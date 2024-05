Cei zece oameni care conduc Rusia de 20 de ani. Care sunt silovikii lui Putin şi rolul lor în intrigile de la Kremlin

În cei peste 20 de ani petrecuți la conducerea Rusiei, Vladimir Putin s-a înconjurat de o serie de aliați și asociați, însă nu mulţi au fost cei care au rezistat probei timpului. Serghei Şoigu, pe care , este unul dintre puţinii rămaşi în cercul de apropiaţi.

Apropiaţii lui Putin cred într-o bătălie existenţială cu Occidentul

Majoritatea persoanelor din cercul interior al lui Putin sunt așa-zișii siloviki – înalți oficiali care au experiență în armată sau în serviciile de securitate, cei mai mulți dintre ei foşti KGB-işti. Cuvântul siloviki a intrat în circulație odată cu instalarea lui Vladimir Putin la putere și termenul se referă rețelele de figuri influente din rândul oligarhiei și al serviciilor secrete aflate în cercul interior al Kremlinului.

Ei cred într-o bătălie existențială cu Occidentul, unde scopul final al SUA și al aliaților săi este schimbarea de regim în Rusia. Acesta este motivul pentru care ei cred că o “operațiune militară specială” în Ucraina este justificată pentru apărarea Rusiei și a poporului rus, după cum se arată într-o analiză Sky News. Ei văd Ucraina ca pe un mandatar al americanilor și văd invazia rusă ca un pas necesar pentru a împiedica SUA să distrugă statul rus. În ultimii ani, influența lor a crescut pe măsură ce Putin și-a mutat atenția de la problemele economice și sociale la amenințările legate de securitatea naţională.

Nikolai Patruşev

Poate cel mai puternic dintre aceşti siloviki este . El declara în 2015 pentru Kommersant că “SUA ar prefera ca Rusia să nu existe deloc ca țară”. În legătură cu opozantul Alexei Navalnîi, el a afirmat că “Occidentul are nevoie de o astfel de figură pentru a destabiliza situația din Rusia, pentru tulburări sociale, greve și un noi Maidan (n.r. – cu referire la revoltele din 2013, din piaţa centrală din Kiev)“.

De asemenea, se spune că ar fi fost trimisul informal al Kremlinului în Balcani și se crede că a jucat un rol cheie în orchestrarea loviturii de stat din 2016 din Muntenegru, în încercarea de a împiedica aderarea țării la NATO.

Alexander Bortnikov

Alexander Bortnikov este actualul director al FSB, agenția națională de informații a Rusiei și succesorul faimosului KGB. Bortnikov este responsabil pentru zeci de mii de detenții și impunerea unor restricții dramatice în societatea civilă. Serviciile străine au dezvăluit că FSB se află în spatele otrăvirii lui Navalnîi și a altor oponenți ai regimului, cum ar fi Vladimir Kara-Murza, care ispășește în prezent o pedeapsă de 25 de ani pentru trădare.

“Ne putem imagina că îi transmite lui Putin rapoarte zilnice despre influența ostilă americană sau occidentală în interiorul Rusiei și despre modul în care serviciile secrete occidentale încearcă să submineze stabilitatea politică. El chiar crede asta”, spune Tatiana Stanovaia, expert în securitate și fondator al think-thank-ului R.Politik.

Serghei Narîşkin

Serghei Narîşkin este șeful SVR, agenția de informații externe a Rusiei. Într-o anumită măsură, SVR-ul ajută atotputernicul FSB, care este activ și pe pământ străin. Narîşkin l-a întâlnit pe Putin în timpul antrenamentelor pentru spionaj și a fost detașat ca diplomat la Bruxelles, în același timp în care Putin se afla la Dresda ca tânăr spion.

Președintele rus l-a umilit public pe Narîşkin la o ședință a Consiliului de Securitate cu puțin timp înainte de începerea războiului, în timp ce Narîşkin se lupta să susțină public independența republicilor separatiste din estul Ucrainei. Momentul respectiv, extrem de jenant pentru Narîşkin, nu i-a afectat totuşi poziția şi autoritatea în cadrul SVR.

Serghei Şoigu

Serghei Şoigu a fost până duminică ministrul rus al apărării şi este un apropiat al lui Vladimir Putin. De la numirea sa la Ministerul Apărării, în 2012, Şoigu a supravegheat anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și intervenția Rusiei în Siria. Legătura lui Putin este atât de apropiată încât cei doi merg împreună în Siberia.

“Este un puternic apărător al intereselor naționale, dar nu are aceleași sentimente instinctive anti-occidentale pe care le au alții”, consideră Mark Galeotti de la Mayak Intelligence, expert în agențiile de securitate ruse.

Valeri Gherasimov

Generalul Valeri Gherasimov este șeful Statului Major al Armatei Ruse. Este un general sovietic de școală veche și un strateg militar cu experiență. El a fost responsabil cu planificarea invaziei Ucrainei și a fost responsabil pentru retragerea Rusiei din jurul Kievului, în primele săptămâni de război, iar apoi pentru retragerea din Herson.

Vladimir Putin răsplătește loialitatea vechii sale gărzi, iar generalul Valeri Gherasimov și-a păstrat postul militar la vârf, în timp ce alți generali, poate mai dinamici – de exemplu, Serghei Surovikin – au fost îndepărtaţi.

Anton Vaino

Anton Vaino este șeful de cabinet al biroului lui Vladimir Putin. Nu se expune prea mult în public, dar se spune că este un șef de administrație foarte eficient la Kremlin, în care preşedintele Rusiei are mare încredere.sp

Serghei Kirienko

Serghei Kirienko este prim-adjunct al șefului de stat major al Kremlinului, iar de la începutul războiului a început să aibă un rol mult mai proeminent ca strateg politic. Este de multă vreme pe scena politică, el fiind cel mai tânăr prim-ministru pe care Rusia l-a avut vreodată, îndeplinind funcţia de şef al guvernului pentru o scurtă perioadă, de doar cinci luni, în 1998, sub mandatul preşedintelui Boris Elțîn. Mass-media l-a poreclit Kinder Surprise din cauza chipului său copilăros.

Este cunoscut ca un tehnocrat clasic, dar a avut o mare influență asupra managementului administrației ruse asupra teritoriilor ocupate din Ucraina și în campaniile legate de alegerile prezidențiale din Rusia.

Seghei Lavrov

Serghei Lavrov îndeplinește funcția de ministrul de externe al Rusiei din 2004. Este cunoscut pe de o parte drept viclean, dur și fermecător, dar pe de alta, poate fi și un dur fără menajamente. El a fost fața diplomației ruse în timp ce țara a făcut tranyiția către o campanie agresivă anti-occidentală.

Lavrov este responsabil cu transmiterea de mesaje despre viitorul geopolitic multipolar și locul Rusiei în acesta. Deși este proeminent la nivel internațional, este mai mult un mesager al președintelui rus, decât să aibă o influență asupra acestuia. De ani de zile sunt zvonuri, greu de confirmat, că ar vrea să se retragă din politică.

Iuri Kovalciuk

Iuri Kovalciuk este un oligarh rus cu legături familiale și personale cu președintele Rusiei. S-au întâlnit pentru prima oară atunci când Putin era viceprimarul oraşului Leningrad, Sankt Petersburg de astăzi.

“Nu a ocupat niciodată vreo funcție în guvern, dar este în mod clar una dintre cele mai influente figuri din Rusia și este foarte apropiat din punct de vedere ideologic de Putin”, spune Mihail Zigar, autorul cărții All the Kremlin’s People. “El este unul dintre cei care l-au ajutat pe Putin să creeze acest univers al imperiului imaginar, de care Rusia are nevoie”, mai spune Zigar, cu privire la oligarhul cel mai apropiat de liderul de la Kremlin.