Cel mai bătrân bărbat din lume a aniversat 112 ani: ”De ce am trăit atât de mult, nu am nicio idee”

Cel mai bătrân bărbat din lume a aniversat 112 ani. Întrebat care este motivul pentru care a trăit atât de mult, acesta a dezvăluit că nu are absolut nicio idee, însă a scos la iveală obiceiurile pe care le-a avut până acum.

Cel mai în vârstă bărbat de pe pământ a împlinit vârsta de . Ce a declarat despre secretul vieții sale lungi. John Tinniswood s-a născut la Liverpool pe 26 august 1912 și a intrat în Guinness World Records, după ce în aprilie Juan Vicente Pérez Mora, în vârstă de 114 ani, a murit.

Britanicul locuiește într-un azil din Southport și spune că nu are „nicio idee” de ce a trăit atât de mult. Cu toate acestea recunoaște că în tinerețe era foarte activ și obișnuia să facă multe plimbări pe afară, în aer liber.

Nu a considerat niciodată că ar fi diferit față de ceilalți oameni din preajma sa, dovadă că a dus o viață foarte normală. Bărbatul susține că nu a ieșit din comun cu nimic, deși a trăit în timpul celor două războaie mondiale.

„Ori trăiești mult, ori trăiești puțin și nu poți face mare lucru în privința asta. De ce am trăit atât de mult, nu am nicio idee. Nu mă pot gândi la niciun secret special pe care îl am.

Am fost destul de activ în tinerețe, am mers mult pe jos… dacă asta a avut vreo legătură, nu știu. Dar, pentru mine, nu sunt diferit. Nu sunt deloc diferit”, a spus cel mai bătrân bărbat din lume pentru Cartea Recordurilor, notează .

„Mănânc ceea ce îmi dau și la fel fac toți ceilalți. Nu am o dietă specială”, a completat John Tinniswood, care a ținut să sublinieze că în fiecare vineri obișnuiește să mănânce o porție de pește cu cartofi prăjiți.

Cel mai bătrân bărbat din lume, fan al echipei de fotbal Liverpool

Cel mai bătrân bărbat din lume, John Tinniswood, a mărturisit că este fan al echipei de fotbal Liverpool. S-a născut la 20 de ani după înființarea clubului său preferat și a trăit toate cele 66 de trofee din prima ligă, cu excepția a două, pierzând primele două titluri de campion, în 1901 și 1906.

Acest britanic demn de Cartea Recordurilor avea numai 2 ani când a izbucnit Primul Război Mondial și abia împlinise 27 când a început Al Doilea Război Mondial. A avut un rol administrativ pentru Army Pay Corps, localizând soldații blocați.

De asemenea, avea rolul de a organiza aprovizionarea cu alimente. În momentul de față, este veteran al celui de-al Doilea Război Mondial din întreaga lume. Bărbatul a fost căsătorit timp de 44 de ani.

A întâlnit-o pe soția sa, Blodwen, la un dans din Liverpool. Nunta a avut loc în anul 1942, iar un an mai târziu a venit pe lume fiica cuplului, care a primit numele Susan. John Tinniswood a rămas văduv în anul 1986.