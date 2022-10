Cel mai bine păzit secret al Siminei și al lui Alex Zănoagă! Cum au ajuns să fie condamnați penal

Simina și Alex Zănoagă nu sunt la primul lor proces. Dacă acum cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei se judecă pentru divorț, acum ceva vreme au fost subiecții unui dosar penal care îi putea duce chiar și la închisoare.

Simina și Alex Zănoagă au fost condamnați penal

nu vor ajunge pentru prima oară în fața judecătorilor. Cei doi, acum un an, au ajuns să dea explicații în instanță pentru o infracțiune care îl putea duce la închisoare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, conform informațiilor FANATIK, cei doi (viitori foști) soți au fost prinși de Poliție în timp ce conduceau un ATV. Doar că respectivul vehicul, înmatriculat, era condus de Alex Zănoagă, care nu are permis de conducere, pe drumuri publice, în zona localității Moeciu de Jos. Iar Simina, soția lui, cea care închiriase ATV-ul i-a permis să conducă deși știa că nu are carnet.

”În cazul inculpatului Zănoagă Alexandru Cristian, instanța reține că fapta acestuia prezintă o gravitate medie, întărită de ușurința de care a dat dovadă conducând ATV-ul, deși nu deținea permis de conducere. Pe de altă parte, inculpatul a condus pe un drum pe care traficul nu este intens, pe o distanță scurtă, fapta sa negenerând niciun incident în trafic. (…)

ADVERTISEMENT

În cazul inculpatului Zănoagă Simina Petronela, instanța reține aceasta este prima abatere de acest gen și că inculpatul nu are antecedente penale. Instanța observă că inculpatul este integrat în societate şi în muncă că fapta sa nu a generat nicio consecință concretă”, se arată în motivarea sentinței de condamnare a celor doi.

Cum au scăpat de închisoare cei doi soți Zănoagă

Alex Zănoagă, cel care a condus ATV-ul, pe drumuri publice, fără permis, a fost cel care a riscat cel mai mult, el fiind la un pas să ajungă la închisoare. Cu toate acestea, instanța a hotărât să nu îi dea o pedeapsă cu executare, motivând decizia în raport cu comportamentul lui, regretele exprimate și lipsa de antecedente penale.

ADVERTISEMENT

”Pe plan procesual, inculpatul a avut o comportare sinceră în faţa organelor judiciare, declarațiile sale fiind constante încă din momentul depistării sale în trafic. Instanţa observă, de altfel, că întregul proces penal a avut un rol educativ puternic asupra sa, întrucât acesta a înţeles gravitatea infracţiunii săvârşite. Apoi, instanţa reţine că săvârşirea infracţiunii a avut loc pe fondul relaţiilor de apropiere stabilite între cei doi inculpaţi, soți. (…)

După cum s-a precizat, prin raportare la circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, se poate concluziona că acesta nu este o persoană periculoasă pentru societate, iar gravitatea faptelor comise este una redusă, aşa încât instanţa urmează să stabilească în sarcina inculpatului o pedeapsă orientată spre minim”, se arată în deliberarea instanței cu privire la cazul lui Alex Zănoagă.

ADVERTISEMENT

Alex și Simina Zănoagă au primit câte o amendă penală serioasă

Alex Zănoagă a fost însă condamnat la un an de închisoare cu amânarea pedepsei de-a lungul unui termen de încercare de doi ani, precum și la plata unei amenzi penale de 2700 de lei și la plata cheltuielilor judiciare în valoare de 500 de lei.

ADVERTISEMENT

, a scăpat însă doar cu o amendă penală de 27000 de lei și 500 de lei cheltuieli judiciare, instanța considerând că greșeala pe care a făcuto când i-a dat ATV-ul soțului ei a fost una serioasă, dar nu a provocat alte incidente.

”Instanţa reţine că săvârşirea infracţiunii de încredințare a ATV-ului a avut loc pe fondul relaţiilor de apropiere stabilite între cei doi inculpaţi, soți. Pericolul social al faptei este diminuat atât prin sectorul de drum neaglomerat pe care a condus inculpatul, cât și prin viteza de deplasare mai redusă a ATV-ului”, se arată în motivarea sentinței.

Ce spune Simina despre procesul pe care l-a ținut ”la secret”

Contactată de FANATIK, Simina a vorbit cu greu despre subiectul procesului penal în care a fost implicată alături de soțul ei, Alex Zănoagă, bărbatul pe care l-a cunoscut la Puterea Dragostei și căruia i-a dăruit un copil, pe Dominic.

”Nu s-a întâmplat nimic… Am primit câte o amendă penală. A condus Alex un ATV pe câmp, fără permis. Era luat pe numele meu, și a mers și prin pădure. Nu am făcut noi vreo mare infracțiune. Nu a primit un an de închisoare (probabil nu a citit sentința, n. red.)

Mie nu mi-a luat permisul, am rămas cu el. Situația a fost așa: eu am închiriat pe numele meu și a fost o înmânare, ca și când i l-am dat eu să în conducă. Eram și eu pe ATV, eram în spatele lui. Asta s-a întâmplat”, ne-a spus, în exclusivitate Simina, soția lui Alex Zănoagă.