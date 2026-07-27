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Cel mai bătrân marcator din istoria fotbalului și-a depășit propriul record! Gol la 59 de ani după o fază fabuloasă. Video

Japonezul Kazuyoshi Miura a înscris într-un meci oficial la vârsta de 59 de ani, spulberându-și propriul record. Reușita a venit la capătul unei faze incredibile.
Bogdan Mariș
27.07.2026 | 10:10
Cel mai batran marcator din istoria fotbalului sia depasit propriul record Gol la 59 de ani dupa o faza fabuloasa Video
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Kazuyoshi Miura (59 de ani) a înscris din nou după aproape 4 ani. FOTO: Fukushima United
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Kazuyoshi Miura (59 de ani) a punctat pentru Fukushima United în meciul contra celor de la Iwaki Furukawa în fazele preliminare ale Cupei Împăratului, principala competiție knock-out din Japonia. „Veteranul” și-a spulberat astfel propriul record pentru cel mai bătrân marcator din istoria fotbalului, ultima sa reușită fiind în urmă cu aproape 4 ani.

Kazuyoshi Miura, gol într-un meci oficial la 59 de ani

Fukushima United, grupare aflată în Liga 3 din Japonia, pornea ca mare favorită în duelul cu Iwaki Furukawa, formație care joacă în divizia a 6-a. Echipa lui Kazuyoshi Miura și-a respectat statutul și s-a impus fără probleme, 7-0, însă cel mai important moment al meciului a avut loc spre finalul primei reprize, când atacantul de 59 de ani a reușit să marcheze. Cel poreclit „King Kazu” a împins mingea în poartă din apropiere după o acțiune fabuloasă a unui coechipier, care a depășit mai mulți adversari.

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Miura nu mai marcase de aproape 4 ani, precedenta sa reușită fiind în noiembrie 2022, într-un duel dintre Suzuka PG și FC Osaka. Astfel, japonezul și-a depășit propriul record pentru cel mai bătrân marcator din istoria fotbalului. Recordul îi aparține lui Miura din 2017, când asiaticul a înscris la vârsta de 50 de ani și l-a depășit pe legendarul fotbalist englez Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur.

Kazuyoshi Miura, carieră fabuloasă

Sezonul 2026-2027 va fi cel cu numărul 42 din cariera lui Kazuyoshi Miura, care a început să joace la nivel profesionist în 1986, la gruparea braziliană Santos. De-a lungul timpului, acesta a mai evoluat și în Italia, Croația, Australia sau Portugalia, însă cea mai mare parte a carierei a petrecut-o la grupări din țara natală, Japonia. Din 2005, acesta este sub contract cu Yokohama FC, însă momentan evoluează sub formă de împrumut la Fukushima.

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Înainte de a deveni cunoscut pentru vârsta sa, Miura a fost un jucător extrem de important pentru echipa națională a Japoniei, marcând 55 de goluri în cele 89 de meciuri jucate în perioada 1990-2000 la prima reprezentativă. Acesta se află pe locul 2 în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei, în urma liderului Kunishige Kamamoto, care a înscris 75 de goluri în perioada 1964-1977. Miura a cucerit Cupa Asiei în 1992 alături de „Samurai”, însă nu a jucat niciodată la Cupa Mondială, fiind lăsat în afara lotului pentru ediția din 1998, prima la care Japonia s-a calificat.

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