Cel mai scump porc din România costă cât o mașină. Ce greutate are și cine este vânzătorul

Se apropie Crăciunul, iar carnea de porc este alimentul vedetă. Drept urmare, mulți români au început deja cumpărăturile.

Cât costă cel mai scump porc din România

Cei care se pregătesc să facă o masă mare care să conțină diverse , trebuie să știe că au șansa să achiziționeze cel mai mare porc din România.

Animalul cântărește nu mai puțin de 600 de kilograme și se vinde în județul Prahova.

Cine este vânzătorul? Un fermier din satul Drajna de Jos, pe nume Dan Praf. Acesta susține că este dispus să vândă cel mai mare porc din România pentru suma de 20.000 de lei.

Deși la această sumă se poate achiziționa și o mașină second hand, cei care vor într-adevăr să aibă un Crăciun bogat, pot face un astfel de sacrificiu financiar.

De ce este atât de scump cel mai mare porc din România? Fermierul Dan Praf spune că pe lângă greutatea de aproape 600 de kilograme, acest porc este o încrucișare de rase.

Porcul Jardel cântărește aproape 600 de kilograme

Pe 10 decembrie, animalul va fi cântărit din nou, spune fermierul, adăugând că în data de 10 martie anul acesta, animalul cântărea 451 de kilograme.

“În fermă îl am și pe Jardel, un porc ce are are acum aproape 600 de kilograme. Este o încrucișare de rase: Duroc – o rasă de porci consacrată – și Marele Alb și Landrace.

Eu îl apreciez la momentul acesta ca fiind cel mai mare porc din România, are în jur de 600 de kilograme după cum arată măsurătorile, aștept să îl cântăresc pe 10 decembrie”, a declarat fermierul Dan Praf pentru .

O altă delicatesă pe care mulți și-o doresc pe masa de Crăciun este porcul Mangaliță. Această rasă are un procent de colesterol mult mai mic decât orice altă rasă din lume.

Pe de altă parte, prețurile sunt evident cu mult mai mari. Un kilogram de ceafă de mangaliță poate să coste chiar și 100 de lei, iar , cel mai probabil nu oricine își va permite acest lux.

Salamul de mangaliță la rândul lui costă peste 70 de lei în cele mai multe magazine din țară.