei poate pleca din Bănie în vară!

, a numit cei mai importanți trei jucători de la Universitatea Craiova. Oficialul este de părere că Nicușor Bancu, Carlos Mora și Adi Rus sunt fotbaliștii care dau tonul în jocul formației din Bănie. Badea a precizat că speră ca înțelegerea cu Adi Rus să fie prelungită și pentru sezonul următor.

„E greu să spui rapid care sunt cei mai importanți jucători. Pentru mine, Bancu, Mora și Rus sunt extrem de importanți în momentul ăsta. Nu contează ordinea. Eu consider că acești trei sunt placa turnantă a echipei noastre în acest moment. Au avut în ultimele meciuri evoluții constante. Sunt jucători care pot mobiliza. Ar fi o pierdere să plece Rus. Este un jucător extrem de important și foarte echilibrat. În ultimele etape a fost stâlpul apărării. Ne-a dus în finala Cupei. Cred că merită o prelungire. Este decizia clubului. Este o situație financiară destul de complicată în sportul românesc”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.